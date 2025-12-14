Menú

¡Vale el gol de Carlos Vicente, empata el Alavés!

Alavés

1
1

Real Madrid

Carlos Vicente (m.69)

Mbappé (m.24)

Dura salida a Vitoria, en la reválida para Xabi Alonso. El Real Madrid, muy tocado por sus últimas derrotas, espera no ceder más terreno con el Barça.
EFE
Gol Minuto 68

¡¡¡ES GOOOOOOOOL DE CARLOOOOOOS VIIIIIICENTEEEEEEE!!! ¡¡¡1-1 EN EL MARCADOR, EMPATÓ EL ALAVÉS!!!
Minuto 68

¡Ojo porque quizá no esté Carlos Vicente en fuera de juego!
Oportunidad Minuto 68

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE CARLOOOOOOS VIIIIICENTEEEEE... ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Cambio Minuto 67

Triple cambio en el Alavés: se van Pablo Ibáñez, Calebe y Rebbach; entran Martínez, Carlos Vicente y Aleñá,
Minuto 66

Se le va el balón a Vini ante Jonny Otto.
Minuto 65

De momento ni Xabi Alonso ni Coudet mueven los banquillos después de 65 minutos.
Minuto 63

Se queja Asencio de un golpe en el pie en la disputa con Rebbach.
Minuto 62

El Madrid vuelve a tener la pelota, sí, pero apenas consigue avanzar metros, más que nada por su ritmo lento de circulación de balón.
Minuto 60

¡CHUTA BOYÁ DESDE SU CASA... PERO LA PELOTA SE MARCHA MUY DESVIADA!
Minuto 58

Qué bien frenó aquí Denis Suárez a Mbappé.
Minuto 57

Pone el centro Antonio Blanco y acaba forzando el córner.
Minuto 56

Era bueno el control de Boyé arriba, pero le salió muy atento al corte Rüdiger.
Minuto 55

Calientan varios jugadores del Madrid como Brahim, Huijsen y Cestero.
Minuto 54

Se rehizo muy bien aquí Asencio para acabar conjurando el peligro.
Oportunidad Minuto 52

¡¡SIVEEEEEERAAAAAA... DOS GRANDES PARADAS DEL META DEL ALAVÉS, PRIMERO ANTE MBAPPÉ Y LUEGO PARA DESVIAR EL TIRO DE VINÍCIUS!!!
Minuto 51

¡SE MARCHA FUERA EL REMATE DE FEDE VALVERDE!
Minuto 50

Intenta marcharse Mbappé dentro del área, pero no pudo con Tenaglia.
Minuto 47

¡¡INTENTA REMATAR BOYÉ!!! Reclama córner el argentino, pero García Verdura da saque de portería.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Pone la pelota en juego el Alavés y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Todo preparado para la segunda parte

A punto de reanudarse el partido en Mendizorroza...
Volvemos enseguida

Veremos qué ocurre tras el descanso porque de momento este 0-1 es cortísimo.

¡Ni pestañeen porque regresamos en un periquete con la segunda mitad de este Alavés-Real Madrid! ¡Hasta ahora!
Descanso

Golazo de Mbappé, otro tanto anulado a Bellingham y paradón de Courtois (con la cara) justo antes del intermedio. El Madrid se puso 0-1, pero no supo hacerse con el control del partido y dio alas a un Alavés que ha tenido una clarísima ocasión para haber empatado.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN MENDIZORROZA!!! ¡¡¡CON ESTE 0-1... GRACIAS A LA CARA DE THIBAUT COURTOIS!!!
Oportunidad Minuto 45+2

