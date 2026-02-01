Pitos a los jugadores al salir a calentar
El Real Madrid quiere seguir apretando al líder. Tras el fiasco de Lisboa, los blancos reciben a un Rayo que busca puntuar para esquivar el descenso.
Real Madrid
Rayo Vallecano
¡PITADA TREMENDA EN LA SALIDA DE LOS JUGADORES A CALENTAR!
Ha habido pitos en la llegada del autobús... y vamos a ver qué pasa ahora cuando salgan los jugadores a calentar y cuando se anuncien los nombres por megafonía.
¡Y el once de Iñigo Pérez en el Rayo!
⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse al @realmadrid.#RealMadridRayo #VamosRayo pic.twitter.com/rCQnMo5eRV— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 1, 2026
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES INICIALES! En el Real Madrid, Arbeloa sienta a Carreras y apuesta por Camavinga como lateral izquierdo.
En el Rayo, solo Unai López continúa de baja, mientras que Abdul Mumin ha recibido el alta, y Andrei Ratiu e Iván Balliu estarán disponibles. Nobel Mendy vuelve tras sanción al eje de la zaga junto a Florian Lejeune, mientras Ilias Akhomach y Carlos Martín se disputan el extremo derecho de un ataque en el que repetirán Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón.
Enfrente está el Rayo de Iñigo Pérez, que lleva la última semana con problemas para entrenar en su ciudad deportiva. El equipo de Vallecas necesita reaccionar alargando el fiasco europeo del Real Madrid, después de solo haber celebrado una victoria en los últimos 11 partidos domésticos, una racha en la que se incluye el 0-0 logrado ante el conjunto merengue en Vallecas.
Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, que se han entrenado los dos últimos días con el grupo, no entran aún en la convocatoria del Real Madrid.
También es baja Eder Militao, lesionado de larga duración.
Cuando parecía que la calma y la inercia positiva empezaba a asentarse en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, los buenos recuerdos en Da Luz se tornaron en pesadilla. El conjunto merengue se vio superado en los 90 minutos por la alta intensidad y energía imprimidas por el Benfica de José Mourinho -rival también en los playoffs-, que dejaron muy tocada la confianza del equipo.
El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano, en un duelo en el que los blancos vuelven al Santiago Bernabéu tras el chasco en Champions perdiendo el Top 8, por lo que buscan mantener su gran dinámica doméstica y dejar la tristeza europea, ante un rival, el Rayo de Iñigo Pérez, que podría acabar el fin de semana en descenso si no puntúa en un estadio donde no gana desde hace más de 30 años.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, en plena hora del vermut!
En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Rayo Vallecano.
Con el arbitraje del castellano-manchego Díaz de Mera Escuderos.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Andriy Lunin, Fran González, Álvaro Carreras, Fran García, David Alaba, Daniel Carvajal, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García
Rayo Vallecano
- Augusto Batalla
- Andrei Rațiu
- Florian Lejeune
- Nobel Mendy
- Josep Chavarría
- Pathé Ismaël Ciss
- Gerard Gumbau
- Ilias Akhomach
- Isi Palazón
- Álvaro García
- Jorge de Frutos
- Suplentes: Dani Cárdenas, Alfonso Espino, Luiz Felipe, Iván Balliu, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Fran Pérez, Óscar Trejo, Carlos Martín, Alemão, Sergio Camello y Randy Nteka