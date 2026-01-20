En directo: El Bernabéu recibe entre pitos y aplausos a sus jugadores
El nuevo entrenador madridista vivirá su primer encuentro de Champions en casa.
Real Madrid
Mónaco
El Real Madrid busca sumar tres puntos más teniendo en cuenta que el corte el año pasado eran 16 puntos en esta primera fase champions.
Los jugadores del Mónaco alucinan con el estadio en cuanto lo pisan.
Aquí os dejo las palabras del entrenador del Real Madrid...
Arbeloa en Movistar plus asegura que "las ganas son las mismas" en referencia a su etapa como jugador.
Camavinga en el lateral izquierdo.... ¿por qué? "Eduardo es un jugador que hemos transformado, en ataque va a posicionarse parecido a lo que es un volante y creo que va a dar muchas cosas"
¿Qué público espera Arbeloa en el Bernabéu? "Yo creo que va a haber un gran ambiente, las noches de Champions aquí siempre son especiales. Espero un gran ambiente y mucho apoyo al equipo"
El Real Madrid anima así la previa de partido…
No podemos pasar por alto que esta noche puede ser especial para Vinicius Jr. o firmar su sentencia en el Bernabéu… El motivo es que el brasileño vuelve al templo blanco después de los pitos de la afición del fin de semana pasado. Además, recordemos que la última vez Vinicius marcó en el Bernabéu fue el pasado 4 de octubre, un doblete nada menos, al Villarreal.
YA TENEMOS ONCE DEL MÓNACO. Los visitantes jugarán en el Bernabéu con Kohn, Henrique, Dier, Kehrer, Teze, Vanderson, Akilouche, Golovin, Zakaria, Balogun y Ansu Fati.
El Mónaco ya está en el Bernabéu y así lo ha mostrado en sus redes sociales
El Real Madrid afronta un encuentro clave frente al Mónaco para lograr su gran objetivo en esta Champions: acabar en el top-8 y evitar esa eliminatoria de playoffs previo en un calendario muy cargado. Con 12 puntos en la tabla, no se puede permitir una derrota.
Las predicciones dictan que con 16 puntos se puede estar entre los ocho mejores. Además del encuentro del Mónaco de hoy, le queda acabar la Fase Liga en Lisboa frente al Benfica.
A estas horas ya sabemos también quién será el árbitro del partido: Espen Eskås (37 años) será el encargado de impartir justicia en un Santiago Bernabéu que afronta el segundo partido en apenas tres días. El trencilla noruego estará acompañado en el terreno de juego por sus asistentes –y compatriotas– Jan Erik Enga e Isaak Elias Bashevkin. Por lo demás, el holandés Pol van Boekel cumplirá con sus funciones en el VAR. A lo largo de su carrera en el arbitraje, Eskås se ha visto dos veces las caras con el Real Madrid en competición europea. El balance es de dos victorias.
Mientras esperamos el once inicial del Mónaco podemos ir recordando que el conjunto del Principado llega a Madrid tras un tropiezo inesperado en la Ligue 1 (derrota 1-3 ante el Lorient). Sin embargo, en Europa son un equipo valiente que no suele encerrarse. Cuentan en sus filas con un viejo conocido, Ansu Fati, quien anotó el único gol de su equipo el pasado viernes y buscará reivindicarse en el Bernabéu.
El dibujo del técnico madridista se vislumbra fácilmente viendo la alienación. Parece que en el Bernabéu los laterales serán Valverde y Camavinga. Llama quizá la atención que Mastantuono ocupa el lugar de Gonzalo en el once inicial. ¿Qué pensáis vosotros?
Arbeloa ha escogido para su primera noche de Champions como entrenador a Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Tchouaméni, Arda, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Antes de contaros nada de cómo están los dos equipos... TENEMOS ALINEACIÓN DEL REAL MADRID.
El Santiago Bernabéu se viste de gala este martes 20 de enero para recibir al AS Mónaco. Tras el parón navideño y la resaca de la Supercopa, el equipo de Álvaro Arbeloa regresa a su competición fetiche con un objetivo claro: sumar tres puntos que le mantengan en la parte alta de la tabla antes de cerrar esta fase en Lisboa contra el Benfica.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la primera ronda de la Champions League 2026/27 que enfrentará al Real Madrid y al AS Mónaco en el estadio Santiago Bernabéu. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