¡¡¡QUÉ PARADÓN DE COURTOOIIIIIIS!!! ¡¡¡VAYA MANO MILAGROSA!!!
Minuto 45+1

¡¡¡UUUUFFF... VAYA ENTRADA DE TCHOUAMÉNI A IBÁÑEZ!!!
Minuto 45

¡Dos de prolongación!
Minuto 45

¡Córner a favor del Alavés!
Minuto 44

¡QUÉ BIEN AQUÍ GÜLER AL CORTE DENTRO DEL ÁREA!
Minuto 44

Parece totalmente recuperado Mbappé.
Minuto 43

¡Se duele Lucas Boyé tras la patada por detrás de Asencio!
Minuto 41

Mendizorroza se acuerda del 7 del Madrid: "Vinicius, balón de playa".
Minuto 40

El Madrid ha perdido el control del partido y necesita recuperarlo cuanto antes.
Minuto 39

Córner a favor del Alavés... pero despeja muy atento Rodrygo en el primer palo.
Minuto 37

El Madrid se ha adelantado en el marcador, pero ha perdido el control del juego y la posesión, lo que agradece el Alavés.
Minuto 36

Se envenena el centro de Antonio Blanco y acaba atrapando Courtois.
Minuto 35

Falta de Güler sobre Rebbach.
Minuto 34

Atento Otto en la presión sobre Mbappé.
Minuto 33

Se la lleva Ibáñez y chuta a puerta, pero tapona bien Asencio.
Minuto 31

¡QUÉ MAL REMATÓ AQUÍ PARADA!
Minuto 30

Falta de Vinícius sobre Antonio Blanco.
Minuto 29

Aguantando muy bien Jonny Otto ante Vinícius para acabar retrasando hacia Sivera.
Minuto 28

Se iba Calebe de Valdepeñas, pero salió rápido Rüdiger al corte haciendo la cobertura.
Minuto 27

Controló Bellingham con la mano de forma involuntaria, pero en cualquier caso el tanto está bien anulado.
Oportunidad Minuto 27

¡¡¡GOOOOOOOOL DE BELLINGHAAAAAAAAM... NOOOOOO, ANULADO!!!
Minuto 26

Mbappé está a tres goles de igualar a Cristiano Ronaldo con 59 dianas en un año natural.
Minuto 25

¡Vaya salida del Madrid a la contra tras la pérdida de Denis, y vaya remate espectacular de Kylian Mbappé que no perdona ante Sivera!
Gol Minuto 24

¡¡¡GOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE MBAPPÉ, ESO ME PASA POR HABLAR!!!
Minuto 23

Juego bastante duro. El Alavés aprieta y el Madrid no está cómodo...
Minuto 21

Se la intenta llevar Vinícius, ahora por la derecha, pero no pudo con Pacheco.
Minuto 20

Falta de Valdepeñas sobre Calebe.
Minuto 19

Fuera de juego de Parada.
Minuto 18

Presiona ahora el Alavés más arriba para poner en muchos apuros a la defensa blanca.
Minuto 17

¡NO LLEGÓ A PEGARLE DENIS SUÁREZ DENTRO DEL ÁREA!
Minuto 16

Ojo porque puede llevar aquí peligro el Alavés a balón parado...
Minuto 13

No pudo Vini con Jonny Otto por la izquierda. El Madrid sigue encerrando al Alavés en su área.
Minuto 12

Insiste el Madrid por la derecha con Valverde y Rodrygo.
Oportunidad Minuto 11

¡¡¡QUÉ PASE LE HA METIDO VALVERDE A RODRYGO!!! Le pega cruzado el brasileño de primeras, pero la pelota no encontró portería porque remató demasiado cruzado.
Minuto 10

Lo que parece claro es que el Madrid ha salido con buena actitud.
Minuto 8

¡Qué bien se ha cruzado Asencio ante Rebbach! Deja el canario que sea Courtois quien coja la pelota dentro del área.
Minuto 7

¡¡¡SE MARCHA FUERA EL TIRO DE MBAPPÉ DESDE EL PICO DEL ÁREA!!!
Minuto 7

Renqueando Valverde tras la entrada de Parada. Y ojo a esta falta aquí...
Tarjeta amarilla Minuto 5

Primera amarilla del partido. La ve Parada por una durísima entrada a Fede Valverde.
Minuto 4

Le pegó Kylian con la zurda desde fuera del área, aunque el tiro se ha ido desviado.
Oportunidad Minuto 3

