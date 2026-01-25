Menú

Golazo impresionante de Lamine Yamal

Barcelona

3
0

Oviedo

Dani Olmo (m.51)
Raphinha (m.57)
Lamine Yamal (m.72)

El Barça recibe al colista en el Camp Nou, donde los culés vuelven a jugar un mes y medio después. El objetivo no es otro que recuperar el liderato.
EFE
Gol Minuto 72

¡¡¡GOOOOOOOLAAAAZOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOOOOOLAZOOOOO DE LAMINE YAMAAAAAAAL!!!
Minuto 72

Nuevo cambio de Flick: va a entrar Marc Bernal.
Minuto 69

Lo cierto es que el Oviedo hizo una buena primera parte, pero todo ha cambiado a raíz del 1-0 con la firma de Dani Olmo.
Cambio Minuto 65

Doble cambio en el Oviedo: se marchan Lucas Ahijado y Reina, entran Nacho Vidal y Fonseca.
Minuto 65

¡¡¡CHUTA REINA Y EL BALÓN SE MARCHA ALTO!!!
Minuto 64

La pone Balde desde la izquierda... sin problemas para Aarón.
Minuto 62

Cómo no, también el golazo de Raphinha...
Oportunidad Minuto 61

¡¡¡MANO SALVADORA DE AARÓN, ESPECTACULAR, PARA EVITAR EL 3-0 CON LA FIRMA DE LAMINE YAMAL!!!
Cambio Minuto 59

Doble cambio de Flick en el Barcelona: entran Balde y Fermín por Joao Cancelo y Raphinha.
Minuto 58

Así ha sido el gol de Dani Olmo...
Minuto 57

Error de David Costas en la medular. Roba Raphinha y bate a Aarón Escandell con una clase magistral.
Gol Minuto 56

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE RAAAAAPHINHAAAAAAAA!!! ¡¡¡CÓMO PICÓ LA PELOTA ANTE AARÓN EN SU SALIDA!!!
Minuto 56

Preparado para entrar Alejandro Balde.
Minuto 55

¡CENTRA LEWANDOWSKI, PERO LO HACE CON POCA POTENCIA Y ATRAPA AARÓN ESCANDELL!
Minuto 52

Tremendo error del Oviedo en defensa. Roba en el área Lamine Yamal y habilita a un Dani Olmo que bate a Aarón Escandell con un derechazo cruzado.
Gol Minuto 51

¡¡¡GOOOOOOOOL DEL BAAAARÇAAAAAAAA.... GOOOOOOL DE DANI OLMOOOOOOOOO!!
Oportunidad Minuto 49

¡RECIBE ILYAS DENTRO DEL ÁREA Y CHUTA A PUERTA, PERO DESVÍA ERIC GARCÍA A CÓRNER!
Oportunidad Minuto 47

¡¡¡NO LLEGA A REMATAR LEWANDOWSKI EN BOCA DE GOL!!!
Minuto 46

El centro de Ilyas... directamente a las manos de Joan García.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca ya el Barça de centro...
Cambio Cambio en el Barcelona

Cambio en el Barcelona: entra Koundé por Gerard Martín, que tenía cartulina amarilla.
Flick prepara un cambio

Va a haber un cambio en el Barcelona: entrará Jules Koundé.
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda mitad de este Barcelona-Oviedo.

¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Primera parte vistosa, con un Real Oviedo sorprendente que ha incomodado la salida de balón del Barça durante muchos minutos. SIn embargo, la mejor ocasión fue para los culés, en su vuelta al Camp Nou 43 días después, con un remate de Raphinha bien desviado por un Aarón que está muy buen nivel.
Oportunidad Minuto 45+2

¡¡¡PARADÓOOOOOON... GRAN PARADA DE AARÓN ESCANDELL A RAPHINHA!!!
Minuto 45+1

¡Se pasea la pelota por delante de la portería de Aarón sin que nadie pudiera llegar al remate!
Minuto 45

¡Dos minutos de prolongación!
Minuto 44

Está a un gran nivel Hassan, que está volviendo loco a Cancelo.
Minuto 43

¡CHUTA LEWANDOWSKI, FORZADO, Y LA PELOTA SE MARCHA ARRIBA! No valía, en cualquier caso, porque el polaco estaba en fuera de juego.
Tarjeta amarilla Minuto 42

Amarilla para David Costas por un claro agarrón a Lewandowski. La segunda para un jugador del Real Oviedo.
Minuto 41

Falta de Javi López sobre Lamine Yamal.
Minuto 40

Acaba yendo al suelo Lamine Yamal en el área rival, pero no hubo nada de nada.
Minuto 39

¡CHUTA HASSAN Y EL DISPARO LO ATRAPA JOAN GARCÍA!
Minuto 38

Pone Dani Olmo el centro, pero no pudo llegar a rematar Eric García en el segundo palo.
Minuto 38

Toda la ventaja para Joan García por alto.
Minuto 37

¡HUY MADRE, QUÉ BIEN SE HA IDO HASSAN DE CANCELO CON EL AUTOPASE!
Minuto 35

Sigue Raphinha, pero tiene que retrasar hacia Dani Olmo.
Minuto 33

Le pega Raphinha... contra la barrera.
Tarjeta amarilla Minuto 32

¡¡¡OJO, OJO, OJOOOOOOOOO!!! Atrapa Aarón Escandell la pelota dentro del área... y el árbitro interpreta que ha sido fuera.

