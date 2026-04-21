Real Madrid - Deportivo Alavés
El Madrid apura sus opciones del título liguero ante un Alavés que lucha por la permanencia en Primera.
Real Madrid
Alavés
El Madrid, ya eliminado de la Champions, quiere apurar sus opciones de luchar por la Liga e intentar meter presión a un Barcelona que cuenta con 9 puntos de ventaja con 21 en juego.
Por su parte el Alavés es 17° con 33 puntos, solo un puesto y un punto por encima del descenso que marca el Elche. Los de Sánchez Flores se juegan la vida en este tramo final de Liga.
El Madrid, eliminado de la Champions la semana pasada en un duelo titánico ante el Bayern, quiere cerrar la liga apurando sus escasas opciones de título -ahora mismo es 2° a 9 puntos del Barcelona con 21 en juego, aunque ambos deben enfrentarse en un duelo directo en el Camp Nou-.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 32° jornada que mide en el Santiago Bernabéu al Real Madrid y al Deportivo Alavés.