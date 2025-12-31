Roberto Carlos pasa por quirófano tras detectarle una anomalía cardíaca

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos ha vivido un serio contratiempo de salud durante sus vacaciones navideñas en Brasil. El que fuera lateral izquierdo del Real Madrid y actual embajador del club blanco tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras detectarse un problema cardíaco en unas pruebas médicas a las que acudió por otra cuestión médica. La operación se desarrolló con éxito y el exjugador se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica.

Nada hacía presagiar este destino para el brasileño ya que la visita de Roberto Carlos al hospital no estaba inicialmente relacionada con el corazón. Concretamente, el exinternacional brasileño acudió a someterse a unas pruebas médicas por un pequeño trombo detectado en una pierna. Durante las exploraciones, los médicos decidieron realizarle una resonancia de cuerpo completo, una prueba que resultó determinante para descubrir una anomalía en el funcionamiento de su corazón. Según la información que ha trascendido a los medios, los resultados indicaron que el corazón del exfutbolista no estaba funcionando correctamente en un porcentaje elevado, lo que llevó al equipo médico a tomar la decisión de intervenirle de inmediato para evitar riesgos mayores.

Una intervención más larga de lo previsto

En el momento en el que se conoció el diagnóstico, Roberto Carlos fue ingresado y sometido a una cirugía en la que se le colocó un catéter. En un principio, la intervención estaba prevista para durar poco más de media hora, alrededor de 40 minutos. Sin embargo, la operación se complicó y se prolongó durante casi tres horas. Pese a la duración inesperada de la cirugía, el resultado fue positivo. Según informó el diario AS, todo salió bien y el exjugador se encuentra estable, aunque los médicos han optado por mantenerlo bajo estricta vigilancia como medida de precaución.

Es por ello que Roberto Carlos permanecerá al menos dos días más en observación para comprobar que su evolución es positiva. Esto hará que pase el fin de año ingresado en un hospital de Brasil, acompañado por su entorno más cercano.

A pesar del susto inicial, el propio exfutbolista quiso enviar un mensaje de tranquilidad tanto al Real Madrid como a sus seguidores. "Ahora ya estoy bien", transmitió Roberto Carlos al citado medio, confirmando que el susto ha quedado controlado y que su estado de salud es estable.

En las horas posteriores a conocerse la noticia, surgieron más detalles sobre el estado del brasileño. Cristóbal Soria, tertuliano de El Chiringuito de Jugones y colaborador en Espejo Público, explicó en el programa matinal de Antena 3 que Roberto Carlos habría sufrido un infarto. "Se encuentra ahora mismo ingresado en un hospital de São Paulo. Insisto, fuera de peligro, pero ha sufrido un infarto", señaló Soria, quien añadió que el exjugador estaba en Brasil junto a su esposa y uno de sus hijos cuando se produjo el episodio.

El susto vivido en Brasil ha generado una gran preocupación en el mundo del fútbol, pero la evolución favorable del exjugador y los mensajes de tranquilidad permiten afrontar las próximas horas con optimismo.