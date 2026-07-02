Vuelve la mejor España... y a octavos
España
Austria
Oyarzabal (Min 36 y 88)
Pedro Porro (Min 65)
España, que ha dejado dudas con su juego en la primera fase, se mide a una Austria que destaca por su físico y su gran presión tras pérdida.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de dieciseisavos de final que mide en el SoFi Stadium de Los Ángeles a España y Austria.
Los peligros de Austria
España llega como gran favorita a la cita, pero ojo porque Austria es un rival incómodo, muy físico y que nos planteará un encuentro muy parecido en cuanto a estilo al que nos encontramos el pasado viernes frente a Uruguay. Su técnico, Ralf Rangnick, un auténtico estratega, es un obseso de la presión tras pérdida. Le gusta por momentos situar una defensa a pares -hombre a hombre- y cambiar según los momentos de los partidos y el rival de turno, la altura de esa presión.
Muy poderosos en el juego aéreo, tienen un faro arriba -Sasa Kalajdzic, con sus casi dos metros es un recurso muy peligroso atacando el área- y en el centro del campo además de Laimer, que es el motor del equipo, destaca un Michael Gregoritsch que es el agitador del desgaste en la presión y otra amenaza a balón parado con sus más de 1,90 m
El líder indiscutible es David Alaba.
¿Cómo llega España?
Lo primero, el parte médico. Ha recibido excelentes noticias Luis de la Fuente en los días previos. Las lesiones de Yeremy Pino y Nico Williams ante Uruguay parecían dejarlos fuera en lo que queda de Mundial. Sin embargo no han sido tan graves como se temía en un principio. De hecho Yeremy Pino, a pesar de su esguince acromioclavicular, se ha reincorporado al trabajo con el grupo y será una alternativa desde el banquillo para el seleccionador español. Sin ritmo, pero ya totalmente recuperado de su lesión muscular, está Víctor Muñoz que también estará disponible esta noche ante Austria.
Nico Williams, por el contrario, a pesar de que su lesión se quedó en un susto -no sufre rotura sino una sobrecarga- se ha entrenado con series progresivas al margen del grupo y no estará disponible para los dieciseisavos de final.
A pesar de las buenas noticias, no ha tenido suerte España al acumularse los problemas en una zona del campo tan específica como son los extremos, el gran arma que nos hizo campeones en la pasada Eurocopa.
En cuanto a sensaciones, tampoco han sido ni mucho menos las mejores. En el debut en el Mundial, España dejó mucho que desear. Un mal plan de partido de Luis de la Fuente jugando sin extremos y situando lejos de la base a Pedri lo que generó un enorme tapón por el carril central, nula intervención del seleccionador español al descanso, cambios tardíos, bajísima intensidad en los duelos, poca movilidad -todos las pedían al pie -, circulación lenta de balón... y sobre todo jugadores que no han llegado en su mejor nivel: uno de los más sangrantes es Rodri, la brújula del equipo que físicamente no es ni la sombra de lo que fue antes de su gravísima lesión de rodilla.
El equipo mejoró mucho frente a Arabia Saudí. España corrigió varios de los errores del debut, salió con una intensidad brutal -ganando duelos y haciendo una asfixiante presión tras pérdida-, ensanchó el campo con dos extremos bien abiertos -Lamine y Baena-, Pedro Porro aportó mucha profundidad por el costado derecho, Pedri jugó en la sala de máquinas y junto a la entrada de Dani Olmo le dio a España una velocidad en la circulación mucho mayor, Oyarzabal volvió a recuperar el olfato de gol y la selección nacional dio un baño futbolístico a una Arabia Saudí que fue arrollada.
Sin embargo las dudas volvieron a instalarse en España tras el duelo frente a Uruguay. Ganamos 1-0 pero el partido no fue nada bueno. Su presión, muy intensa, nos hizo estar incómodos durante todo el partido. Se impusieron en los duelos, llegaron más y mejor a tres cuartos y solo su falta de precisión en los últimos metros -hay que ver lo tieso que está el bueno de Darwin Nuñez, con lo que fue el ex de Almería y Liverpool- y un clamoroso error de Muslera privó a España de otro traspiés.
Recordar que España si gana se medirá al ganador del Portugal – Croacia que se disputa esta madrugada a la 1h en octavos. En cuartos esperaría el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.
Ojo que ya tenemos el once de España. Luis de la Fuente saldrá de inicio con: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Lamine, Oyarzabal, Baena.
