Arbeloa deja a Mbappé en el banquillo
El Real Madrid ambiciona el liderato contra una Real Sociedad invicta con Pellegrino Matarazzo (seis victorias y tres empates).
Real Madrid
Real Sociedad
¡TAMBIÉN EL ONCE DE MATARAZZO EN LA REAL!
𝗫𝗜 | Los elegidos para el Bernabéu. 𝗚𝗢𝗔𝗭𝗘𝗡!#RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/YAI6tjmMSo— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 14, 2026
No juega Guedes y sí lo hace Wesley.
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL REAL MADRID, Y OJO PORQUE HAY NOVEDADES IMPORTANTES!
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 14, 2026
🆚 @RealSociedad
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/3CUnRo7b5C
No juega Mbappé. No se entrenó miércoles y jueves y, aunque ayer reapareció en el césped de Valdebebas, Arbeloa le deja descansar. Trent, titular en el lateral derecho.
El japonés Take Kubo, el español Ander Barrenetxea y el croata Luka Sucic siguen siendo bajas por lesión, igual que Brais Méndez, por sanción.
Arbeloa no podrá contar esta noche con Éder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. Así, podría entrar en el lateral derecho Trent Alexander-Arnold, que ya volvió en Mestalla, mientras Dani Carvajal sigue esperando su turno.
Matarazzo debutó en el banquillo de la Real con el año nuevo y desde entonces no ha perdido ninguno de los nuevo encuentros disputados -6 victorias y 3 empates-, teniendo en cuenta que en esa serie de partidos empató frente al Atlético de Madrid (1-1) y venció al líder FC Barcelona (2-1). El técnico de origen italiano ha formado un bloque sólido, serio atrás y con las ideas claras en una parcela ofensiva liderada por su capitán Mikel Oyarzabal.
Duelo entre los dos equipos más en forma de LaLiga. El Real Madrid y la Real Sociedad son los dos únicos conjuntos sin derrotas en las últimas cinco jornadas, con cinco victorias para los merengues -13 goles a favor y solo 2 en contra- y cuatro triunfos y un empate para los txuri-urdin, que se han transformado desde que Pellegrino Matarazzo se hiciera cargo del banquillo a finales del pasado mes de diciembre.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la jornada 24 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad.
Con el arbitraje del extremeño Hernández Maeso.