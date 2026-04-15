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Bayern-Real Madrid, en vivo

El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja.

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El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja.
Bayern-Real Madrid, en vivo | EFE

El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja del 1-2 obtenido en la ida en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane.

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El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja del 1-2 obtenido en la ida en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane.
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