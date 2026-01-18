Fermín y Zubeldia, novedades en los onces
Anoeta sueña con otra victoria ante un Barça que, después de la victoria ayer del Madrid, aspira a recuperar la ventaja de 4 puntos sobre los blancos.
¡Y éste es el once que presenta Matarazzo en la Real Sociedad!
𝗫𝗜 | Nuestros once elegidos para la gran cita. 𝐀𝐔𝐏𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋!!!#RealSociedadBarça pic.twitter.com/hRfuaoNuWx— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 18, 2026
Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes, Carlos Soler, Brais Méndez; Guedes, Oyarzabal y Kubo.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Barça, Flick vuelve a dejar a Lewandowski en el banquillo. La principal novedad es Fermín.
📋 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋#RealSociedadBarça pic.twitter.com/H85WQ4oUX8— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Ferran Torres.
Joao Cancelo, que afronta su segunda etapa en el Barça, se quedó sin jugar el otro día ante el Racing en Copa y esta noche podría redebutar con la camiseta azulgrana.
El Barça llega a Anoeta con una baja determinante como es la de Raphinha: el brasileño se pierde el choque ante la Real Sociedad a causa de un golpe en el muslo derecho.
La Real aparece con ilusiones renovadas tras la llegada de Matarazzo, que ha revitalizado a un equipo que desprendía preocupantes síntomas de apatía. Sin Iñaki Rupérez y con las dudas de Orri Steinn Óskarsson y de Yangel Herrera, los donostiarras quieren probarse ante el líder sólido del campeonato para y demostrarse a sí mismos que pueden dejar su irregularidad atrás.
No pasa la Real por su mejor momento, pese a certificar este pasado martes su billete para los cuartos de final de la Copa del Rey superando, en la tanda de penaltis, al Osasuna. Y el Barça, que sufrió también más de lo esperado en la competición copera para eliminar al Racing de Santander (0-2), les llega eufórico como 'supercampeón' tras su victoria contra el Real Madrid en Yeda.
La Real Sociedad recibe al FC Barcelona en Anoeta, en un duelo en el que los donostiarras quieren seguir con la reciente mejora de resultados y repetir el triunfo del año pasado ante un Barça que, líder y en plena forma, sabe que visita un feudo histórico y complicado en el que, hasta el último choque, había logrado grandes resultados.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la jornada 20 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio de Anoeta, Real Sociedad-FC Barcelona.
Con el arbitraje del extremeño Gil Manzano.
- Suplentes: Unai Marrero, Duje Ćaleta-Car, Aihen Muñoz, Álvaro Odriozola, Aritz Elustondo, Job Ochieng, Mikel Goti, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Luka Sučić, Jon Karrikaburu y Ander Barrenetxea
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Marc-André Ter Stegen, Ronald Araújo, João Cancelo, Gerard Martín, Marcus Rashford, Marc Bernal, Marc Casadó, Robert Lewandowski y Roony Bardghji