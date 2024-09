Adrian Newey ficha por Aston Martin, y Alonso lo sabía

La escudería Aston Martin ha ganado la carrera por fichar al hombre más cotizado de la Fómrula1. No se trata de un piloto sino del ingeniero británico Andrian Newey que después de anunciar este año que no seguía en Red Bull despertó el interés del resto de equipos. No es para menos si tenemos en cuenta que es el responsable de los mejores monoplazas que la escudería austriaca ha puesto sobre el asfalto y que le permitieron a Vettel conseguir sus cuatro mundiales y que Verstappen hiciera lo propio.

Tentado por Ferrari Adrian Newey ha decidido apostar por Aston Martin y convertirse en el responsable del desarrollo del coche que cara al cambio de normativa en 2026. El anuncio que ha tenido lugar hoy desde la sede de la marca británica se intuía desde que este verano el ingeniero publicara en sus redes una foto conduciendo un Aston Martin.

De hecho todo hace pensar que las conversaciones y la decisión estaban tomadas desde hace ya mucho tiempo y que fue una de las razones de peso para que Fernando Alonso renovara, no sólo por un año sino dos. La llegada a Aston Martin puede ser el empujón definitivo para que al escudería británica alcance el objetivo, compartido con el piloto asturiano, de poder disputar el Mundial.