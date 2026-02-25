Gonzalo ocupa el hueco de Mbappé
El Real Madrid, con Vinícius en racha pero sin Mbappé, defiende su mínima renta ante un Benfica sin Prestianni ni Mourinho por un puesto en octavos.
El Bernabéu es garantía de éxito para los blancos, que acumulan seis victorias consecutivas en todas las competiciones como local y han ganado en seis de sus últimos ocho partidos en su estadio en la Champions.
El Bernabéu vuelve a engalanarse para acoger un partido clave en el futuro europeo del Real Madrid. Un duelo a todo o nada entre los blancos y el Benfica empañado por el incidente entre Prestianni y Vinícius, que acusó al argentino que proferir contra él un insulto racista. El extremo del conjunto luso viajó con el equipo a Madrid, pero ni siquiera podrá sentarse en el banquillo al rechazar la UEFA el recurso del cuadro lisboeta.
El Bernabéu vive su primera noche decisiva en Champions. El Real Madrid, con un Vinícius en buen momento de forma, defiende su ventaja por la mínima (0-1) ante un Benfica sin Prestianni ni el técnico José Mourinho por un puesto en los octavos de final de la Champions.
