¡Vale el gol de Carlos Vicente, empata el Alavés!
Alavés
Real Madrid
Carlos Vicente (m.69)
Mbappé (m.24)
¡¡¡ES GOOOOOOOOL DE CARLOOOOOOS VIIIIIICENTEEEEEEE!!! ¡¡¡1-1 EN EL MARCADOR, EMPATÓ EL ALAVÉS!!!
¡Ojo porque quizá no esté Carlos Vicente en fuera de juego!
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE CARLOOOOOOS VIIIIICENTEEEEE... ANULADO POR FUERA DE JUEGO!!!
Triple cambio en el Alavés: se van Pablo Ibáñez, Calebe y Rebbach; entran Martínez, Carlos Vicente y Aleñá,
Se le va el balón a Vini ante Jonny Otto.
De momento ni Xabi Alonso ni Coudet mueven los banquillos después de 65 minutos.
Se queja Asencio de un golpe en el pie en la disputa con Rebbach.
El Madrid vuelve a tener la pelota, sí, pero apenas consigue avanzar metros, más que nada por su ritmo lento de circulación de balón.
¡CHUTA BOYÁ DESDE SU CASA... PERO LA PELOTA SE MARCHA MUY DESVIADA!
Qué bien frenó aquí Denis Suárez a Mbappé.
Pone el centro Antonio Blanco y acaba forzando el córner.
Era bueno el control de Boyé arriba, pero le salió muy atento al corte Rüdiger.
Calientan varios jugadores del Madrid como Brahim, Huijsen y Cestero.
Se rehizo muy bien aquí Asencio para acabar conjurando el peligro.
¡¡SIVEEEEEERAAAAAA... DOS GRANDES PARADAS DEL META DEL ALAVÉS, PRIMERO ANTE MBAPPÉ Y LUEGO PARA DESVIAR EL TIRO DE VINÍCIUS!!!
¡SE MARCHA FUERA EL REMATE DE FEDE VALVERDE!
Intenta marcharse Mbappé dentro del área, pero no pudo con Tenaglia.
¡¡INTENTA REMATAR BOYÉ!!! Reclama córner el argentino, pero García Verdura da saque de portería.
¡¡¡COOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Pone la pelota en juego el Alavés y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
A punto de reanudarse el partido en Mendizorroza...
Veremos qué ocurre tras el descanso porque de momento este 0-1 es cortísimo.
¡Ni pestañeen porque regresamos en un periquete con la segunda mitad de este Alavés-Real Madrid! ¡Hasta ahora!
Golazo de Mbappé, otro tanto anulado a Bellingham y paradón de Courtois (con la cara) justo antes del intermedio. El Madrid se puso 0-1, pero no supo hacerse con el control del partido y dio alas a un Alavés que ha tenido una clarísima ocasión para haber empatado.
¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN MENDIZORROZA!!! ¡¡¡CON ESTE 0-1... GRACIAS A LA CARA DE THIBAUT COURTOIS!!!
¡¡¡QUÉ PARADÓN DE COURTOOIIIIIIS!!! ¡¡¡VAYA MANO MILAGROSA!!!
¡¡¡UUUUFFF... VAYA ENTRADA DE TCHOUAMÉNI A IBÁÑEZ!!!
¡Dos de prolongación!
¡Córner a favor del Alavés!
¡QUÉ BIEN AQUÍ GÜLER AL CORTE DENTRO DEL ÁREA!
Parece totalmente recuperado Mbappé.
¡Se duele Lucas Boyé tras la patada por detrás de Asencio!
Mendizorroza se acuerda del 7 del Madrid: "Vinicius, balón de playa".
El Madrid ha perdido el control del partido y necesita recuperarlo cuanto antes.
Córner a favor del Alavés... pero despeja muy atento Rodrygo en el primer palo.
El Madrid se ha adelantado en el marcador, pero ha perdido el control del juego y la posesión, lo que agradece el Alavés.
Se envenena el centro de Antonio Blanco y acaba atrapando Courtois.
Falta de Güler sobre Rebbach.
Atento Otto en la presión sobre Mbappé.
Se la lleva Ibáñez y chuta a puerta, pero tapona bien Asencio.
¡QUÉ MAL REMATÓ AQUÍ PARADA!
Falta de Vinícius sobre Antonio Blanco.
Aguantando muy bien Jonny Otto ante Vinícius para acabar retrasando hacia Sivera.
Se iba Calebe de Valdepeñas, pero salió rápido Rüdiger al corte haciendo la cobertura.
Controló Bellingham con la mano de forma involuntaria, pero en cualquier caso el tanto está bien anulado.
¡¡¡GOOOOOOOOL DE BELLINGHAAAAAAAAM... NOOOOOO, ANULADO!!!
Mbappé está a tres goles de igualar a Cristiano Ronaldo con 59 dianas en un año natural.
¡Vaya salida del Madrid a la contra tras la pérdida de Denis, y vaya remate espectacular de Kylian Mbappé que no perdona ante Sivera!
KYLIAN MBAPPE WHAT A GOAL! 🤯
¡¡¡GOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE MBAPPÉ, ESO ME PASA POR HABLAR!!!
Juego bastante duro. El Alavés aprieta y el Madrid no está cómodo...
Se la intenta llevar Vinícius, ahora por la derecha, pero no pudo con Pacheco.
