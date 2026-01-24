Menú

Mbappé caza el rechace y adelanta al Madrid

Villarreal

0
1

Real Madrid

Mbappé (m.47)

Duro examen para el Real Madrid en La Cerámica. Los blancos quieren confirmar sus buenas sensaciones ganando al Villarreal y durmiendo como líderes.
EFE
Minuto 48

Pone el centro Vini, corta Pape Gueye como puede y el rechace le cae a un Mbappé que no perdona ante Luiz Júnior.
Gol Minuto 47

¡¡¡GOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEE!!! ¡¡¡EL MÁS LISTO DE LA CLASE PARA ADELANTAR AL MADRID!!!
Minuto 46

Consigue evitar Vinícius que la pelota saliera.
Minuto 46

Sobrio el Madrid atrás en defensa.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA MITAD!!! Saca de centro el Madrid y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
No hay cambios

A punto de comenzar la segunda parte. En principio sin cambios.
Volvemos enseguida

¡Es todo por el momento! Hacemos una pausa y regresamos en un periquete con la segunda mitad de este Villarreal-Real Madrid.

¡Hasta ahora mismo!
Lesión de Foyth

La peor noticia para el Villarreal, la lesión de Juan Foyth en el ecuador del primer tiempo. En su lugar entró Rafa Marím.
Descanso en Villarreal

Primera parte trepidante en La Cerámica, donde Villarreal y Real Madrid están empatando sin goles al descanso. Mucho ritmo y ocasiones para unos y otros, como la que tuvo Vinícius con un remate cruzado que casi sorprende a Luiz Junior o la de Pape Gueye con un tiro desde fuera del área que no encontró portería. De momento no hay goles, pero, visto lo visto, seguro que el marcador se mueve en una segunda mitad que se antoja apasionante.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 0-0 EN EL MARCADOR!!!
Minuto 45+1

¡¡¡MUY DESVIADO EL REMATE DE MBAPPÉ!!!

Por cierto: se añaden dos minutos.
Oportunidad Minuto 45

¡¡¡FUERAAAAAAAAA!!! ¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ CLARÍSIMA PAPE GUEYE!!!
Minuto 45

Veremos cuánto añade Soto Grado... seguro que al menos tres minutos con la lesión de Foyth.
Minuto 44

¡VInícius derribó a su par en ataque y Soto Grado señala la falta!
Minuto 43

Despejando Huijsen en el primer palo de cabeza.
Minuto 42

¡Buscó sorprender Mikautadze y es córner!
Minuto 41

Atento al corte atrás Mastantuono.
Oportunidad Minuto 40

¡¡¡BUENOOOOOOOO... CLARÍSIMA LA OCASIÓN DE VINÍCIUS, QUE ROBA ARRIBA Y A PUNTO HA ESTADO DE MARCAR UN GOLAZO CON SU REMATE CRUZADO!!!
Minuto 39

Muy bien Guler par frenar a Pedraza.
Minuto 39

Centra Bellingham desde la izquierda... y de nuevo Marín a córner.
Minuto 37

Es bueno el centro de Güler hacia el segundo palo, pero corta Rafa Marín a córner.
Minuto 36

Buen corte de Valverde con la cabeza... ¡y qué sangre aquí la de Camavinga con ese corte con la testa para retrasar hacia Thibaut Courtois!
Minuto 34

De nuevo soberbio Pau Navarro ante Vinícius.
Minuto 31

Era buenísimo el balón en largo de Mbappé hacia Vini, pero corta providencialmente Buchanan.
Minuto 30

Córner a favor del Villarreal...
Minuto 29

¡Vaya balón en largo que metía ahí Asencio! El partido está siendo trepidante, de ida y vuelta.
Minuto 28

¡¡BUENOOOOOO.... TREMENDO ESE CENTRO DESDE LA IZQUIERDA DE PEDRAZA!!!
Minuto 27

Tocó la pelota en Camavinga y no pudo llegarle a un Gerard Moreno que estaba esperando.
Minuto 27

¡CHUTA MBAPPÉ Y ATRAPA EL META DEL VILLARREAL!
Minuto 26

Se le quedó largo el balón a Mbappé y toda la ventaja es para Luiz Junior.
Minuto 24

¡CHUTA GÜLER DESDE LA FRONTAL, PERO EL BALÓN SE MARCHA MUY ARRIBA!
Minuto 24

¡Va con todo Asencio para acabar frenando a Moleiro!
Cambio Minuto 23

Cambio en el Villarreal: entra Rafa Marín por un Juan Foyth lesionado.
Minuto 21

Preparado para entrar Rafa Marín.
Lesión Minuto 21

¡¡¡UUUUUFFFF... QUÉ FEO AHÍ LO DE FOYTH!!! Parece que se ha lesionado el argentino y no va a poder seguir.
Oportunidad Minuto 20

¡¡¡CHUTA ARDA GÜLER PERO ATRAPA JUNIOR LUIZ EN DOS TIEMPOS!!!
Oportunidad Minuto 17

¡¡¡CHUTA MIKAUTADZE DE PRIMERAS TRAS EL ENVÍO EN LARGO DE GERARD MORENO, PERO SU REMATE SE MARCHA DESVIADO!!!
Minuto 16

Corta bien atrás Bellingham, pero no pudo superar a Pau Navarro en la salida de balón.
Minuto 15

