Golazo impresionante de Lamine Yamal
Barcelona
Oviedo
Dani Olmo (m.51)
Raphinha (m.57)
Lamine Yamal (m.72)
¡¡¡GOOOOOOOLAAAAZOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOOOOOLAZOOOOO DE LAMINE YAMAAAAAAAL!!!
Nuevo cambio de Flick: va a entrar Marc Bernal.
Lo cierto es que el Oviedo hizo una buena primera parte, pero todo ha cambiado a raíz del 1-0 con la firma de Dani Olmo.
Doble cambio en el Oviedo: se marchan Lucas Ahijado y Reina, entran Nacho Vidal y Fonseca.
¡¡¡CHUTA REINA Y EL BALÓN SE MARCHA ALTO!!!
La pone Balde desde la izquierda... sin problemas para Aarón.
Cómo no, también el golazo de Raphinha...
La definición de Raphinha es loca pic.twitter.com/c0hlm6AuvX— Manu. (@GxlDePaulinho) January 25, 2026
¡¡¡MANO SALVADORA DE AARÓN, ESPECTACULAR, PARA EVITAR EL 3-0 CON LA FIRMA DE LAMINE YAMAL!!!
Doble cambio de Flick en el Barcelona: entran Balde y Fermín por Joao Cancelo y Raphinha.
Así ha sido el gol de Dani Olmo...
🚨🚨| GOAL: DANI OLMO BREAKS THE DEADLOCK FOR BARCELONA!!!
Barcelona 1-0 Real Oviedopic.twitter.com/j9vPVKHziv— CentreGoals. (@centregoals) January 25, 2026
Error de David Costas en la medular. Roba Raphinha y bate a Aarón Escandell con una clase magistral.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE RAAAAAPHINHAAAAAAAA!!! ¡¡¡CÓMO PICÓ LA PELOTA ANTE AARÓN EN SU SALIDA!!!
Preparado para entrar Alejandro Balde.
¡CENTRA LEWANDOWSKI, PERO LO HACE CON POCA POTENCIA Y ATRAPA AARÓN ESCANDELL!
Tremendo error del Oviedo en defensa. Roba en el área Lamine Yamal y habilita a un Dani Olmo que bate a Aarón Escandell con un derechazo cruzado.
¡¡¡GOOOOOOOOL DEL BAAAARÇAAAAAAAA.... GOOOOOOL DE DANI OLMOOOOOOOOO!!
¡RECIBE ILYAS DENTRO DEL ÁREA Y CHUTA A PUERTA, PERO DESVÍA ERIC GARCÍA A CÓRNER!
¡¡¡NO LLEGA A REMATAR LEWANDOWSKI EN BOCA DE GOL!!!
El centro de Ilyas... directamente a las manos de Joan García.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca ya el Barça de centro...
Cambio en el Barcelona: entra Koundé por Gerard Martín, que tenía cartulina amarilla.
Va a haber un cambio en el Barcelona: entrará Jules Koundé.
¡Es todo por ahora! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda mitad de este Barcelona-Oviedo.
¡Hasta ahora mismo!
Primera parte vistosa, con un Real Oviedo sorprendente que ha incomodado la salida de balón del Barça durante muchos minutos. SIn embargo, la mejor ocasión fue para los culés, en su vuelta al Camp Nou 43 días después, con un remate de Raphinha bien desviado por un Aarón que está muy buen nivel.
¡¡¡PARADÓOOOOOON... GRAN PARADA DE AARÓN ESCANDELL A RAPHINHA!!!
¡Se pasea la pelota por delante de la portería de Aarón sin que nadie pudiera llegar al remate!
¡Dos minutos de prolongación!
Está a un gran nivel Hassan, que está volviendo loco a Cancelo.
¡CHUTA LEWANDOWSKI, FORZADO, Y LA PELOTA SE MARCHA ARRIBA! No valía, en cualquier caso, porque el polaco estaba en fuera de juego.
Amarilla para David Costas por un claro agarrón a Lewandowski. La segunda para un jugador del Real Oviedo.
Falta de Javi López sobre Lamine Yamal.
Acaba yendo al suelo Lamine Yamal en el área rival, pero no hubo nada de nada.
¡CHUTA HASSAN Y EL DISPARO LO ATRAPA JOAN GARCÍA!
Pone Dani Olmo el centro, pero no pudo llegar a rematar Eric García en el segundo palo.
Toda la ventaja para Joan García por alto.
¡HUY MADRE, QUÉ BIEN SE HA IDO HASSAN DE CANCELO CON EL AUTOPASE!
Sigue Raphinha, pero tiene que retrasar hacia Dani Olmo.
Le pega Raphinha... contra la barrera.
