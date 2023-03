Madrid, capital de la Fórmula 1: la exposición que encumbra la historia del 'gran circo'

La Fórmula 1 estaba perdiendo presencia y visibilidad, pero llegó Liberty Media y la afición ha aumentado considerablemente. Hoy en día la locura es máxima, en España por Fernando Alonso, pero en el mundo entero con las acciones llevadas a cabo por los propietarios: acercamiento de la categoría a Estados Unidos con varios Grandes Premios y la serie de Netflix: Drive to Survive entre otros y ahora llega a Madrid la primera exposición internacional de Fórmula 1.

El comisario jefe y productor de la exposición, Timothy Harvey, se ha mostrado muy emocionado ante la presentación de esta exhibición. Desde el año 2017 han estado preparándola pero se ha retrasado hasta este año 2023 por la pandemia. La elección de la capital de España se debió al interés mostrado por la Villa de Madrid. Los organizadores comentaron que " vinieron hace dos-tres años, aunque tuvieron en cuenta otras ciudades. Pero Madrid les transmitió una sensación muy buena: les gustó la cuidad. Esta respuesta descartaba un futuro Gran Premio en la capital de España.

Harvey ha comentado que el único equipo que no ha participado "aún" en la exposición es Aston Martin. El comisario ha admitido que el equipo de Fernando Alonso no se ha implicado en este proyecto porque "querían centrarse en hacer un coche competitivo para la temporada 2023". El resultado ha sido inmejorable: dos carreras, dos podios. Pero que no se preocupen los miembros de la Marea Azul porque están a la venta camisetas de Aston Martin y gorras de Fernando Alonso.

La exposición repasa la historia de la categoría reina, pero no destaca ningún piloto. Lucía Prieto le preguntaba a Harvey por esta cuestión y el comisario respondía que "la intención es mostrar la Fórmula 1 sin dejar a nadie fuera". Los pasillos de la exposición respiran gasolina. Lo primero que aparece en una serie de imágenes de grandes personalidades históricas. A continuación aparece un monstruo y es por su tamaño: el Alpha Tauri con el que Pierre Gasly ganó su primera y única carrera en Fórmula 1.

En esa misma sala está expuesto el corazón que permitió a Lewis Hamilton ser siete veces campeón del mundo y el piloto con más victorias: el motor Mercedes de la era híbrida. Una obra de arte de ingeniería tan potente como fiable. Otra obra de arte, pero, en este caso, de la seguridad, es el cockpit, el habitáculo del piloto. Es la pieza más resistente del monoplaza y ha salvado más de una vida. Romain Grosjean le debe a este elemento seguir corriendo, aunque sea en la Indy. No hace falta presentación del accidente en Baréin 2020 en el que el Haas del francés se partió por la mitad y las llamas encogían el corazón de pilotos y aficionados. Milagrosamente consiguió salir del fuego. El cockpit y el volante están también expuestos y es sobrecogedor el estado en el que se encuentran.

Si los pasillos respiraban gasolina, hay uno concretamente que respira velocidad: el pasillo de los campeones. Unos escasos metros en los que se encuentranlos bustos de los 10 mejores pilotos de la historia. Algunos de ellos son: Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Nikki Lauda...

Finalmente, la exposición termina con un vídeo inmersivo, emotivo y épico, en el que se proyecta una carrera con imágenes de los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1. Un espectáculo para los sentidos y para los más nostálgicos.