Amarilla parqa el meta del Oviedo.
Minuto 31

Sale a tiempo Aarón Escandell para atrapar la pelota.
Minuto 30

¡Vaya caída más fea aquí de Dani Olmo en el corazón del área! Eso sí, no hubo nada de nada...
Minuto 29

Casadó dirigiendo las operaciones de ataque del Barça.
Minuto 26

Poco a poco se empieza a ver más a David Yamal.
Oportunidad Minuto 24

¡METIÓ LA CABEZA CARMO EN EL MOMENTO OPORTUNO PARA EVITAR QUE PUDIERA REMATAR LEWANDOWSKI EN EL SEGUNDO PALO!
Minuto 19

Balón para el Oviedo, que va a intentarlo aquí a balón parado...
Minuto 15

Falta de Lamine Yamal sobre Javi López.
Minuto 13

¡Se han hecho mucho daño en el choque Cubarsí y Fede Viñas!
Minuto 12

Sigue jugándole de tú a tú el colista a este Barça.
Minuto 11

Poco a poco se va creciendo el Barça...
Tarjeta amarilla Minuto 9

Primera amarilla del partido. La ve Gerard Martín por una entrada a destiempo sobre Hassan.
Minuto 8

Se la llevaba arriba Fede Viñas, pero estaba claramente en fuera de juego.
Minuto 7

¡NO LLEGA NADIE AL REMATE Y LA DEJA PASAR DAVID COSTAS!
Minuto 6

La pelota es para el Barça, pero lo cierto es que de momento apenas consigue salir de su campo.
Minuto 4

Tuvo que retrasar Eric aquí hacia Joan García. Sin complejos en el inicio el equipo de Almada, valiente y agresivo en la presión.
Minuto 3

Recuperando bien la pelota el cuadro azulón...
Minuto 1

Primera aproximación del Oviedo a la portería de Joan García... pero no vale por fuera de juego de Ilyas.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!!! Mueve ya la pelota el Real Oviedo...
Un minuto de silencio

Se guarda un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales fallecidas en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Saludo entre capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Frenkie de Jong y David Costas.
Vuelta al Camp Nou 43 días después

¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO! Vuelve a jugar el Barça en el Camp Nou, 43 días después.
Javi López y Carmo, en el once carbayón

En el Real Oviedo, vuelven al once Javi López y David Carmo en defensa, mientras que Ilyas Chaira y Hassan vuelven a acompañar a Viñas en ataque.

Aaron; Lucas, David Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Ilyas; Fede Viñas y Reina. EFE
El once de Flick, con rotaciones

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Éste es el de Hansi Flick en el Barça...

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín; Casadó, De Jong; Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.
Almada no puede contar aún con Thiago

En los azulones, el técnico uruguayo Guillermo Almada no podrá contar todavía con el recién llegado en este mercado de invierno Thiago Fernández, y se suma al argentino en la lista de bajas el español Oier Luengo, a quien se le busca una cesión. Por contra, pese a los rumores que le sitúan en la rampa de salida, sí está en Barcelona el croata Josip Brekalo.
Cancelo, inscrito

El resto, de nuevo con Joao Cancelo -sí inscrito en LaLiga-, están a disposición del técnico alemán para superar la visita de un Oviedo que llega como colista al Camp Nou.
Pedri y Ferran, bajas de peso

Hansi Flick tiene para este partido la baja de un Ferran Torres que ya no estuvo en Praga por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha que, no obstante, le permitirá regresar pronto.

Sin embargo, la principal ausencia es la de Pedri, que se lesionó en el último encuentro de Champions y tiene para un mes de baja, sumándose a las ausencias ya conocidas de Gavi y de Christensen.
Misión, recuperar el liderato

La victoria del Real Madrid este sábado en La Cerámica ante el Villarreal (0-2, con un doblete de Mbappé) obliga al Barça a ganar esta tarde en casa al Oviedo: de ser así, los de Flick se pondrían con 52 puntos por los 51 del Madrid.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Real Oviedo.

Con el arbitraje del valenciano Martínez Munuera.

Barcelona

  • Joan García
  • João Cancelo
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Gerard Martín
  • Marc Casadó
  • Frenkie de Jong
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski
  • Raphinha
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Jules Koundé, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marcus Rashford, Fermín López, Toni Fernández, Juan Hernández y Roony Bardghji

Oviedo

  • Aarón Escandell
  • Lucas Ahijado
  • David Costas
  • David Carmo
  • Javi López
  • Haissem Hassan
  • Kwasi Sibo
  • Santiago Colombatto
  • Ilyas Chaira
  • Alberto Reina
  • Federico Viñas
  • Suplentes: Horațiu Moldovan, Nacho Vidal, Dani Calvo, Josip Brekalo, Luka Ilić, Santi Cazorla, Nicolas Fonseca, Pablo Agudín, Leander Dendoncker, Álex Forés y Thiago Borbas

