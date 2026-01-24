Mbappé caza el rechace y adelanta al Madrid
Villarreal
Real Madrid
Mbappé (m.47)
Pone el centro Vini, corta Pape Gueye como puede y el rechace le cae a un Mbappé que no perdona ante Luiz Júnior.
¡¡¡GOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEE!!! ¡¡¡EL MÁS LISTO DE LA CLASE PARA ADELANTAR AL MADRID!!!
Consigue evitar Vinícius que la pelota saliera.
Sobrio el Madrid atrás en defensa.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA MITAD!!! Saca de centro el Madrid y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
A punto de comenzar la segunda parte. En principio sin cambios.
¡Es todo por el momento! Hacemos una pausa y regresamos en un periquete con la segunda mitad de este Villarreal-Real Madrid.
¡Hasta ahora mismo!
La peor noticia para el Villarreal, la lesión de Juan Foyth en el ecuador del primer tiempo. En su lugar entró Rafa Marím.
Primera parte trepidante en La Cerámica, donde Villarreal y Real Madrid están empatando sin goles al descanso. Mucho ritmo y ocasiones para unos y otros, como la que tuvo Vinícius con un remate cruzado que casi sorprende a Luiz Junior o la de Pape Gueye con un tiro desde fuera del área que no encontró portería. De momento no hay goles, pero, visto lo visto, seguro que el marcador se mueve en una segunda mitad que se antoja apasionante.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 0-0 EN EL MARCADOR!!!
¡¡¡MUY DESVIADO EL REMATE DE MBAPPÉ!!!
Por cierto: se añaden dos minutos.
¡¡¡FUERAAAAAAAAA!!! ¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ CLARÍSIMA PAPE GUEYE!!!
Veremos cuánto añade Soto Grado... seguro que al menos tres minutos con la lesión de Foyth.
¡VInícius derribó a su par en ataque y Soto Grado señala la falta!
Despejando Huijsen en el primer palo de cabeza.
¡Buscó sorprender Mikautadze y es córner!
Atento al corte atrás Mastantuono.
¡¡¡BUENOOOOOOOO... CLARÍSIMA LA OCASIÓN DE VINÍCIUS, QUE ROBA ARRIBA Y A PUNTO HA ESTADO DE MARCAR UN GOLAZO CON SU REMATE CRUZADO!!!
Muy bien Guler par frenar a Pedraza.
Centra Bellingham desde la izquierda... y de nuevo Marín a córner.
Es bueno el centro de Güler hacia el segundo palo, pero corta Rafa Marín a córner.
Buen corte de Valverde con la cabeza... ¡y qué sangre aquí la de Camavinga con ese corte con la testa para retrasar hacia Thibaut Courtois!
De nuevo soberbio Pau Navarro ante Vinícius.
Era buenísimo el balón en largo de Mbappé hacia Vini, pero corta providencialmente Buchanan.
Córner a favor del Villarreal...
¡Vaya balón en largo que metía ahí Asencio! El partido está siendo trepidante, de ida y vuelta.
¡¡BUENOOOOOO.... TREMENDO ESE CENTRO DESDE LA IZQUIERDA DE PEDRAZA!!!
Tocó la pelota en Camavinga y no pudo llegarle a un Gerard Moreno que estaba esperando.
¡CHUTA MBAPPÉ Y ATRAPA EL META DEL VILLARREAL!
Se le quedó largo el balón a Mbappé y toda la ventaja es para Luiz Junior.
¡CHUTA GÜLER DESDE LA FRONTAL, PERO EL BALÓN SE MARCHA MUY ARRIBA!
¡Va con todo Asencio para acabar frenando a Moleiro!
Cambio en el Villarreal: entra Rafa Marín por un Juan Foyth lesionado.
Preparado para entrar Rafa Marín.
¡¡¡UUUUUFFFF... QUÉ FEO AHÍ LO DE FOYTH!!! Parece que se ha lesionado el argentino y no va a poder seguir.
¡¡¡CHUTA ARDA GÜLER PERO ATRAPA JUNIOR LUIZ EN DOS TIEMPOS!!!
¡¡¡CHUTA MIKAUTADZE DE PRIMERAS TRAS EL ENVÍO EN LARGO DE GERARD MORENO, PERO SU REMATE SE MARCHA DESVIADO!!!
Corta bien atrás Bellingham, pero no pudo superar a Pau Navarro en la salida de balón.