Repite Luis de la Fuente el once que sacó de inicio ante Arabia Saudí en el mejor partido de España en el Mundial. Pedro Porro deja en el banquillo a Marcos Llorente y Dani Olmo sale de cara en lugar de Mikel Merino. Son las dos grandes novedades.
En los extremos siguen Lamine y Baena.
¿Quién es el trencilla de turno?
Glenn Nyberg, de 37 años, será el árbitro del España-Austria . El sueco es internacional FIFA desde 2016 y ya ha dirigido dos partidos en este Mundial: el Ghana-Panamá y el Curazao-Costa de Marfil.
Esperemos que pase lo más desapercibido posible.
Ya tenemos también once de Austria: Schlager; Posch, Alaba, Danso, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Gregoritsch, Wanner y Sabitzer.
Así llegaban los jugadores españoles al SoFi Stadium con un AMBIENTAZO en Los Ángeles...
👋🏼🏟️ ¡Hola, estadio de Los Ángeles!
La @sefutbol pisa por primera vez este majestuoso escenario.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/jMxW2FnC6E— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026
SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO.
Comienza la ceremonia de los himnos que sieeeempre nos gusta tanto
Y por supuesto no puede faltar en estos momentos previos al encuentro una visita por la grada del estadio... así están los aficionados españoles
😍 GRACIAS por SER siempre el jugador número 12.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/0cVRVl2kQo— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARRIDO! Mueve España.
¡LA PRIMERA DE ESPAÑA!
La tuvo Lamine. Roba en salida de balón a los austriacos, conduce hasta la frontal donde le pega pero le sale muy flojo y centrado y Schlager atrapa.
¡Y ahora la primera de Austria! Profundos por banda derecha donde Posch puso un gran centro pero Cubarsí se cruza de lujo y evita la llegada franca de Sabitzer.
Muy abierto el partido en estos primeros minutos. Con llegadas en ambas áreas. Las perdidas se penalizan mucho. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ser verticales y el repliegue tiene que ser rápido y efectivo para evitar sustos.
Está enchufado y con ganas Lamine, que fuerza el primer córner
El saque de esquina lo puso Baena pero lo despejó la zaga de Austria.
¡QUE PENA EL REMATE DE DANI OLMO! Buena combinación del ataque español. Lamine por derecha, le hace dos contra uno, por lo que mete el balón al centro para la llegada de Dani Olmo que le pega con el alma, iba muy bien dirigido ese lanzamiento, pero su disparo lo tapona, ÉL NO QUERÍA, Oyarzabal.
España está llegando bien a tres cuartos con un Lamine muy activo y un Olmo protagonista. Por los costados puede hacerle mucho daño España a una Austria bien armada por el carril central.
¡NO PUDO REMATAR FRANCO LAPORTE! Nuevo córner que botó España pero el central del Athletic no pudo rematar cómodo por la marca de Danso.
España recupera muy rápido el esférico gracias a una excelsa presión tras pérdida. Está ahogando a Austria.
Gran defensa de Laimer frente a Lamine. Cayó el extremo del Barcelona dentro del área... de maduro. ¡SIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Ahí no pasó nada.
Nuevo córner para España que sacan, son un muro, los gigantes centrales austriacos.
Aquí tienen la más clara del partido. Lamine para Dani Olmo que la engancha de primeras... y Oyarzabal tapona el tiro. Una lástima porque era un golazo.
July 2, 2026
Toma aire ahora Austria. Minutos en los que se para el ritmo del partido que era frenético en este arranque.
Muy bien Pedro Porro. Está rápido y fino. Ahora evitó una posible contra de los austriacos.
Radiografía del partido
España ha salido muy bien al encuentro. Metiéndole mucho ritmo, con dinamismo y generando problemas a los austriacos por los costados. Hemos generado varias llegadas, la más clara un disparo de Dani Olmo que taponó -ÉL NO QUERÍA- Oyarzabal. Ojo con los austriacos que no tienen casi balón -muy buena presión tras perdida de los de Luis de la Fuente- pero cuando llegan son verticales y han dado algún pequeño susto.
Ellos son un equipo muy físico y a medida que avancen los minutos deben bajar algo su gran intensidad en la marca.
¡OJO, LA QUE HA TENIDO AUSTRIAAAAAAAAAA!