¡¡¡CREANDO PELIGRO MBAPPÉ, INCLUSO RENQUEANTE!!!
Oportunidad Minuto 2

¡¡¡MADRE MÍA, LA QUE HA FALLADO AQUÍ REBBACH ANTE COURTOIS!!! Aunque había fuera de juego.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO EN MENDIZORROZA!!! Pone ya la pelota el Madrid en juego...
Saludo entre capitanes

Estrechan las manos los capitanes, Antonio Blanco y Fede Valverde.
Todo listo en Vitoria

¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL CÉSPED DE MENDIZORROZA!
Un cuarto de hora para que dé comienzo

Está calentando el Madrid sobre el césped de Mendizorroza...
El once de Coudet

¡Y EL ONCE DEL CHACHO COUDET EN EL ALAVÉS!

Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Blanco, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
Debuta Valdepeñas

¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL MADRID! Como les hemos adelantado en Libertad Digital, juega Kylian Mbappé y debuta Víctor Valdepeñas, en el lateral izquierdo. También es titular Rodrygo, que el otro día firmó un gran partido ante el City.
Vuelve Antonio Blanco tras sanción

Respecto a las ausencias en el Alavés, la única duda es la de Jon Guridi, por lo que el Chacho Coudet tiene a toda su plantilla disponible. Por ello, no se esperan muchas novedades en el once y el técnico argentino seguirá confiando en un bloque al que regresa Antonio Blanco tras cumplir sanción.
El Alavés, fuerte en casa

El Alavés, por su parte, llega en un momento dulce como local. Tras vencer a la Real Sociedad en el derbi vasco, los babazorros sueñan con acercarse a los puestos europeos: ahora mismo son duodécimos con 18 puntos, a seis de la sexta plaza que ocupa el Betis.
Muchísimas bajas en el Madrid

Pero llega el Madrid muy mermado por culpa de las bajas, hasta nueve: Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga están lesionados, mientras que Álvaro Carreras, Fran García y Endrick son baja por sanción.

La buena noticia es que Xabi Alonso sí puede contar finalmente con Mbappé. También con Dean Huijsen, ya recuperado de sus problemas físicos.
Misión, no descolgarse del Barça

La misión es clara: sumar los tres puntos y no descolgarse todavía más del Barcelona, que anoche ganó a Osasuna en el Camp Nou (2-0, con un doblete de Raphinha) y que ahora mismo saca una ventaja de 7 puntos a los merengues.
El Madrid y Xabi, en el alambre

El Real Madrid tiene duro examen esta noche en Mendizorroza. Más que por el rival -con todos nuestros respetos-, lo es por la delicadísima situación en la que está el equipo, que viene de perder en casa ante el Celta (0-2) y el Manchester City (1-2), y también Xabi Alonso, que puede ser destituido de forma inminente si los blancos no ganan hoy al Alavés.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el estadio de Mendizorroza, Alavés-Real Madrid. ¿Será el último de Xabi Alonso al frente del banquillo blanco?

Con el arbitraje de Víctor García Verdura, del colegio catalán.

Alavés

  • Antonio Sivera
  • Jonny Otto
  • Nahuel Tenaglia
  • Jon Pacheco
  • Victor Parada
  • Antonio Blanco
  • Calebe Gonçalves
  • Pablo Ibáñez
  • Denis Suárez
  • Abderrahman Rebbach
  • Lucas Boyé
  • Suplentes: Raúl Fernández, Ruben Montero, Moussa Diarra, Carlos Vicente, Youssef Enriquez Lekhedim, Ander Guevara, Carles Aleñá, Carlos Benavídez, Jon Guridi, Mariano Díaz, Toni Martínez y Aitor Mañas

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Antonio Rüdiger
  • Víctor Valdepeñas
  • Arda Güler
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Rodrygo
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior
  • Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Dean Huijsen, Joan Martínez, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Brahim Díaz, Dani Ceballos y Gonzalo García

En Deportes