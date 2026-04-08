Menos de media hora para que arranque el partido: el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ya muestran sus cartas
Barcelona
Atlético de Madrid
Los del Cholo buscan revertir el resultado que tuvieron el pasado sábado en LaLiga y tomar ventaja de cara al partido del Metropolitano.
Así ha sido la entrada de los jugadores culés en el Camp Nou
Llegan para una noche grande pic.twitter.com/StIGafksGN— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 8, 2026
Le Normand, en los micrófonos de Movistar:
"Me gusta ver un poco el ambiente antes del partido. Antoine ha demostrado la leyenda que es, también el Cholo. Antoine está haciendo una temporada excepcional. Merece decidir lo que quiere hacer. Nos hubiera gustado que se quedase un año más".
"Siempre es un partido difícil contra el Barça. Ellos piensan lo mismo. Es más la energía que hay que meter para jugar contra ellos y te resta para otras competiciones. Nos lo pondrá difícil pero nosotros debemos hacer lo mismo para poder pasar de ronda".
"Me gustaba más defender a un delantero fijo. A día de hoy todos los delanteros tienen movilidad y hay que adaptarse. A intentar complicarle el partido a Lewandowski".
Saaaaaaaaaaltan los jugadores calentar. Ovación en el Camp Nou a los hombres de Flick.
La mala noticia para los blaugranas es que tendrán un par de bajas importantísimas en su once inicial ante el Atlético. Ni Frenkie de Jong ni Raphinha podrán formar parte del encuentro por lesión, dos ausencias que mermarán la capacidad de desequilibrio y control del balón.
¿Cómo llegan los equipos a este partido? Los dos equipos llegan con goleadas a favor en su camino hacia la "Orejona". El culé, que había dejado dudas en la ida en Inglaterra (1-1), le hizo siete goles al Newcastle en la revancha (7-2). Los rojiblancos, por su parte, le pintaron la cara al Tottenham en España (5-2) y luego sufrieron bastante en Londres (2-3).
Si bien es cierto que, si analizamos el once titular del Atleti veremos muchos cambios con respecto al sábado en el Metropolitano... Hancko y Ruggeri atrás, Llorente y Lookman en segunda línea y la Álvarez en punta. Se caen Lenglet, Nico González, Obed, Almada y Baena.
Como os hemos contado en LD, Fermín ha sufrido un pequeño corte en la cabeza en la sesión de activación de esta mañana. Estará disponible para Flick pero no jugará de inicio.
Y, SIN SORPRESAS EL ONCE DEL ATLETI que saltará al estadio con Musso, Ruggeri, Koke, Griezmann, Llorente, Molina, Hancko, J. Álvarez, Lookman y Le Normand.
XI DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. pic.twitter.com/LwW56m5QJr— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
Mientras esperamos el once del Cholo los compañeros de Carrusel informan de que han vuelto a apedrear el bus del Atleti a su llegada al estadio... sin palabras.
‼️ ÚLTIMA HORA | Han apedreado de nuevo el bus del Atlético en su llegada al Camp Nou
❌ Dos lunas rotas, justo en el lado donde va sentado Simeone
📽️ Vía @PedroFullanaSER pic.twitter.com/2tyPBZtlpb— Carrusel Deportivo (@carrusel) April 8, 2026
YA TENEMOS LA PRIMERA ALINEACIÓN. Hansi Flick saldrá esta noche al Camp Nou con Joan García, Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric García, Pedri, Olmo, Lewandowski, Lamine Yamal y Rashford.
🚨 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗫𝗜 🚨 pic.twitter.com/uFhoIfOszB— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 8, 2026
Por parte del Atlético de Madrid, la situación es similar, con varios nombres clave al borde de la suspensión. Futbolistas como Koke o José María Giménez, pilar defensivo del equipo de Diego Simeone, deberán jugar con inteligencia para evitar una amarilla que les deje fuera del segundo asalto.
No debemos olvidar tampoco que el Barça afronta el partido con varios futbolistas apercibidos de sanción... Jugadores como Ronald Araújo o Frenkie de Jong deberán medir mucho sus intervenciones, ya que su ausencia en el Metropolitano supondría un golpe serio tanto en defensa como en la salida de balón.
Y el Atlético de Madrid tira de historia recordando este golazo... quizá una premonición
Diegolazo catedralicio. 🚀 pic.twitter.com/U7c6tEwZn0— Atlético de Madrid (@Atleti) April 8, 2026
El Barça, por su parte, buscará imponer su dominio a través de la posesión y el talento de jugadores como Pedri, Lamine Yamal y Robert Lewandowski, en un sistema diseñado para someter al rival desde el control del balón. Sin embargo, las bajas importantes como la de Raphinha obligarán a reajustar el ataque culé en una noche clave.
Enfrente estará un Atlético de Madrid que, pese a algunas dudas recientes en resultados, ha demostrado históricamente ser un rival temible en eliminatorias europeas. El equipo de Diego Pablo Simeone apostará por su clásico plan: orden defensivo, intensidad y salidas rápidas al contraataque, con figuras como Antoine Griezmann y Julián Álvarez como principales amenazas ofensivas.
Falta poco más de una hora y media y el conjunto culé ya calienta el partido con una imagen desde el vestuario...
Todo listo para el partidazo pic.twitter.com/qxorRLkXm9— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 8, 2026
El conjunto azulgrana llega en un gran momento de forma, reforzado tras su reciente victoria liguera precisamente ante el Atlético (1-2), lo que le otorga un impulso anímico importante de cara a este primer asalto europeo.
Este es el segundo enfrentamiento de los tres que tendrán lugar entre ambos equipos en apenas 10 días… Y no es un partido cualquiera sino que promete máxima tensión y equilibrio.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la ida de los cuartos de final de la Champions League 2026/27 que enfrentará al FC Barcelona y al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Fermín López, Marc Casadó, Ferran Torres, Roony Bardghji, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Tomás Marqués y Pablo Gavi
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- Suplentes: Salvi Esquivel, Mario de Luis, Clément Lenglet, Alejandro Baena, Alexander Sørloth, Thiago Almada, Marc Pubill, Obed Vargas, Nicolás González, Julio Díaz y Rodrigo Mendoza