Falta de Valdepeñas sobre Calebe.
Fuera de juego de Parada.
Presiona ahora el Alavés más arriba para poner en muchos apuros a la defensa blanca.
¡NO LLEGÓ A PEGARLE DENIS SUÁREZ DENTRO DEL ÁREA!
Ojo porque puede llevar aquí peligro el Alavés a balón parado...
No pudo Vini con Jonny Otto por la izquierda. El Madrid sigue encerrando al Alavés en su área.
Insiste el Madrid por la derecha con Valverde y Rodrygo.
¡¡¡QUÉ PASE LE HA METIDO VALVERDE A RODRYGO!!! Le pega cruzado el brasileño de primeras, pero la pelota no encontró portería porque remató demasiado cruzado.
Lo que parece claro es que el Madrid ha salido con buena actitud.
¡Qué bien se ha cruzado Asencio ante Rebbach! Deja el canario que sea Courtois quien coja la pelota dentro del área.
¡¡¡SE MARCHA FUERA EL TIRO DE MBAPPÉ DESDE EL PICO DEL ÁREA!!!
Renqueando Valverde tras la entrada de Parada. Y ojo a esta falta aquí...
Primera amarilla del partido. La ve Parada por una durísima entrada a Fede Valverde.
Le pegó Kylian con la zurda desde fuera del área, aunque el tiro se ha ido desviado.
¡¡¡CREANDO PELIGRO MBAPPÉ, INCLUSO RENQUEANTE!!!
¡¡¡MADRE MÍA, LA QUE HA FALLADO AQUÍ REBBACH ANTE COURTOIS!!! Aunque había fuera de juego.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA EL PARTIDO EN MENDIZORROZA!!! Pone ya la pelota el Madrid en juego...
Estrechan las manos los capitanes, Antonio Blanco y Fede Valverde.
¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL CÉSPED DE MENDIZORROZA!
Está calentando el Madrid sobre el césped de Mendizorroza...
🌡️ ¡Hora de calentar!
¡Y EL ONCE DEL CHACHO COUDET EN EL ALAVÉS!
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 para enfrentarnos al @realmadrid
¡¡¡VAMOS, EQUIPO!!!#LALIGAEASPORTS#AlavésRealMadrid | #GoazenGlorioso ⚪️🔵 pic.twitter.com/f1BVRG0L5Q— Deportivo Alavés (@Alaves) December 14, 2025
Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibáñez, Blanco, Denis Suárez; Calebe, Boyé y Rebbach.
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL MADRID! Como les hemos adelantado en Libertad Digital, juega Kylian Mbappé y debuta Víctor Valdepeñas, en el lateral izquierdo. También es titular Rodrygo, que el otro día firmó un gran partido ante el City.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @Alaves
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/mdYDSt7x5d
Respecto a las ausencias en el Alavés, la única duda es la de Jon Guridi, por lo que el Chacho Coudet tiene a toda su plantilla disponible. Por ello, no se esperan muchas novedades en el once y el técnico argentino seguirá confiando en un bloque al que regresa Antonio Blanco tras cumplir sanción.
El Alavés, por su parte, llega en un momento dulce como local. Tras vencer a la Real Sociedad en el derbi vasco, los babazorros sueñan con acercarse a los puestos europeos: ahora mismo son duodécimos con 18 puntos, a seis de la sexta plaza que ocupa el Betis.
Pero llega el Madrid muy mermado por culpa de las bajas, hasta nueve: Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga están lesionados, mientras que Álvaro Carreras, Fran García y Endrick son baja por sanción.
La buena noticia es que Xabi Alonso sí puede contar finalmente con Mbappé. También con Dean Huijsen, ya recuperado de sus problemas físicos.
La misión es clara: sumar los tres puntos y no descolgarse todavía más del Barcelona, que anoche ganó a Osasuna en el Camp Nou (2-0, con un doblete de Raphinha) y que ahora mismo saca una ventaja de 7 puntos a los merengues.
El Real Madrid tiene duro examen esta noche en Mendizorroza. Más que por el rival -con todos nuestros respetos-, lo es por la delicadísima situación en la que está el equipo, que viene de perder en casa ante el Celta (0-2) y el Manchester City (1-2), y también Xabi Alonso, que puede ser destituido de forma inminente si los blancos no ganan hoy al Alavés.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio de Mendizorroza, Alavés-Real Madrid. ¿Será el último de Xabi Alonso al frente del banquillo blanco?
Con el arbitraje de Víctor García Verdura, del colegio catalán.
Alavés
- Antonio Sivera
- Jonny Otto
- Nahuel Tenaglia
- Jon Pacheco
- Victor Parada
- Antonio Blanco
- Calebe Gonçalves
- Pablo Ibáñez
- Denis Suárez
- Abderrahman Rebbach
- Lucas Boyé
- Suplentes: Raúl Fernández, Ruben Montero, Moussa Diarra, Carlos Vicente, Youssef Enriquez Lekhedim, Ander Guevara, Carles Aleñá, Carlos Benavídez, Jon Guridi, Mariano Díaz, Toni Martínez y Aitor Mañas
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Víctor Valdepeñas
- Arda Güler
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Dean Huijsen, Joan Martínez, Franco Mastantuono, Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Brahim Díaz, Dani Ceballos y Gonzalo García