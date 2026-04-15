Bayern-Real Madrid, en vivo
El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja.
Bayern de Múnich
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Real Madrid
El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja del 1-2 obtenido en la ida en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane.
El Allianz Arena se viste de gala para acoger un nuevo capítulo del "Clásico europeo", donde el Bayern de Múnich parte con la ventaja del 1-2 obtenido en la ida en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane.
¡BIENVENIDAS/OS A LA CHAMPIONS Y AL DUELO ENTRE BAYERN Y REAL MADRID!