Gran centro de Wanner al que no llega, por milímetros, el gigantón Sabitzer.
Se coló entre los dos centrales el delantero centro austriaco y estaba solo. Si la llega a cazar ese balón olía a peligro. Ya decimos que ojo con Austria que tienen poco el balón pero cuando lo cazan muestran criterio.
No puede llegar Lamine. Buen pase de Dani Olmo al que no puede llegar Yamal.
¡OTRO BUEN PASE FILTRADO DE BAENA! En este caso buscando el desmarque de Oyarzabal pero el delantero de la Real no pudo pinchar ese balón.
Y otro pase al espacio al que no llega por muy poco Lamine. Ahora fue Pedro Porro el que buscaba el desmarque de Yamal pero se adelantó, muy atento, Schlager.
Parón. La dichosa pausa de hidratación. ¡Cómo se cargan el fútbol! Hay que recaudar mandanga.
Termina la pantomima de la pausa de hidratación. Mucha más charla táctica -a lo tiempo muerto en baloncesto- que hidratación en sí.
Se reanuda el partido.
Llegó ahora Pedro Porro a línea de fondo pero su centro fue horrible, salió por la línea de saque de banda del costado opuesto. Se asoció, de nuevo, con Lamine.
¡LA QUE HA TENIDO ESPAÑA! Lamine gambetea, toca en la frontal para Pedri que de primeras le mete un gran pase a Dani Olmo, recibe Olmo que se gira de lujo y cuando va a rematar a bocajarro se cruzo PROVIDENCIAL Posch.
¡OJO, GOL ANULADO A CUCURELLA!
Saque de esquina, el balón queda muerto dentro del área y con un gran zurdazo Cucurella la enchufa de lujo. El árbitro lo anula por una supuesta falta de Cubarsí sobre el portero Schlager.
Aquí tienen el gol anulado a España. Para mi NO HAY NADA DE NADA. Un robo terrible:
قوووووووول #ESPAUS pic.twitter.com/xQ4FBgV1Mv— WC (@wallerx25) July 2, 2026
Juzguen ustedes mismos.
¡OTRA DE LAMINE!
Se fue de su doble marca con una maniobra de jugón por la línea de fondo, se sacó un zurdazo, sin ángulo, que desvió Schlager con un brazo providencial.
¡Y OTRA CLAMOROSA DE ESPAÑAAAAAAAAAAAAAA!
Zurdazo cruzado abajo de Oyarzabal que saca con una MANO ESPECTACULAR un Schlager que está con la flechita para arriba.
Fuera de juego de Lamine que buscaba la espalda de la defensa de Austria y se quedaba solo ante Schlager. Era claro.
Disparo a las nubes de Alaba.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE OYARZABAL!
Gran robo de Laporte que toca para Pedri, abre a banda izquierda hacia Cucurella, levanta la cabeza el nuevo lateral del Real Madrid ve el gran movimiento dentro del área de Oyarzabal le pone un pasecito raso exquisito y el delantero de la Real, con el interior y de primeras, la manda a la jaula.
28 goles lleva ya con la selección española el ZAPATONES -tiene un 47 de pie el bueno de Mikel-. Barcas terriiiiiiiiiiiiiiibles.
Aquí tienen el tanto de España:
July 2, 2026
Se lo merecían los nuestros. Gran arranque de partido y aún mejor tramo tras la pausa de hidratación. Muchas llegadas y muy claras y el tanto hace justicia.
¡QUIERE MÁS ESPAÑA!
Se asomó a la zona de la frontal Lamine, tiró un recorte y finalizó con un derechazo que acaba blocando Schlager.
Nuevo saque de esquina, ahora fue Lamine, pero le salió muy cerrado y despeja la zaga de Austria.
Aquí tienen la jugada completa del tanto de Oyarzabal. ¡A DISFRUTARLO!
July 2, 2026
Buen corte de Laporte. Se durmió Posch en su control en el balcón del área para buscar el golpeo, permitiendo el buen robo del central del Athletic. La primera llegada en MUCHOSSSSSSSSSS MINUTOS después de Austria.
Centro de Pedro Porro al segundo palo que no puede cazar Oyarzabal.
¡QUÉ PERDIDA DE RODRI! Flagrante. Sacaron una contra los austriacos pero les falta mucha calidad en últimos metros y se quedó en nada la acción.
Cuatro minutos de tiempo añadido.
