Max Verstappen (Red Bull) ha dado este domingo un golpe sobre la mesa al ganar el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, superando así a los otros dos candidatos al título mundial, los dos pilotos de McLaren: el australiano Oscar Piastri ha sido segundo, mientras que el inglés Lando Norris ha terminado en cuarta posición.

Enorme actuación en Losail de Carlos Sainz (Williams), que ha sido tercero, regresando así a un podio que no pisaba desde finales de septiembre en Azerbaiyán, mientras que el también español Fernando Alonso (Aston Martin) también ha acabado en los puntos al finalizar en séptima posición.

Con este desenlace en Qatar, el título se decidirá dentro de una semana en Abu Dhabi, en la última carrera del campeonato, dibujándose un desenlace más que ajustado. Lando Norris aún lidera la clasificación con 408 puntos, aunque ahora tiene a Verstappen a sólo 12 (396) y Piastri a 16 (392).

A diferencia de esta carrera en Qatar —y de otras tantas a lo largo del curso—, el último gran premio de la temporada en Yas Marina solo habrá puntos en la carrera larga del domingo porque no habrá carrera al sprint el sábado.

La película de la carrera

La penúltima cita del Mundial de F1 no tuvo los fuegos artificiales esperados en la salida, ni un roce en una primera curva limpia. Piastri guardó la pole y Norris, con la calculadora, no ofreció oposición a la buena salida de Verstappen, que se puso segundo. Por detrás, los españoles Sainz y Alonso también empezaron ganando posiciones al situarse quinto y sexto.

Por momentos, como en la carrera al sprint del sábado, la carrera formó el trenecito sin distancias grandes pero sin posibilidad de adelantar, hasta que a las siete vueltas Nico Hülkenberg (Sauber) tropezó con Pierre Gasly (Alpine) y hubo coche de seguridad. Ahí, lo lógico parecía entrar en boxes, aprovechar la parada, teniendo en cuenta que Pirelli solo permitía 25 vueltas con cada juego.

Sin embargo, los dos McLaren optaron por no parar. Piastri y Norris apretaron con todo tratando de abrir hueco para, con la parada obligada antes que sus perseguidores, no perder muchas posiciones, cruzando los dedos para no volver con mucho tráfico o que hubiese otro coche de seguridad. Verstappen controló las diferencias, aunque los coches papaya venían siendo más rápidos toda la semana en Lusail, sin dejarse nada para evitar la escapada.

Mientras, Sainz, que ganó posición con la entrada en boxes a las siete vueltas, defendió la cuarta plaza y, con la parada obligada de los McLaren, entró en la lucha por el podio. En la 25 pararon Piastri y Norris, saliendo ambos por los pelos en el hueco delante de Alonso y, en la 32, hicieron su segunda parada el resto.

Así, confiando en ser el mejor coche, el McLaren se vio obligado a tirar, de nuevo el australiano y el británico primero y segundo pero obligados a parar una vez más si no aparecía el milagro del coche de seguridad. Con esa necesidad de apretar, Norris estuvo cerca de perder el control del coche en la curva 14, o salirse de la pista con el aviso ya acumulado de límites.

Igual que el líder del Mundial, el aspirante Piastri también rozó el desastre en el mismo sitio, arriesgando para tratar de abrir un hueco imposible. La estrategia se confirmó equivocada en los McLaren y, tras la parada extra que no aprovecharon como el resto, el orden quedó: Verstappen, a 15 segundos Piastri, Sainz, Antonelli, Norris, Hadjar, Russell y Alonso, para las últimas 12 vueltas.

Pese a la tensión, la sangre no llegó al río. Verstappen firmó su séptima victoria del curso y demostró una vez más que, como vigente cuatro veces campeón, no piensa rendirse, a 12 puntos de Norris. Mientras, el líder minimizó algo el daño con un adelantamiento final a Antonelli, quien pareció pasarse de largo de manera incomprensible, pero sin llegar a dar caza a Sainz.

El español obró un milagro en Qatar, sacando el máximo rendimiento a su Williams, mientras que Alonso fue séptimo, lastrado por un trompo en las últimas vueltas con el que cedió dos puestos, después de sujetar más de la mitad de la parrilla a sus espaldas.