Sin grandes sorpresas en los onces en La Cartuja
Atlético de Madrid
Real Sociedad
El Atlético del Cholo llega con la moral por las nubes tras su clasificación de Champions mientras la Real está centrada en LaLiga.
Y los compañeros de Movistar han logrado captar la conversación entre Cordero Vega y Alberola Rojas...
"Que jueguen o que no jueguen. Es tu puñetero partido".
🔊 Cordero Vega, a Alberola Rojas antes de la 𝒈𝒓𝒂𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍.#LaCopaMola #LaCasaDelFútbol #DeportePlus pic.twitter.com/kGGh7lwMG6— Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 18, 2026
Y el último dato que os paso por aquí es que una de las curiosidades de la final. El Atlético ejerce como local en la final, pero Simeone ha querido que su equipo ocupe el banquillo visitante. Desde ese lugar ha visto esta temporada cómo el Atlético ganaba en sus dos visitas a La Cartuja esta temporada: en Liga (0-2) y en Copa (0-5). Ya saben, la cábala del Cholo.
QUEDA MEDIA HORA PARA QUE RUEDE EL BALÓN Y SE EMPIEZAN A SENTIR LOS NERVIOS EN SEVILLA.
💙 GUazen!!!#GUazenREALA pic.twitter.com/krFGDPD39R— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
Vamos con una de las dudas que surgen llegados a este punto de la tarde… ¿Y si llegan a los penaltis? Estos son los últimos datos de los equipos en las tandas de penaltis en la historia de la competición. Mientras el Atlético de Madrid está disfrutando de su mejor racha de la historia ganando tanda de penaltis en Copa del Rey (dos ante el Elche en 1987 y ante el Levante en 2006), la Real Sociedad despidió ante Osasuna en los octavos de final de esta edición la peor suya en la competición (cuatro en contra entre 1995 y 2024)
La Real anuncia en su X los 100 partidos como txuri urdin de Aramburu
💯 partidos de txuri urdin en un día tan señalado. Un recuerdo para toda la vida. Ojalá sea con el título bajo el brazo.
✨ Zorionak y a por muchos más, Jonmi! 🙌#GUazenREALA pic.twitter.com/RZDd9InPbh— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
Otro dato curioso de este encuentro de Copa del Rey es que si el Atlético de Madrid gana esta noche en Sevilla, Enrique Cerezo igualaría a Vicente Calderón con 11 títulos de Copa del Rey. Es el más longevo en la élite del fútbol español y está a un sólo paso de convertirse en el más laureado de la historia rojiblanca.
Está habiendo problemas en los accesos a La Cartuja que provoca el retraso en la entrada de los aficionados al estadio... esperemos que quede en algo ligero.
Cabe recordar que el conjunto madrileño es el cuarto equipo de España en títulos coperos con 10 trofeos (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013), mientras que los de San Sebastián se coronaron campeones en tres ocasiones (1909,1987, 2020).
Aquel día, 18 de abril de 1987, fue una tarde horrible para los rojiblancos en Zaragoza. Con La Romareda llena hasta la bandera en aquel 27 de junio, madrileños y txuri-urdines luchaban por consagrarse como nuevo campeón de Copa. El Atlético de Madrid de Luis Aragonés sucumbió a los ataques de la Real Sociedad, quien se adelantó en el marcador hasta en dos ocasiones.
A falta de una hora para que comience a rodar el balón os cuento también que el destino, caprichoso por naturaleza, ha querido que 40 años después el Atleti y la Real Sociedad vuelvan a enfrentarse en un partido por la consecución del título copero. Los madrileños buscan venganza por aquella final de 1987.
Matarazzo sorprende con Marrero en portería y Guedes, titular pese a las dudas. Juega Sucic por Gorrotxa en el medio. ¿Conseguirá el golpe para llevarse el título?
TENEMOS TAMBIÉN ONCE DE ATLETI. El Cholo sale hoy en Sevilla con pocas novedades respecto a la Champions... Musso, Ruggeri, Koke, Griezmann, M. Llorente, Molina, Marc Pubill, J. Álvarez, Giuliano, Lookman y Le Normand.
El XI del Atlético de Madrid 🔴⚪ pic.twitter.com/1rYxHukbev— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026
Hablar también que será el primer encuentro en el que el árbitro de campo llevará una cámara incorporada y podremos escuchar y ver lo que suceda a su alrededor. Esto es algo que posteriormente LaLiga incluirá en algunos partidos de la temporada 2025/26.
YA TENEMOS ONCE INICIAL DE MATARAZZO. Saldrán a La Cartuja con Marreno, Aramburu, Cáleta-Car, Sergio Gómez, Jon Martín, Turrientes, Carlos Soler, Sucic, Barrene, Oyarzabal y Guedes.