¡MADRE MÍA, QUÉ ERROR DE CAMAVINGA EN LA SALIDA DE BALÓN!
La pisa Mbappé, pero no pudo con Navarro.
Iba el Madrid a la presión, pero consigue jugar bien Parejo desde atrás.
¡La pone Pedraza y la acaba salvando Carreras en el área pequeña!
Ojo al control de Moleiro por la izquierda.... ¡NO FUE BUENO EL CENTRO DE BUCHANAN DESDE LA OTRA BANDA!
¡LE ACABARON QUITANDO LA PELOTA A MBAPPÉ EN EL ÚLTIMO MOMENTO CUANDO SE PERFILABA PARA EL DISPARO!
No logró centrar bien Vinícius y despejan atrás los amarillos.
Intenta bajarla Parejo, pero la pelota es para Fede Valverde.
Centra Buchanan tras el pase de Pape Gueye y el canadiense fuerza el córner.
¡Reclama el Villarreal penalti de Huijsen a Mikautadze!
Falta de Camavinga sobre Pape Gueye para cortar el contragolpe.
Balonazo de Asencio a Parejo... en toda la cara. Pero Soto Grado dice que le dio en la mano.
¡LE PEGA VALVERDE... CONTRA LA BARRERA!
Amarilla para Foyth nada más empezar por su claro derribo a Bellingham.
Atento Foyth en el corte atrás ante Mbappé.
Tiene que retrasar Huijsen para Gerard Moreno ante la presión de Gerard Moreno.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Villarreal en La Cerámica.
Se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accientes ferroviarios en Adamuz y Gelida.
Homenaje a Pape Gueye por su reciente conquista de la Copa de África con la selección de Senegal.
¡YA ESTÁN LOS 22 FUTBOLISTAS EN EL TERRENO DE JUEGO! Se saludan los capitanes, Gerard Moreno y Fede Valverde.
¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN LA CERÁMICA!
¡Y ÉSTE ES EL ONCE QUE PRESENTA MARCELINO EN EL VILLARREAL! Mucha dinamita arriba...
Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard y Mikautadze.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Madrid, juega Mastantuono y Camavinga está en el doble pivote con Güler.
En el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas. La baja del francés se suma a las ya conocidas de Trent, Rüdiger, Mendy y Militao por lesión.
La buena noticia es que vuelven Rodrygo y Brahim, este último más de un mes fuera al disputar la Copa de África.
El Villarreal, que solo ha ganado en una de las últimas nueve visitas ligueras de los blancos, presenta las bajas por sanción de Santi Comesaña y Santiago Mouriño, mientras Alfonso Pedraza es duda en el carril izquierdo. Podría aparecer Pape Gueye, flamante campeón de la Copa África con Senegal.
La Cerámica siempre es una salida complicada, pese a que el 'submarino amarillo' solo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros como local, aunque en Liga solo ha perdido frente al FC Barcelona, dejando la portería a cero en la mitad de los partidos disputados en su feudo a nivel doméstico.
Para ello deberá ganar el Madrid a un Villarreal golpeado en la Champions y también eliminado en la Copa del Rey, pero que en Liga está mostrando otra versión muy distinta: con un partido menos, los de Marcelino suman 41 puntos y no descartan enchufarse a la pelea por el campeonato.
El Real Madrid visita al Villarreal en La Cerámica, en el primer examen de nivel para Álvaro Arbeloa, con la misión de darle continuidad a la versión mejorada que los blancos mostraron el martes en la goleada al Mónaco en el Bernabéu. El objetivo es sumar los tres puntos para adelantar al Barça y dormir como líderes.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, que es el más destacado de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio de La Cerámica, Villarreal-Real Madrid.
Con el arbitraje del riojano Soto Grado.
Villarreal
- Luiz Júnior
- Pau Navarro
- Juan Foyth
- Renato Veiga
- Alfonso Pedraza
- Tajon Buchanan
- Dani Parejo
- Pape Gueye
- Alberto Moleiro
- Gerard Moreno
- Georges Mikautadze
- Suplentes: Arnau Tenas, Sergi Cardona, Rafa Marín, Thomas Partey, Carlos Maciá, Ayoze Pérez, Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Arda Güler
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, David Alaba, Fran García, Diego Aguado, Daniel Carvajal, Brahim Díaz, Jorge Cestero, Dani Ceballos, Gonzalo García y Rodrygo