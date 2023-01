El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al-Nassr es el primer paso del plan de Arabia Saudí para convertir al país árabe en una potencia en el mundo del deporte. Tras el fútbol, los principales esfuerzos se centran en la inversión en la Fórmula 1. Una inversión que ya ha comenzado con un Gran Premio que se ha celebrado en dos ocasiones en Jeddah, y con los patrocinios de Aston Martin y McLaren.

Arabia Saudí quiere que escuderías como Aston Martin y McLaren se trasladen a la futurista ciudad de Neom, un territorio planificado en la provincia de Tabuk donde esperan incorporar las tecnologías más vanguardistas, para que se convierta así en la primera ciudad inteligente. También funcionaría como destino turístico. El dinero no es un problema para Arabia Saudí, que quiere replicar el modelo de Qatar con la adquisición del PSG en 2011, y con el broche final del Mundial de fútbol de 2022. De momento, han comprado al Newcastle United, que marcha tercero en Premier League.

Cabe destacar que Arabia Saudí quiere albergar el Mundial de 2034 ya que el de 2030 parece complicado, y tanto las candidaturas de España y Portugal como la de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile parten con ventaja. De momento, los esfuerzos se centran en invertir ingentes cantidades de dinero y atraer figuras de máximo renombre como Cristiano Ronaldo o Fernando Alonso.

Aramco es el segundo principal accionista de AM

El fichaje del asturiano por Aston Martin es todo un atractivo a nivel de publicidad y marketing, y Arabia Saudí, principal inversor de la escudería de Lawrence Stroll, no quiere desaprovecharlo. La temporada pasada, la petrolera saudí Aramco firmó un acuerdo a largo plazo a cambio del 16,7 % de las acciones del equipo. Lawrence Stroll, actual propietario de Aston Martin y padre del futuro compañero de Alonso, sigue siendo el principal accionista con el 18,3 % de las acciones.

El Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudí ha invertido 700 millones de dólares en la empresa, con el objetivo de promover el nombre de Arabia Saudí en la competición automovilística más seguida del mundo. Sabe que las cosas con Aston Martin no serán fáciles, pues el equipo inglés ya está construyendo una fábrica de última generación con túnel de viento incluido en Silverstone. Aun así, no pierden la esperanza y, mientras tanto, intentan convencer a McLaren de dejarse tentar.

En la actualidad, siete de los diez equipos del Gran Circo tienen sus sedes en Inglaterra: solo Ferrari, Alpha Tauri y Haas están fuera de las islas. El presidente de la Federación Saudí de Automovilismo, el Príncipe Khalid Bin Sultan Al Faisal, ha asegurado que el Gobierno quiere crear un "centro neurálgico" para el mundo del automovilismo y del motociclismo.

La creación de un centro neurálgico

"Con todas las las inversiones que estamos haciendo en materia de coches, vamos en esa dirección. Ojalá podamos abrir una sede en Arabia Saudí o contratar a gente que nos ayude a fabricar vehículos y tecnología. Tenemos un programa a largo plazo de 20 años, que esperamos poner en marcha a finales del 2023 o a principios del 24. Nuestro objetivo no es sólo acoger acontecimientos internacionales, queremos participar todavía más. Queremos tener ingenieros, queremos tener mecánicos, queremos construir coches, queremos ser creativos", comenta Bin Sultan.

El país musulmán tiene acciones minoritarias en McLaren, pero las dificultades económicas de la escudería de Woking pueden facilitar una posible negociación. El túnel de viento del equipo que preside Zak Brown no estará listo hasta el año 2025. Los problemas financieros y la pandemia han retrasado su estreno, que estaba previsto en 2021. Arabia Saudí no quiere desaprovechar la oportunidad y, si no puede ser con Aston Martin y Fernando Alonso, lo intentará con la mítica escudería de Woking, que vio ganar en su día a Ayrton Senna, Alain Prost o Lewis Hamilton. Se ha de ver si las leyendas también pueden comprarse.