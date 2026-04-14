Sin novedades en el once del Cholo y alguno en el del Barça
Atlético de Madrid
Barcelona
El Atlético de Madrid confía en la historia: desde la llegada del Cholo el Atleti no ha perdido ninguno de los 20 encuentros eliminatorios en casa en Europa.
Y si hablamos de quejas, en el día de hoy hemos sabido que la UEFA ha rechazado la protesta formal de la entidad azulgrana al considerarse gravemente perjudicada por las decisiones del colegiado rumano Istvan Kovacs durante su enfrentamiento contra el conjunto rojiblanco. Según la información trasladada por el propio organismo, el comité disciplinario ha optado por declarar la queja como "inadmisible", frenando en seco las pretensiones de la cúpula directiva catalana.
SALTA A CALENTAR EL EQUIPO DE HANSI FLICK, claros abucheos entre los aficionados que ya van llenando las gradas.
Y, como no podía ser de otra manera, el día de ayer estuvo marcado por la polémica, esta vez por el estado del césped del Metropolitano. Cuando el Barça saltó al terreno de juego a realizar el entrenamiento previo al partido hubo algo que no gustó al entrenador alemán: el estado del césped rojiblanco… Algo que hizo saber incluso a la UEFA y esta reaccionó dando un toque de atención al Atleti. ¿Qué reglas impone UEFA sobre el césped en la Champions League? La Champions establece un máximo de 30 mm de altura del verde. El Camp Nou está cortado a 23 mm.
Esta noche será quizá algo amarga para Antoine Griezmann ya que será la última vez que juegue contra el FC Barcelona. Recordemos que el delantero francés decidió dejar el Atlético por los blaugranas a cambio de 120 millones de euros y, después de 102 partidos, 35 goles y 17 asistencias, volvió al Atlético donde recuperó con humildad, trabajo y calidad el estatus de estrella y se ganó el de leyenda.
Este martes, después de una despedida del Camp Nou en la que fue pitado cuando abandonó el verde, jugará su último encuentro en la que siempre sintió como su casa contra el Barcelona, club con el que ganó una Copa del Rey en la 20/21.
Ambos clubes ya están en el estadio Metropolitano y el conjunto rojiblanco lo muestra así... llegan sonrientes los jugadores.
En casa… con ganas de veros a todos. pic.twitter.com/hrcuKERCTi— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
La historia reciente invita al optimismo en el bando local. Recordemos que, a los mandos del Cholo, el Atleti no ha perdido ninguno de los 20 partidos de eliminatoria que ha disputado en su estadio en la máxima competición continental. La única derrota del entrenador argentino en casa en un cruce europeo se remonta a la temporada 2012-2013, cuando el Rubin Kazan logró asaltar el Vicente Calderón con un 0-2 en la Liga Europa.
No podemos pasar por alto que este será el segundo intento de remontada del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la presente temporada. Los catalanes ya se quedaron a las puertas en las semifinales de la Copa del Rey.
En aquella ocasión, el contundente 4-0 logrado por los madrileños en el Metropolitano fue suficiente para sellar su billete a la gran final, haciendo estéril el 3-0 conseguido por los azulgranas en el partido de vuelta.
ANALIZAMOS LOS ONCES: Sin sorpresas en el once del Cholo y sí que hay alguna novedad en el de Flick. El alemán finalmente apuesta por Gavi en mediocampo. Pero quizá lo más sorprendente es que prescinde de Rashford y tampoco estará Lewandowski. El elegido como nueve es Ferran Torres, que viene de hacer un doblete al Espanyol.
Por su parte el Cholo sale con Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Giuliano, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann y Julián Álvarez.
XI 🔴⚪ pic.twitter.com/wUimuk9bVG— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
¡Tenemos once del Barcelona! Sale de inicio Hansi Flick con Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Fermín y Ferran Torres.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AtletiBarça pic.twitter.com/3jgvSByEzD— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 14, 2026
Por su parte, el Barça de Flick está obligado a asumir riesgos desde el inicio. Necesita al menos dos goles para igualar la eliminatoria, y eso pasa por dominar la posesión y ser más vertical que en la ida.
¿Cómo saldrá el Atleti? El plan rojiblanco apunta a un bloque sólido, líneas juntas y salidas rápidas. Además, un gol local dejaría la eliminatoria muy encarrilada y obligaría al Barça a una noche casi perfecta.
El Atlético de Madrid también está muy activo en X y apela a una nueva clasificación europea.
Hagámoslo de nuevo. pic.twitter.com/KPzSceeEGe— Atlético de Madrid (@Atleti) April 14, 2026
Tengamos en cuenta que el reto adquiere tintes históricos, ya que nadie ha logrado ganar un choque eliminatorio de esta competición en el feudo rojiblanco con Diego Pablo Simeone en el banquillo.
El FC Barcelona lleva unos cuantos mensajes en sus redes sociales alentando a los aficionados y confiando en la remontada culé.
Toda la familia blaugrana, unida y con el corazón en un puño, resta los minutos para que empiece el partido. No sabemos qué nos deparará el destino, pero sí tenemos claro algo: lo daremos absolutamente todo sobre el campo.
Con orgullo, pasión y fe hasta el último segundo.…— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 14, 2026
Esta noche en casa, el Atlético de Madrid defiende ventaja tras su golpe en la ida (0-2) al conjunto culé en Barcelona. Esto hace que los de Simeone partan con todo a favor, pero saben que no pueden especular demasiado ante un rival de este nivel.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026/27 que enfrentará al Atlético de Madrid y al FC Barcelona en el estadio Riyadh Air Metropolitano. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Robin Le Normand
- Clément Lenglet
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- Suplentes: Jan Oblak, Salvi Esquivel, Dani Martinez, Javier Boñar, Julio Díaz, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, Thiago Almada, Obed Vargas, Nicolás González y Alexander Sorloth
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Pablo Gavi
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Ferran Torres
- Dani Olmo
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Tomás Marqués, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Roony Bardghji