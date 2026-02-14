Menú

Arbeloa deja a Mbappé en el banquillo

El Real Madrid ambiciona el liderato contra una Real Sociedad invicta con Pellegrino Matarazzo (seis victorias y tres empates).

Real Madrid

0
0

Real Sociedad

EFE
No juega Guedes

¡TAMBIÉN EL ONCE DE MATARAZZO EN LA REAL!

No juega Guedes y sí lo hace Wesley.
Mbappé, suplente

¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL REAL MADRID, Y OJO PORQUE HAY NOVEDADES IMPORTANTES!

No juega Mbappé. No se entrenó miércoles y jueves y, aunque ayer reapareció en el césped de Valdebebas, Arbeloa le deja descansar. Trent, titular en el lateral derecho.
La Real, sin Kubo, Barrene y Brais

El japonés Take Kubo, el español Ander Barrenetxea y el croata Luka Sucic siguen siendo bajas por lesión, igual que Brais Méndez, por sanción.
Las bajas de Arbeloa

Arbeloa no podrá contar esta noche con Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Así, podría entrar en el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, que ya volvió en Mestalla, mientras Dani Carvajal sigue esperando su turno.

La Real Sociedad es otra con Matarazzo

Matarazzo debutó en el banquillo de la Real con el año nuevo y desde entonces no ha perdido ninguno de los nuevo encuentros disputados -6 victorias y 3 empates-, teniendo en cuenta que en esa serie de partidos empató frente al Atlético de Madrid (1-1) y venció al líder FC Barcelona (2-1). El técnico de origen italiano ha formado un bloque sólido, serio atrás y con las ideas claras en una parcela ofensiva liderada por su capitán Mikel Oyarzabal.
Duelo entre dos grandes rachas

Duelo entre los dos equipos más en forma de LaLiga. El Real Madrid y la Real Sociedad son los dos únicos conjuntos sin derrotas en las últimas cinco jornadas, con cinco victorias para los merengues -13 goles a favor y solo 2 en contra- y cuatro triunfos y un empate para los txuri-urdin, que se han transformado desde que Pellegrino Matarazzo se hiciera cargo del banquillo a finales del pasado mes de diciembre.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la jornada 24 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad.

Con el arbitraje del extremeño Hernández Maeso.

