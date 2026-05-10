Golazo por la escuadra de Rashford
Barcelona
Real Madrid
Rashford (m.8)
Buena salida del Barça ante la presión alta del Madrid... ¡SALIÓ A TIEMPO COURTOIS DE SU ÁREA PARA ATRAPAR LA PELOTA!
¡SE ELEVA BELLINGHAM... Y LA ECHA CUBARSÍ A CÓRNER!
Así ha sido el golazo de Rashford...
🚨🇪🇸 | GOAL: WHAT AN INSANE FREE-KICK FROM MARCUS RASHFORD! WOW! UNBELIEVABLE!
Barcelona 1-0 Real Madrid. pic.twitter.com/PARZapAHaG— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 10, 2026
Córner a favor del Madrid...
Brutal el golpeo de Marcus Rashford, colando la pelota por la escuadra en el golpeo de la falta. Impresionante.
¡¡¡GOOOOOOOOOLAAAAAZOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE RASHFORD, COLANDO LA PELOTA POR TODA LA ESCUADRA!!!
¡Cayó Ferran ante Rüdiger en el borde del área y es falta peligrosísima a favor del Barcelona!
¡Rapidísimo Asencio para enmendar el error de Tchouaméni y acabar cortando ante Marcus Rashford!
Aguantando bien Camavinga la entrada de Dani Olmo.
¡Ojo a la contra del Barça!
¡¡¡LLEGABA RASHFORD Y ESTUVO ATENTÍSIMO FRAN GARCÍA PARA EVITAR QUE PUDIERA RECIBIR EL INGLÉS!!!
¡Se acaba dejando la pelota atrás Brahim!
Muy pasado el envío de Rashford desde la derecha. Sacará Courtois de portería.
¡¡¡CHUTA VINÍCIUS... PERO EL DISPARO LE SALE MORDIDO Y ATRAPA SIN PROBLEMAS JOAN GARCÍA!!!
Parece que era córner a favor del Barça, pero no lo interpreta así Hernández Hernández.
Intenta tirar un sombrero Brahim en la medular, pero rápidamente le acaban quitando la pelota.
Recupera rápidamente el Barça la pelota atrás...
¡¡¡COOOOOOOMIIIEEEEEENZAAAA EL CLÁSICO!!! Mueve ya la pelota el Real Madrid...
Se guarda un minuto de silencio en memoria del padre de Hansi Flick, fallecido la pasada madrugada.
Saludo entre los dos capitanes, Pedri y Vinícius.
¡SALTAN LOS 22 PROTAGONISTAS MIENTRAS LA AFICIÓN CULÉ CANTA EL HIMNO A CAPELLA!
Tremendo mosaico 360º en las gradas del Camp Nou
Así saltó el Real Madrid a calentar...
VAMOS 🚀 pic.twitter.com/BfjinuHdzp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA EN EL REAL MADRID! Dean Huijsen ha sentido molestias en el calentamiento y su lugar en el once lo va a ocupar Raúl Asencio.
¡TODO PREPARADO EN EL CAMP NOU PARA QUE DÉ COMIENZO EL CLÁSICO!
Florentino Pérez, ausente hoy en el Camp Nou. Su lugar en el palco lo ocupa el presidente de honor del Real Madrid, José Martínez ‘Pirri’.
¡TAMBIÉN EL ONCE DEL BARÇA!
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ElClásico pic.twitter.com/xVGTY5x2HL— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026
Lo ordenamos: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Rashford; Olmo, Fermín y Ferran Torres.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Real Madrid juega Courtois. Arriba, Vinicius y Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2026
El Barça llega a este Clásico con dos únicas bajas: Christensen y Lamine Yamal.
Arbeloa, por su parte, no puede contar con Valverde, Mendy, Güler, Carvajal, Militao, Rodrygo y finalmente Mbappé. A estas bajas por lesión hay que sumarle la de Ceballos por decisión técnica.
Y todo ello con José Mourinho cada vez más cerca de aterrizar en el Real Madrid... trece años después.
Este sábado publicamos en Libertad Digital que el club espera cerrar entre el martes y el miércoles el fichaje del luso, aunque el anuncio seguramente no se hará oficial hasta dentro de unas semanas.
Llega el Real Madrid en crisis. Esta misma semana ha salido a la luz el incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital con un traumatismo craneoencefálico que le hace perderse este Clásico. No será así para el francés, que sí está convocado porque el Real Madrid ha zanjado el tema con una cuantiosa multa de 500.000 euros para cada jugador.
Pero es que antes ya hubo un encontronazo entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, así que no está el horno para bollos en la casa blanca.
Las cuentas en el Barça están claras (11 puntos de ventaja a falta de cuatro jornadas), pero el objetivo de los de Hansi Flick, dicho por él mismo y por varios de sus compañeros, es ganar el partido. Querían ganar esta Liga cuanto antes, sin pensar en un posible morboso y finalmente anulado pasillo. Pero, pese a ganar en El Sadar a Osasuna (1-2), el triunfo del Real Madrid en el RCDE Stadium al RCD Espanyol (0-2) impidió ese escenario.
El Clásico de esta noche puede darle matemáticamente el título de Liga al Barça en caso de victoria o empate; de lo contrario, se aplazaría el alirón culé, por lo menos una jornada más, si el Real Madrid, que llega con el vestuario hecho un polvorín y con la necesidad de salvaguardar el orgullo del equipo y del club, consigue ganar en la Ciudad Condal.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del partidazo de la jornada 35 de LaLiga EA Sports, el gran Clásico del fútbol español.
En directo, desde el Camp Nou, FC Barcelona-Real Madrid.
Con el arbitraje del canario Hernández Hernández.
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- João Cancelo
- Pablo Gavi
- Pedri
- Fermín López
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Ferran Torres
- Suplentes: Eder Aller, Wojciech Szczęsny, Alejandro Balde, Jules Koundé, Xavi Espart, Ronald Araújo, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Raphinha, Marc Casadó, Robert Lewandowski y Roony Bardghji
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Brahim Díaz
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Gonzalo García
- Vinicius Júnior
- Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Raúl Asencio, David Alaba, David Jiménez, Thiago Pitarch, César Palacios, Jorge Cestero y Franco Mastantuono