¡¡¡OJO, OJO, OJOOOOOOOOO!!! Atrapa Aarón Escandell la pelota dentro del área... y el árbitro interpreta que ha sido fuera.
Amarilla parqa el meta del Oviedo.
Sale a tiempo Aarón Escandell para atrapar la pelota.
¡Vaya caída más fea aquí de Dani Olmo en el corazón del área! Eso sí, no hubo nada de nada...
Casadó dirigiendo las operaciones de ataque del Barça.
Poco a poco se empieza a ver más a David Yamal.
¡METIÓ LA CABEZA CARMO EN EL MOMENTO OPORTUNO PARA EVITAR QUE PUDIERA REMATAR LEWANDOWSKI EN EL SEGUNDO PALO!
Balón para el Oviedo, que va a intentarlo aquí a balón parado...
Falta de Lamine Yamal sobre Javi López.
¡Se han hecho mucho daño en el choque Cubarsí y Fede Viñas!
Sigue jugándole de tú a tú el colista a este Barça.
Poco a poco se va creciendo el Barça...
Primera amarilla del partido. La ve Gerard Martín por una entrada a destiempo sobre Hassan.
Se la llevaba arriba Fede Viñas, pero estaba claramente en fuera de juego.
¡NO LLEGA NADIE AL REMATE Y LA DEJA PASAR DAVID COSTAS!
La pelota es para el Barça, pero lo cierto es que de momento apenas consigue salir de su campo.
Tuvo que retrasar Eric aquí hacia Joan García. Sin complejos en el inicio el equipo de Almada, valiente y agresivo en la presión.
Recuperando bien la pelota el cuadro azulón...
Primera aproximación del Oviedo a la portería de Joan García... pero no vale por fuera de juego de Ilyas.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!!! Mueve ya la pelota el Real Oviedo...
Se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales fallecidas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Saludo entre los dos capitanes, Frenkie de Jong y David Costas.
¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO! Vuelve a jugar el Barça en el Camp Nou, 43 días después.
En el Real Oviedo, vuelven al once Javi López y David Carmo en defensa, mientras que Ilyas Chaira y Hassan vuelven a acompañar a Viñas en ataque.
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy ante el @FCBarcelona_es ⚽️#BarçaRealOviedo #VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido pic.twitter.com/uC3oSaGGgW— Real Oviedo (@RealOviedo) January 25, 2026
Aaron; Lucas, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Ilyas; Fede Viñas y Reina. EFE
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Éste es el de Hansi Flick en el Barça...
🚨 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🚨#BarçaOviedo pic.twitter.com/zELZLqbatV— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 25, 2026
Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
En los azulones, el técnico uruguayo Guillermo Almada no podrá contar todavía con el recién llegado en este mercado de invierno Thiago Fernández, y se suma al argentino en la lista de bajas el español Oier Luengo, a quien se le busca una cesión. Por contra, pese a los rumores que le sitúan en la rampa de salida, sí está en Barcelona el croata Josip Brekalo.
El resto, de nuevo con Joao Cancelo -sí inscrito en LaLiga-, están a disposición del técnico alemán para superar la visita de un Oviedo que llega como colista al Camp Nou.
Hansi Flick tiene para este partido la baja de un Ferran Torres que ya no estuvo en Praga por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que, no obstante, le permitirá regresar pronto.
Sin embargo, la principal ausencia es la de Pedri, que se lesionó en el último encuentro de Champions y tiene para un mes de baja, sumándose a las ausencias ya conocidas de Gavi y de Christensen.
La victoria del Real Madrid este sábado en La Cerámica ante el Villarreal (0-2, con un doblete de Mbappé) obliga al Barça a ganar esta tarde en casa al Oviedo: de ser así, los de Flick se pondrían con 52 puntos por los 51 del Madrid.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Real Oviedo.
Con el arbitraje del valenciano Martínez Munuera.
Barcelona
- Joan García
- João Cancelo
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Gerard Martín
- Marc Casadó
- Frenkie de Jong
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Raphinha
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Jules Koundé, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marcus Rashford, Fermín López, Toni Fernández, Juan Hernández y Roony Bardghji
Oviedo
- Aarón Escandell
- Lucas Ahijado
- David Costas
- David Carmo
- Javi López
- Haissem Hassan
- Kwasi Sibo
- Santiago Colombatto
- Ilyas Chaira
- Alberto Reina
- Federico Viñas
- Suplentes: Horațiu Moldovan, Nacho Vidal, Dani Calvo, Josip Brekalo, Luka Ilić, Santi Cazorla, Nicolas Fonseca, Pablo Agudín, Leander Dendoncker, Álex Forés y Thiago Borbas