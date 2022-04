Alpine tiene un serio problema con su motor. Van a nueva unidad por cada Gran Premio disputado. Una locura insostenible. Hay que recordar que solo se permite el uso de tres motores diferentes en toda la temporada. Si Fernando Alonso se ve obligado a montar un cuarto en su A522, será sancionado. Y estamos hablando de la campaña más larga de la historia de la Fórmula 1 con 23 carreras.

El bicampeón del mundo necesitará montar una nueva unidad de potencia en Melbourne. Alpine ha hecho los deberes, pero Renault aún está en proceso de evaluación. El rendimiento y la potencia existe, aunque no tanto la fiabilidad en estos primeros compases de la temporada.

El problema, según el CEO de Alpine, no es de la estructura del motor, si no de "juventud con las nuevas piezas. Las estamos probando por primera vez y no hemos tenido tiempo de validarlas todas, al igual que les ocurre a todos los equipos. La ventaja es que no es estructural. No debemos cuestionar el motor, tampoco su diseño ni su arquitectura, porque hace lo que se espera de él", añadió en declaraciones recogidas por AutoHebdo.

Laurent Rossi se muestra optimista de cara a lo que viene en la temporada, pero no hay que dejar de lado el hecho de que el daño ya está hecho. En el último Gran Premio disputado, en Arabia Saudí, Fernando se vio obligado a parar en la vuelta 36. Le dieron la instrucción desde el muro de abandonar. Ross justificaba la decisión: "Siguió pilotando y el motor estaba funcionando, aunque, obviamente, no en unas condiciones ideales. Por lo que decidimos pararle".

Localizado el fallo en el motor de Alonso

El director ejecutivo de Alpine ha desvelado la causa por la que hicieron parar a Fernando. Un fallo en la bomba de agua del motor Renault: "Hemos identificado el problema. No fue el motor, sino la bomba de agua, que estaba defectuosa. Esto provocó una falta de refrigeración que supuso una cascada de eventos: el motor se calentó, después el aceite... Y las preocupaciones crecieron".

Noticias positivas en un inicio de temporada nefasto. Y es que ya no hay margen de error. Si Alpine se ve obligado a montar una cuarta unidad de motor, será sancionado. De momento instalarán la tercera en el A522 de Alonso en Albert Park: "El problema es que la bomba de agua está integrada en el motor. Esta se desintegró y cayó dentro del propulsor. Si hubiésemos querido repararlo, habríamos tenido que romper el sellado. Por este motivo, lo perdemos. Su integridad no se ve afectada directamente, pero es un motor menos para nosotros", sentenció el CEO de Alpine.