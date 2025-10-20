Carlos Sainz ha vivido la cara amarga de la Fórmula 1 este domingo. El motivo es que el piloto español recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla del próximo Gran Premio de México, al ser declarado culpable del accidente con Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en el circuito de Austin.

Pero lo sorprendente es que parece que el reglamento es solo para algunos. Carlos Sainz fue sancionado con 10 segundos de penalización cuando hace tan solo dos citas, en Bakú, Oscar Piastri se saltó la salida, y tan solo fue sancionado con 5 segundos y por ello no fue penalizado para la siguiente carrera en Singapur. La diferencia está en que, al tener Sainz una penalización mayor en el Gran Premio de Estados Unidos, el español sí perderá cinco puestos en la parrilla de México.

El domingo terminó mal para el español, pero arrancaba lleno de positividad tras su tercer puesto en la carrera sprint del sábado; sin embargo, en la séptima vuelta, mientras luchaba por la séptima posición con Andrea Kimi Antonelli, Sainz bloqueó en la curva 15 y tocó al piloto de Mercedes.

INCIDENTE ENTRE SAINZ Y ANTONELLI 💥 Carlos se queda fuera de la carrera ❌#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/iMTA5gRakQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

En ese momento Sainz vio terminada su carrera en Austin. Tras lo sucedido, los comisarios de la FIA hablaron con ambas partes y el resultado fue que Sainz no "se había ganado el derecho" a que el italiano le dejara el espacio. Por ello, los comisarios decidieron imponer una sanción a Carlos Sainz de cinco posiciones para la parrilla del Gran Premio de México. Además, Sainz recibe dos puntos en la superlicencia, sumando cuatro en los últimos 12 meses.

La justificación de Carlos Sainz

En general, estaba siendo un buen fin de semana para el piloto español, tanto que Sainz llegó a decir antes de la carrera que esperaba "tener buen ritmo en carrera". No obstante, todo cambió en la séptima vuelta por una pasada de frenada. Una acción que la FIA ha tenido claro su veredicto a la hora de sancionar a Carlos Sainz, pero Sainz ha querido explicar.

¿Cómo vivió Sainz el accidente con Antonelli? "Una pena, venía rápido desde el principio, creo que más incluso que los dos Mercedes. He intentado un adelantamiento con Andrea Kimi Antonelli, y me ha sorprendido. No sé si no me ha visto y cuando ha cerrado la puerta he bloqueado el delantero, por eso nos hemos tocado. Un incidente que parece feo desde fuera pero que desde dentro ha sido algo que en cualquier momento pueda suceder. Creo que se puede atribuir culpa a los dos."