Falta lateral a favor de España. Una de las últimas del primer tiempo. La va a colgar Baena...
¡AL LARGUEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Le pegó de lujo con rosquita Baena cuando todos -YO ME INCLUYO- esperaban el centro, y solo el larguero evitó un GOLAZOOOO.
¡Y LA QUE HA FALLADO LAMINE EN EL RECHACEEEEEEEEEEEEEEEEEE! El disparo de Baena tras dar en el larguero queda muerto dentro del área, la gana Cubarsí ante la defensa austriaca, le cae a Lamine que SOLO ante Schlager la manda al muñeco. Le ganó la partida el portero austriaco que ha salvado a su equipo. Lo mantiene con vida.
Aquí tienen la doble ocasión de España. Baena al larguero y Lamine al portero:
July 2, 2026
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO!
España se marcha al descanso en ventaja (1-0) pero con sabor agridulce. Y es que los de Luis de La Fuente han sido infinitamente superiores a Austria, han generado numerosas ocasiones claras de gol y le han anulado un tanto legal. Lo pero, sin duda, es el resultado. España ha mostrado parte de sus armas que le hacen un equipo muy poderoso: grandísima presión tras perdida que ha terminado ahogando a Austria, ritmo elevadísimo con mucho dinamismo, por las bandas Lamine y Baena han sido decisivos, también los laterales dándonos profundidad... u replegando de lujo para evitar las contras de una Austria que, siendo bastante vertical cuando recupera el balón, solo ha amenazado con pérdidas nuestras sobre todo de un Rodri que sigue bastante gris.
Ya vuelven los jugadores al terreno de juego. Veremos si hay cambios.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve Austria.
Pues doble cambio en Austria. Entran Chukwuemeka y Grillitsch por Seiwald y Wanner.
OJO AL DATO
4 - Mikel Oyarzabal ha participado en cuatro goles en esta Copa Mundial de la FIFA (3 goles, 1 asistencia).
En una misma cita mundialista con #España 🇪🇸, solo lo superan David Villa en 2010 (6 - 5G 1A), Míchel en 1990 (5 - 4G 1A) y Butragueño en 1986 (5 - 5G).
Iluminado. pic.twitter.com/4MXuPYzUDu— OptaJose (@OptaJose) July 2, 2026
Oyarzabal, suma y sigue.
España se hace muy pronto con los mandos del esférico. Todo sigue igual en esta segunda parte. Hay que ir a marcar el segundo para dejar casi sentenciado el encuentro.
Falta lateral a favor de España. La tocó en corto Baena para Lamine que no pudo superar el dos contra uno que le hizo Austria.
¡OYARZABALLLLLLLLLL!
Gran recuperación de España en campo contrario, Oyarzabal conduce tiene solo a Baena en el perfil izquierdo pero prefirió terminar jugada con un disparo desde la frontal que le sale muy centrado y atrapa, sin problemas, Schlager.
España que ha salido muy bien tras el descanso. No le dura nada el balón a una Austria que se dedica a achicar agua.
Córner a favor de España. La cuelga Baena...
¡OYARZABAL, FUEEEEEEERAAAAA! Remató de cabeza pero no encontró portería.
¡QUÉ PRESIÓN TRAS PERDIDA DE ESPAÑA! Parecen perros salvajes. Doble llegada tras robar en la salida de balón de Austria pero el faltó precisión en los últimos metros.
¡RODRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Disparo desde el balcón del área que roza en un defensor austriaco, se envenena y casi se cuela en la jaula.
Nuevo saque de esquina a favor de España. La pone Baena...
Despeja la zaga de Austria.
Se duele Lamine Yamal de un golpe que se dio con Laimer.
Parece solo el golpe. No tendrá problemas para seguir.
Buena combinación de Pedro Porro y Lamine pero taponó bien Laimer.
Parece que baja algo el ritmo. Lógico porque era frenético.
Buena anticipación de Laporte. Muy bien los dos centrales a pesar de estar poco exigidos. Pero su capacidad de anticipación es oro para España
Otro doble cambio en Austria. Se van Schmid y Gregoritsch, entran Arnautovic y Kalajdzic.
Pone un 4-4-2. Se la juega Ralf Rangnick. Pone a dos torres, una de ellas el mítico Arnautovic que sigue teniendo una clase tremenda a sus 36 palos.
¡OJO LA QUE HA TENIDO AUSTRIA!
