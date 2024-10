El terrible dardo a Fernando Alonso en pleno debate sobre su futuro

El futuro de Aston Martin está lleno de esperanza. Tras una temporada cargada de sinsabores, la escudería británica espera con ansías y mucha esperanza la llegada del fichaje de la década en el Gran Circo, el bombazo de birlarle a Adrian Newey a Red Bull. El adiós oficial de Newey, que desembarcará en el equipo de Fernando Alonso el próximo mes de marzo, supone el fin de una era para Red Bull y el inicio de una nueva en Aston Martín.

Newey es considerado el gran arquitecto de Red Bull y una pieza clave en el éxito de la escudería austriaca en los últimos años -Newey desembarcó en Red Bull allá por 2006- con Sebastian Vettel y Max Verstappen a la cabeza.

La pregunta que aún está en el aire es los planes de Aston Martin a corto plazo. ¿Cuentan con Fernando? ¿Le dará tiempo al asturiano de aprovechar el inmenso talento de Newey a la hora de diseñar monoplazas?

El debate está sobre la mesa y en las últimas horas una opinión nada favorable para los intereses del piloto asturiano se ha hecho viral.

Juan Pablo Montoya, excompañero de Alonso, no se mordió la lengua en una entrevista en exclusiva concedida a The Gambling Zone y considera que Alonso no formará parte del futuro a medio plazo de Aston Martin y que los británicos irán a por Max Verstappen. En su opinión el asturiano no es garantía de éxito para una escudería que quiera pensar a lo grande.

"El ingrediente que falta para el éxito en el equipo con sede en Silverstone es conseguir el conductor adecuado, un conductor para hacer el trabajo. Fernando es increíble. ¿Cuánto tiempo puede seguir? No creo que Lance vaya a ninguna parte. Fernando no es una opción a largo plazo. ¿Cuándo toman esa decisión y van?. Oye, tenemos el Honda, tenemos a Newey. ¿Por qué no ir tras Max?' afirmó.

Los rumores en el Gran Circo echan humo con el bombazo del fichaje de Newey por Aston Martin que puede revolucionar la Fórmula 1 en los próximos años. ¿Será Fernando parte del plan estratégico que prepara el ingeniero británico y que conllevará despidos masivos en todas las áreas? Pronto resolveremos el misterio.