¿Se va a retirar Lewis Hamilton? ¿Qué pasará en la F1?

Lewis Hamilton, el piloto inglés considerado como el mejor de la época y uno de los mejores de todos los tiempos, debutó en Fórmula 1 en el año 2007, de la mano de Vodafone McLaren Mercedes. Tal es la calidad del piloto británico que en su primera temporada acabó segundo en el campeonato, por detrás Kimi Räikkönen, con un total de cuatro victorias en el campeonato. Y, tan solo un año después, conseguiría su primer título mundial en la F1. Ahora, 17 años después, y habiendo ganado ya siete títulos mundiales se habla de su posible retirada.

Hamilton ya tiene 39 años y, cuando en 2020 consiguió su séptimo título Mundial toda su obsesión comenzó a ser superar a Michael Schumacher, algo que casi consigue al año siguiente pero acabó terminando segundo, detrás de Max Verstappen. Hay que destacar que todos estos años Hamilton ha ido de la mano en su andadura en la F1 de Mclaren Mercedes y, este 2024, sorprendió a todos diciendo que a final de temporada abandonaba la escudería para competir en 2025 con Ferrari, la escudería más mítica del Gran Circo, y donde todo apunta que terminará su carrera.

Tras 17 años de trayectoria, los rumores y pensamientos sobre una retirada aparecen hablando de cualquier piloto, y con Hamilton no iba a ser diferente. De hecho, el propio piloto habló sobre ello en una reciente entrevista: "Definitivamente lo hago (pensar en la retirada). Hay días en los que pienso: 'Ya basta, no sé cuánto más podré aguantar. Me encantaría tener un descanso, un descanso de verdad". Realmente desde el año 2021 aproximadamente la posibilidad de que Lewis Hamilton se retire de la Fórmula 1 es un tema recurrente, especialmente debido a su longevidad en la competición y su gran legado. No obstante, a pesar de las numerosas especulaciones, Hamilton ha dejado claro en diversas ocasiones que sigue motivado para competir al más alto nivel.

El motivo es, como se ha dicho antes, el deseo de batir a Schumacher y, a sus 39 años, aún tiene el objetivo de conseguir un octavo título mundial, lo que lo convertiría en el piloto con más campeonatos en la historia de la F1. Sin embargo, la retirada de Hamilton es inevitable en algún momento, y cuando ocurra, tendrá un impacto significativo en la Fórmula 1. Esto es porque Hamilton no solo ha sido un competidor dominante, sino también una figura carismática que ha ayudado a globalizar el deporte, atrayendo a una audiencia diversa y promoviendo temas como la igualdad y el medio ambiente.

En términos competitivos, su retirada abriría una nueva era en la F1. Pilotos jóvenes como Max Verstappen, Charles Leclerc, y George Russell ya están posicionados para tomar el relevo como las principales figuras del deporte. No obstante, en realidad, a pesar de los numerosos pilotos llenos de calidad que hay actualmente en el Mundial, el futuro de la F1 sin Hamilton podría ser un periodo de transición, pero también de oportunidades para nuevos talentos. Lo único que está claro a corto plazo es que el piloto inglés cambiará de escudería para la temporada que viene. Abandonará Merecedes tras doce temporadas saldadas con seis títulos mundiales y vestirá el color rojo de Ferrari. El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: "A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual". La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Carlos Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, quien pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre.

El futuro de Hamilton y su despedida de Mercedes

En 2025, Hamilton pondrá rumbo a Ferrari, como nuevo compañero de Charles Leclerc, dejando a George Russell como el piloto principal de Mercedes. En los últimos tiempos, Hamilton siempre ha lamentado el rendimiento de su coche y admitió que ha vivido muchos momentos oscuros desde el amargo final de la campaña 2021 en Abu Dhabi. Ahora, una de las noticias más destacadas de esta temporada es la confirmación de que Hamilton dejará Mercedes al final del año para unirse a Ferrari. Esta decisión marca el final de una era en la que Hamilton ha cosechado innumerables éxitos con la escudería de Brackley. Hamilton tiene resuelto ese primer paso, pero el siguiente, a sus 39 años, no está del todo definido. De hecho, aglutina más incertidumbre que nunca, cómo el mismo traslada. No sabe qué sucederá tras ese año en Ferrari.