¡MADRE MÍA, QUÉ ERROR DE CAMAVINGA EN LA SALIDA DE BALÓN!
Minuto 14

La pisa Mbappé, pero no pudo con Navarro.
Minuto 13

Iba el Madrid a la presión, pero consigue jugar bien Parejo desde atrás.
Minuto 12

¡La pone Pedraza y la acaba salvando Carreras en el área pequeña!
Minuto 10

Ojo al control de Moleiro por la izquierda.... ¡NO FUE BUENO EL CENTRO DE BUCHANAN DESDE LA OTRA BANDA!
Minuto 9

¡LE ACABARON QUITANDO LA PELOTA A MBAPPÉ EN EL ÚLTIMO MOMENTO CUANDO SE PERFILABA PARA EL DISPARO!
Minuto 7

No logró centrar bien Vinícius y despejan atrás los amarillos.
Minuto 7

Intenta bajarla Parejo, pero la pelota es para Fede Valverde.
Minuto 5

Centra Buchanan tras el pase de Pape Gueye y el canadiense fuerza el córner.
Minuto 4

¡Reclama el Villarreal penalti de Huijsen a Mikautadze!
Minuto 4

Falta de Camavinga sobre Pape Gueye para cortar el contragolpe.
Minuto 3

Balonazo de Asencio a Parejo... en toda la cara. Pero Soto Grado dice que le dio en la mano.
Minuto 2

¡LE PEGA VALVERDE... CONTRA LA BARRERA!
Tarjeta amarilla Minuto 2

Amarilla para Foyth nada más empezar por su claro derribo a Bellingham.
Minuto 1

Atento Foyth en el corte atrás ante Mbappé.
Minuto 1

Tiene que retrasar Huijsen para Gerard Moreno ante la presión de Gerard Moreno.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Villarreal en La Cerámica.
Un minuto de silencio

Se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los accientes ferroviarios en Adamuz y Gelida.
Pape Gueye, aclamado

Homenaje a Pape Gueye por su reciente conquista de la Copa de África con la selección de Senegal.
Saludo entre capitanes

¡YA ESTÁN LOS 22 FUTBOLISTAS EN EL TERRENO DE JUEGO! Se saludan los capitanes, Gerard Moreno y Fede Valverde.
A punto de empezar el partido

¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN LA CERÁMICA!
Mucha dinamita en la delantera amarilla

¡Y ÉSTE ES EL ONCE QUE PRESENTA MARCELINO EN EL VILLARREAL! Mucha dinamita arriba...

Luiz Junior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard y Mikautadze.
Juega Mastantuono

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Madrid, juega Mastantuono y Camavinga está en el doble pivote con Güler.
Tchouaméni, ausencia importante

En el Real Madrid, Aurélien Tchouaméni se pierde el partido por acumulación de tarjetas amarillas. La baja del francés se suma a las ya conocidas de Trent, Rüdiger, Mendy y Militao por lesión.

La buena noticia es que vuelven Rodrygo y Brahim, este último más de un mes fuera al disputar la Copa de África.
Bajas importantes en las filas locales

El Villarreal, que solo ha ganado en una de las últimas nueve visitas ligueras de los blancos, presenta las bajas por sanción de Santi Comesaña y Santiago Mouriño, mientras Alfonso Pedraza es duda en el carril izquierdo. Podría aparecer Pape Gueye, flamante campeón de la Copa África con Senegal.
Flojo como local en los últimos encuentros

La Cerámica siempre es una salida complicada, pese a que el 'submarino amarillo' solo ha ganado uno de los últimos cuatro encuentros como local, aunque en Liga solo ha perdido frente al FC Barcelona, dejando la portería a cero en la mitad de los partidos disputados en su feudo a nivel doméstico.
Un Villarreal de dos caras

Para ello deberá ganar el Madrid a un Villarreal golpeado en la Champions y también eliminado en la Copa del Rey, pero que en Liga está mostrando otra versión muy distinta: con un partido menos, los de Marcelino suman 41 puntos y no descartan enchufarse a la pelea por el campeonato.
A dormir en el liderato

El Real Madrid visita al Villarreal en La Cerámica, en el primer examen de nivel para Álvaro Arbeloa, con la misión de darle continuidad a la versión mejorada que los blancos mostraron el martes en la goleada al Mónaco en el Bernabéu. El objetivo es sumar los tres puntos para adelantar al Barça y dormir como líderes.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, que es el más destacado de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el estadio de La Cerámica, Villarreal-Real Madrid.

Con el arbitraje del riojano Soto Grado.

Villarreal

  • Luiz Júnior
  • Pau Navarro
  • Juan Foyth
  • Renato Veiga
  • Alfonso Pedraza
  • Tajon Buchanan
  • Dani Parejo
  • Pape Gueye
  • Alberto Moleiro
  • Gerard Moreno
  • Georges Mikautadze
  • Suplentes: Arnau Tenas, Sergi Cardona, Rafa Marín, Thomas Partey, Carlos Maciá, Ayoze Pérez, Nicolas Pépé y Tani Oluwaseyi

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Arda Güler
  • Eduardo Camavinga
  • Jude Bellingham
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior
  • Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, David Alaba, Fran García, Diego Aguado, Daniel Carvajal, Brahim Díaz, Jorge Cestero, Dani Ceballos, Gonzalo García y Rodrygo

