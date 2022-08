El asistente de Carlos Sainz que también es campeón de karts

Corría el año 2006 y un chaval de 12 años daba el salto al mundo del karting profesional. Carlos Sainz, hijo, debutaba en los circuitos logrando una tercera posición en el Torneo Industries de Minikart, que en aquel año ganó Antonio Giovinazzi, también un conocido de la F1.

Fue un momento importante para el pequeño de la saga Sainz pero también fue el arranque para otros muchos que nunca antes habían experimentado la adrenalina de la velocidad. Es el caso del hoy campeón de España Senior de Karting, Manuel Martínez Padial, que ha conseguido a sus 50 años ser el hombre más rápido de nuestro país en su categoría.

"Todo empezó cuando Sainz empieza a competir en karting. El que era su representante y amigo de la familia Sainz, Borja Ortiz me lía para acompañarle en alguna ocasión, montar con el chaval, y es cuando empieza todo", cuenta Martínez Padial. Manuel, que reconoce que la primera vez que se montó en un kart de competición se asustó de la potencia del kart, ahora más de 15 años después, pasa más de la mitad de los fines de semana del año agarrado a un volante. "Mi primera experiencia en un Kart fue en el circuito madrileño de Los Santos de la Humosa en un KZ2 y con sólo 4 vueltas me di cuenta del peligro de este deporte, y al mismo tiempo, de su capacidad para engancharte. Y me enganchó".

Pilotos como Sainz, Prost, Michael Schumacher, Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Fernando Alonso comenzaron sus carrera profesionales de muy niños en el Karting. ¿Pero cómo es empezar tu carrera como piloto cuando ya no cumples los 30? Con la carrera de farmacia terminada y con un familia en casa con la que hacer planes los fines de semana, Manuel Martínez Padial es testigo directo del éxito y la proyección de Sainz en los circuitos, en ocasiones le ayuda con la puesta apunto y de paso empieza a forjar sus propia carrera. El piloto madrileño le sirve a Manuel de motivación e inspiración. Logra incluso ser parte del equipo de Fernando Alonso y Carlos Sainz en distintos entrenamientos privados celebrados a puerta cerrada en el Karting que Fernando Alonso tiene en Asturias.

Su éxito en el Campeonato de España se llama tiempo, esfuerzo económico y equipo. Tiempo que le roba a la familia que ya ha aprendido a quererle con sus hobbies y sus pasiones, y mucho esfuerzo económico, una temporada en el Campeonato de España, según el número de motores y de neumáticos que gastes puede alcanzar los cien mil euros. El equipo, un grupo de 6 pilotos, mecánicos, telemetrista y un responsable en la carburación de los motores, mucho más de lo que pueden disponer la mayoría de los aficionados a este deporte.

Si bien los Kart son muy distintos a los monoplazas de la Fórmula 1, se parece en la importancia de los neumáticos para un buen rendimiento y en la relación peso potencia. No de extrañar que la mayoría de los pilotos de este deporte entrenen sus habilidades con kart de la categoría KZ, el modelo, la categoría en la que Manuel ha conseguido sus triunfos deportivos.