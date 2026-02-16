Claras ocasiones de Raphinha y Lamine Yamal
Intenta salir Bryan de la cueva, pero no pudo con Cubarsí.
¡¡¡CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ LAMINE CON LA PICADITA, PERO SE TOPA CON GAZZANIGA EN SU SALIDA!!!
¡¡¡LA HA TENIDO RAPHINHA EN LA RÉPLICA, PERO EL REMATE DEL BRASILEÑO DENTRO DEL ÁREA SE VA DESVIADO!!!
Buen centro de Bryan Gil... pero acaba atrapando Joan García por alto en el segundo palo.
¡¡¡BUENOOOOOOOO... LA PUSO BRYAN GIL DESDE LA IZQUIERDA, PERO EL BALÓN NO ENCUENTRA REMATADOR!!! ¡¡¡EN CUALQUIER CASO, SOTO GRADO SEÑALA FUERA DE JUEGO!!!
¡Atento Joan García para atrapar la pelota en su salida! Ha comenzado con fuerza el equipo de Míchel...
¡INTERVIENE PROVIDENCIALMENTE GERARD MARTÍN ANTE TSYGANKOV Y ACABA DESPEJANDO JOAN GARCÍA!
Abriendo bien ahora Lamine para Koundé...
Se va bien Fermín buscando a Ferran, pero corta bien la zaga del Girona...
Atenta la defensa culé en el corte...
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça...
¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN GERONA!
¡Y EL ONCE DE MÍCHEL EN EL GIRONA!
❤️🤍 L'𝐨𝐧𝐳𝐞 pel derbi!#GironaBarça pic.twitter.com/v3nz1nXGjW— Girona FC (@GironaFC) February 16, 2026
Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Iván Martín, Lemar, Tsygankov, Bryan Gil y Vanat.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Barça, Hansi Flick deja a Lewandowski en el banquillo....
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #GironaBarça pic.twitter.com/Rj0ZXgqRjS— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 16, 2026
Joan García; Koundé, Eric, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
Los albirrojos lamentarán una vez más las bajas de Marc-André ter Stegen -una lesión que devolvió la titularidad a Paulo Gazzaniga, por lo que el alemán no podrá medirse a su exequipo-, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alex Moreno y Ricard Artero, todos ellos por lesión.
Enfrente, el Girona acumula tres partidos seguidos sin ganar después de empatar con Getafe (1-1) y Sevilla (1-1) y perder ante el Real Oviedo (1-0). El empate en el Sánchez Pizjuán le dejó con 26 puntos, pendiente de los puestos de descenso. Además, la falta de solidez defensiva le sitúa como el tercer equipo más goleado de la categoría (37), solo superado por Levante y Sevilla (ambos con 38).
La gran noticia para el Barça de cara al duelo de esta noche es la recuperación del brasileño Raphinha, que regresa a un equipo que todavía extraña al lesionado Pedri González. Mientras, el inglés Marcus Rashford, que ya se perdió la semifinal copera en Madrid, no llegará al derbi.
Los cuatro tantos recibidos por el Barça en el Metropolitano antes del descanso elevaron las dudas ya existentes por la insistencia en la defensa adelantada, incuestionable en la era Flick, y errores grotescos como el de Joan Garcia en el primer gol pusieron cuesta arriba la eliminatoria. "No jugamos nada bien en la primera mitad y tampoco como equipo", señaló tras el encuentro el técnico alemán. "Pero esto no ha acabado", advirtió.
El FC Barcelona, tocado tras la humillante derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (4-0), busca en Montilivi una victoria que le permita recuperar el liderato de la Liga, todo en un derbi catalán en el que el Girona espera sumar los tres puntos para alejarse del peligro.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo que cierra la jornada 24 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio de Montilivi, derbi catalán Girona-Barça.
Con el arbitraje del riojano César Soto Grado.
- Paulo Gazzaniga
- Hugo Rincón
- Vitor Reis
- Daley Blind
- Arnau Martínez
- Viktor Tsygankov
- Thomas Lemar
- Axel Witsel
- Iván Martín
- Bryan Gil
- Vladyslav Vanat
- Suplentes: Rubén Blanco, Vladyslav Krapyvtsov, Alejandro Francés, David López, Fran Beltrán, Claudio Echeverri, Lass Kourouma, Abel Ruíz, Cristhian Stuani y Joel Roca
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Gerard Martín
- Fermín López
- Frenkie de Jong
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Raphinha
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Ronald Araújo, João Cancelo, Alejandro Balde, Tomás Marqués, Marc Bernal, Marc Casadó, Roony Bardghji y Robert Lewandowski