Grandísimo centro de Sabitzer que remata entre los dos centrales el GIGANTÓN -casi dos metros la criatura- KALAJDZIC. El delantero recién hizo un gran movimiento pero su remate de cabeza se marcho por encima del larguero.
Vaya golpe se llevó Arnautovic. El veterano delantero de Austria llegó tarde a un balón dividido con Unai Simón y se llevó la peor parte por un golpe en su cabeza.
Se recupera ya el viejo rockero Arnautovic.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE PEDRO PORROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
ENORME Cucurella tirándose al suelo para ganar un balón y dejar solo a Baena, el jugador del Atlético levanta la cabeza le pone un gran centro al segundo palo a Pedro Porro que entra con todo y de un gran testarazo pone el 2-0.
Aquí tienen el segundo gol de España. El gran tackle de Cucurella, la buena maniobra con centro incluido de Baena y el gran remate de Pedro Porro. DE LATERAL A LATERAL, BRUTAL.
قوول اسبانيا الثثااني #ESPAUS pic.twitter.com/Fi6PqV7NTE— WC (@wallerx25) July 2, 2026
España encarrila su pase a octavos. Está siendo muy superior a Austria y mostrando una gran versión.
Nueva pausa de hidratación. Como les gusta trincar a los de la FIFA. ¡MADRE DE DEUS!
Se reanuda el partido con un doble cambio de España. Se marchan Dani Olmo y Baena -buen partido de ambos, sobre todo del jugador del Atlético de Madrid- entran Ferran y Mikel Merino.
Luis de la Fuente quiere mantener la enorme intensidad que ha mostrado España con los cambios. Metiendo sabia nueva para que no decaiga con el segundo gol el ritmo.
Pequeña tangana con Pedri como protagonista. Se enfrentó a varios jugadores austriacos. No llega la sangre al río. Todo en orden. ¡SIGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN!
Quedan 15 más el descuento para el final.
Reclamó penalti Austria, tímidamente.
Hasta al propio Arnautovic en su intentona con Cubarsí no le salía reclamar nada. No hubo ni contacto. ¡SIGAAAAAAAAAAAAAAN!
¡ARRIBAAAAAA FERRAN TORRES!
Cabezazo alto tras un escorzo algo raro para conectar con el córner lanzado por Lamine Yamal.
¡CHUKWUEMEKAAAAAAAAAAAA!
Disparo forzado del mediocentro de Austria en el área española. Vaya jugadón al primer toque habían hilvanado los de Ralf Rangnick. La mejor del parrido por parte austriaca.
¡PERO QUE HACES FERRAN TORREEEES!
Vaya balón recibió el delantero de España en el corazón del área. Pero en lugar de mirar a portería, quiso darle el pase a Pedri. Se le quedó corto.
¡CABEZAZO DESVIADO DE POSCH!
Llegó hasta el área de España el lateral austriaco, pero su testarazo a un centro se fue desviado ante la defensa de Cucurella.
Amarilla para Posch, la primera del partido por una patada a destiempo sobre Cucurella.
¡LA QUE HA TENIDO LAMINE!
Balón al espacio para Oyarzabal, levanta la cabeza pone el centro atrás y Lamine, solo, perdona. La sacó bajo palos un defensor austriaco.
Cambio en España. Se marcha Lamine entra Gavi.
Y último cambio en Austria. Entra Prass por Posch.
¡OTRA LLEGADA DE ESPAÑA! Centro por banda derecha de Ferran al que no llega, por muy poquito en el segundo palo, Gavi.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OYARZABAL!
Centro raso perfecto de Cucurella, segunda asistencia del nuevo jugador del Real Madrid, y Oyarzabal solo ante Schlager, la manda a la jaula con toque sutil.
Seis minutos de descuento.
26 remates de España. Brutal el partido de los de Luis de la Fuente.
Aquí tienen el tercer gol de España:
قووووووووووووووووول الثاللللثث لاسباننيييا #ESPAUS pic.twitter.com/pwyY2NoTs8— WC (@wallerx25) July 2, 2026
Últimos dos cambios en España. Entran Fabián y Marc Pubill, que debuta en el Mundial. Descanso para Pedri y Laporte. Agota sus cambios Luis de la Fuente.
Se acaba el tiempo y España cada vez se ve más y más cerca de los octavos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
FINAAAAAAL DEL PARTIDO.
ESPAÑA A OCTAVOS!