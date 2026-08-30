¡Revolución de Mourinho en el once!
Real Madrid
Málaga
El Madrid busca seguir con el pleno de victorias en este arranque de temporada ante un Málaga que está dejando grandes sensaciones en su vuelta a la élite.
Además de Larrubia y el ex del Madrid Dotor -jugador fundamental sin balón- hay que fijarse en el Málaga en Chupe, el ariete que el año pasado marcó 24 goles en segunda división.
¡RESPONDE EL MADRID! Contra que conduce Bellingham cede para la llegada de Trent que le pega seco y duro pero su lanzamiento se marcha por encima del larguero de la portería de Herreroa.
Primera jugada del partido y Larrubia ha dejado ya constancia del talento que tiene. Es un enorme jugador.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Málaga.
Piña del Madrid antes del inicio con Fede Valverde llevando los mandos de la última charla.
Se guarda un emotivo minuto de silencio por las víctimas de la brutal riada en Nepal. DEP.
Un dato relevante. Ayer en la rueda de prensa Mourinho habló sobre los topos de vestuario: nada de filtrar a la prensa. Hoy realiza cinco cambios en la alineación y NADIE acertó el once. Una vez que ha salido el ínclito Dani Ceballos parece que, de momento, el Madrid se la librado de los filtradores. Gran noticia que seguro le ha hecho sonreír al bueno de Mou.
Ambientazo en el Bernabéu. Van a saltar ya ambos jugadores al terreno de juego.
Vamos con el once del Málaga. Saldrán de cara los de Funes con: Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan, Rafa, Joaquín, Dotor, Larrubia y Chupe.
Mucha gente de Málaga acompañando a su equipo en el retorno al Bernabéu tras 8 años en el infierno:
Hasta cinco novedades en el once introduce el técnico luso. Trent Alexander-Arnold entra por Denzel Dumfries en el lateral derecho y en el izquierdo Marc Cucurella por Álvaro Carreras. En el centro de la defensa se estrena esta campaña Antonio Rüdiger, ocupando el sitio de Ibrahima Konaté.
En el centro del campo, Bernardo Silva y Arda Güler descansan para dar entrada a Eduardo Camavinga y Brahim Díaz.
Ojo que ya tenemos once titular del Real Madrid y hay sorpresas.
Mourinho sale de cara con: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé y Vinícius.
El Trencilla de Turno
Martínez Munuera será el árbitro principal con Trujillo Suárez a los mandos del VAR.
Funes no podrá contar con los lesionados Calero, Murillo, Ochoa y Adrián Niño.
Por su parte el Málaga se presenta en el Bernabéu tras su gran ascenso a Primera, regresa a la élite tras 8 años en el infierno de Segunda, con un proyecto basado en la cantera. Tras caer ante el Atlético de Madrid y empatar frente al Deportivo de la Coruña en La Rosaleda, los de Funes se presentan en el Bernabéu sin presión y con mucho que ganar.
En cuanto a las novedades deportivas, el Madrid llega con las bajas de Ferland Mendy, Raúl Asencio, Militao, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick y Rodrygo.
Es un Mourinho más reposado y calmado ante la prensa, pero ojo no te relajes ni te equivoques: su esencia sigue siendo la misma. Si alguien busca romper el equilibrio que está logrando de puertas para adentro de su vestuario o si algún jugador no cumple con las directrices que marca el mister -el esfuerzo JAMÁS se negocia- veremos erupcionar el volcán que lleva dentro el bueno de Jose Mourinho.
No podría ser de otra manera pero es que además se lo está currando mucho, ha caído de pie la vuelta de José Mourinho a Concha Espina. El técnico de Setúbal está construyendo poco a poco unas bases muy solidas de lo que quiere que sea UN EQUIPO. Todos deben ayudar en tareas de intendencia -sin balón-, la presión ya se vio ante la Real que está trabajándose de manera intensa, arriba cuando el Madrid recupera en campo contrario la verticalidad es la nota predominante como la temporada pasada, pero en el resto se están viendo bastantes cambios: laterales mucho más profundos, mucho más dinamismo con desmarques de ruptura constantes, la importancia del fondo de armario -los cambios están siendo decisivos-. Hay mayor intensidad y la gestión de vestuario que está llevando a cabo el bueno de Mou es TOP. Se ve mucho más unicón entre el plantel.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 3 que disputan en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Málaga.