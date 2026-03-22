Casi marca Güler un golazo de volea
Real Madrid
Atlético de Madrid
Buena defensa aquí por parte de Fran García. Ojo porque parece que está mejorando el Atlético de Madrid... aunque se le escapó ahora el balón a Giuliano.
Corriendo como una bala Fran García, pero no pudo aquí con Marcos Llorente.
Cortando bien atrás Brahim.
¡¡BUENOOOOOOO... CASI MARCA AQUÍ ARDA GÜLER UN GOLAZO DE VOLEA!!
Así ha sido la espectacular jugada de Fede Valverde...
📸 - NOOO FEDERICO VALVERDE HITS THE POST AFTER A GENERATIONAL RUN, SO F*CKING CLOSE!!!!!!
🎥- @RM4Arabpic.twitter.com/gZu56rOw8k— The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) March 22, 2026
¡¡¡LUNIIIIIIIIIIN!!! ¡¡¡PROVIDENCIAL EL META UCRANIANO PARA SALVAR EN DOS TIEMPOS EL DISPARO DE MARCOS LLORENTE!!!
¡¡¡AL PAAAAAAALOOOOOOO... VALVEEEERDEEEEEEE!!!
¡HA CAÍDO LOOKMAN DENTRO DEL ÁREA ANTE DANI CARVAJAL, PERO DICE MUNUERA QUE AHÍ NO HA HABIDO NADA!
Buena presión arriba del Madrid...
Más rápido ahora aquí Marcos Llorente que un Vinícius que, además, estaba en fuera de juego.
Ha empezado muy fuerte el Real Madrid, encerrando a su rival en el área.
¡TIRANDO UN CAÑO BRAHIM DENTRO DEL ÁREA, ESPECTACULAR!
¡HA CAÍDO VINICIUS DENTRO DEL ÁREA... Y PARADÓN DE MUSSO PARA EVITAR EL 1-0!
La pone Valverde, pero despeja bien atrás la zaga colchonera.
Se iba Fran García, pero es derribado en falta por Cardoso.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEENZAAAA EL DERBI!!! Mueve ya la pelota el Atlético de Madrid en el Bernabéu...
Se guarda un minuto de silencio por Silvino Louro, el que fuera entrenador de porteros del Real Madrid con José Mourinho.
Se saludan los dos capitanes, Dani Carvajal y Koke Resurrección.
¡TREMENDO AMBIENTAZO MIENTRAS SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO!
¡TODO LISTO PARA QUE DÉ COMIENZO EL DERBI EN EL BERNABÉU!
¡Saltan a calentar los protagonistas sobre el césped del Bernabéu!
Según informan varios medios, una impuntualidad le ha acabado costando la titularidad a Trent Alexander-Arnold en el derbi. Su puesto en el lateral derecho lo ocupa Dani Carvajal.
¿Dónde queda aquello de la puntualidad británica?
En el Atlético, Simeone junta a Griezmann y Julián Álvarez, con Lookman por la banda izquierda. Así salen los colchoneros esta noche en el Bernabéu...
XI ❤️🤍 pic.twitter.com/bloIlMYhg6— Atlético de Madrid (@Atleti) March 22, 2026
Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann y Julián.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Real Madrid, las principales novedades son Lunin -como cabía esperar- y Dani Carvajal.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2026
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/pQL58JQ0nU
El Atlético de Madrid debe sobreponerse esta noche a su irregularidad fuera de casa, ya que solo ha logrado una victoria en sus últimas cinco salidas, antes del que será el 50º derbi para el Cholo Simeone (14 victorias, 17 empates y 18 derrotas hasta el momento).
La buena noticia para Arbeloa es que recupera a Mbappé y Bellingham, aunque tanto el francés como el inglés son suplentes esta noche.
Siguen de baja Rodrygo, Dani Ceballos, Mendy, Militao y Asencio, mientras que la baja más importante en los blancos será la de Thibaut Courtois, que estará un mes y medio de baja por una problema muscular. Ausencia sensible por su condición de imprescindible, aunque estará un sobrio Andriy Lunin; como también es importante la baja de Jan Oblak, al que volverá a reemplazar un Juan Musso a buen nivel.
Simeone tiene la duda de Marc Pubill, pilar defensivo de los rojiblancos, y Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios son ausencias confirmadas.
Tanto merengues como colchoneros llegan al derbi liguero aupados por la euforia europea, al haber avanzado a cuartos de final de la Liga de Campeones. Los de Álvaro Arbeloa, después del contundente 3-0 en la ida frente al Manchester City, volvieron a ganar en el Etihad Stadium al City (1-2), con un doblete de Vinícius Júnior, y los del Cholo Simeone aguantaron el tipo tras el 5-2 de la ida contra el Tottenham, aunque perdieron 3-2 en Londres para guardar su plaza entre los ocho mejores equipos de Europa.
El Madrid necesita ganar para seguir metiendo presión al líder FC Barcelona, que esta tarde ha ganado con lo justo al Rayo (1-0), mientras que el Atlético, que goleó a los blancos en el partido de la primera vuelta en el Metropolitano (5-2), perderá la tercera plaza si no puntúa esta noche en el Bernabéu tras la victoria del Villarreal el viernes ante la Real Sociedad (3-1).
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del duelo estelar de esta jornada 29 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Santiago Bernabéu, el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético.
Con el arbitrajer del andaluz Munuera Montero.
Real Madrid
- Andriy Lunin
- Daniel Carvajal
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Thiago Pitarch
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Vinicius Júnior
- Suplentes: Fran González, Sergio Mestre, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Álvaro Carreras, Diego Aguado, Eduardo Camavinga, Manuel Ángel Morán, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono y Gonzalo García
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Marcos Llorente
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Koke
- Johnny Cardoso
- Ademola Lookman
- Julián Alvarez
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Salvi Esquivel, Mario de Luis, José María Giménez, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Julio Díaz, Alejandro Baena, Thiago Almada, Obed Vargas, Nicolás González y Alexander Sørloth