𝗫𝗜 | Hoy juega toda la familia txuri urdin. Once en el campo, miles en la grada, en Sevilla, en Donostia, Gipuzkoa y por el mundo. A por la Copa. 𝗚𝗨𝗮𝘇𝗲𝗻 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗔!!!#GUazenREALA pic.twitter.com/hFXQIdDhFb— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
El vestuario rojiblanco ya tiene todas las camisetas preparadas... estamos ansiosos esperando el once de Simeone
¡El vestuario ya aguarda la llegada de nuestro equipo! pic.twitter.com/QzLxg9BHwT— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026
Recordemos mientras esperamos los onces iniciales de ambos equipos al conjunto arbitral... Javier Alberola Rojas es el colegiado elegido para dirigir la final de Copa del Rey. Junto a él estarán Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno, ambos árbitros asistentes con amplia experiencia en la máxima categoría del fútbol español. De cuarto árbitro ejercerá Adrián Cordero y de quinto José Luis Martínez, completando así el equipo presente en el terreno de juego. Recordar también que Jorge Figuereo estará en el VAR.
Mientras tanto el CM del Atleti recuerda los títulos coperos que ya tienen los colchoneros en sus vitrinas
🏆 Nuestros títulos coperos:
1960 🆚 Real Madrid (3-1)— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026
1961 🆚 Real Madrid (3-2)
1965 🆚 Zaragoza (1-0)
1972 🆚 Valencia (2-1)
1976 🆚 Zaragoza (1-0)
1985 🆚 Athletic Club (2-1)
1991 🆚 Mallorca (1-0)
1992 🆚 Real Madrid (2-0)
1996 🆚 Barcelona (1-0)
2013 🆚 Real Madrid (2-1) pic.twitter.com/pY4BV4lKaR
Los jugadores de la Real ya se dirigen al estadio de La Cartuja...
🔜 Allá vamos. La final nos espera.#GUazenREALA pic.twitter.com/sn5Tzenwvz— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
No solo se juega en el césped, sino en el banquillo. La intensidad y el bloque bajo del Atlético frente a la presión alta y el juego de posesión de la Real. Se espera un partido de pocos goles, donde los detalles a balón parado y la gestión de los nervios en la prórroga —si llega— dictarán la sentencia.
El bloque de Pellegrino Matarazzo no es ninguna sorpresa. Tras una competición impecable, los donostiarras buscan repetir la gloria de 2020 (celebrada en 2021). Su fútbol asociativo y la madurez de su columna vertebral son sus mejores armas para silenciar la zona rojiblanca de la grada.
El equipo del Cholo Simeone llega a su primera final de Copa en años con la solidez defensiva como bandera, pero con un ataque más fluido que nunca. Tras eliminar al FC Barcelona en una eliminatoria épica de Champions hace apenas unos días, la moral rojiblanca está por las nubes para buscar su 11º trofeo copero.
Los seguidores rojiblancos también inundan las calles de la capital hispalense.
Cientos y cientos de atléticos continúan disfrutando de nuestra Fan Zone en Sevilla. ¡Seguimos calentando motores de cara a la gran final! 💪 pic.twitter.com/Ad8G5qIv0k— Atlético de Madrid (@Atleti) April 18, 2026
La Real Sociedad nos muestra a través de su cuenta de X algunas imágenes de la afición en Sevilla... qué envidia!
⏳ Se acerca el momento... De mientras, a seguir disfrutando 🙌#GUazenREALA pic.twitter.com/u3N3DTJZDP— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 18, 2026
Sevilla se viste de gala. El Estadio de La Cartuja vuelve a ser el epicentro del fútbol español para decidir quién sucede al campeón vigente. Con un lleno absoluto esperado, colchoneros y txuri-urdines buscan cerrar la temporada con un título que define proyectos.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de final de la Copa del Rey 2026 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio de La Cartuja. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- Marc Pubill
- Robin Le Normand
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Marcos Llorente
- Koke
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Julián Alvarez
- Suplentes: Jan Oblak, Javier Boñar, Clément Lenglet, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Obed Vargas, Alejandro Baena, Nicolás González, Thiago Almada, Rodrigo Mendoza y Alexander Sorloth
Real Sociedad
- Unai Marrero
- Jon Aramburu
- Jon Martin
- Duje Caleta-Car
- Sergio Gómez
- Beñat Turrientes
- Carlos Soler
- Ander Barrenetxea
- Luka Sučić
- Goncalo Guedes
- Mikel Oyarzabal
- Suplentes: Álex Remiro, Luken Beitia, Aihen Muñoz, Aritz Elustondo, Wesley, Yangel Herrera, Jon Gorrotxategi, Pablo Marín, Takefusa Kubo, Brais Méndez y Orri Steinn Óskarsson