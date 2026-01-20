Es probable que el 2026 sea el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y la intención de todas las partes es la de que el piloto español se despida compitiendo entre los mejores. Para ello va a necesitar que el nuevo socio de Aston Martin, Honda, esté a la altura. La marca japonesa vuelve a la Fórmula 1 tras 4 años ausente y trabajara en exclusiva para la escudería británica.
Este martes, en Tokio, han presentado la nueva unidad de potencia RA626H, propulsor híbrido que impulsará al Aston Martin AMR26, y Toshihiro Mibe, su presidente, ha aceptado "el desafío de Aston Martin para ser el número uno del mundo". En el evento estuvieron Lawrence Stroll, principal accionista del equipo de Silverstone, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.
All set for 26.@AstonMartinF1 | @Honda | @HondaJP_Live | @HondaRacing_US | @HondaRacingGLB #F1 #POWEREDByHonda pic.twitter.com/SlN75Nz4Ll— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) January 20, 2026
"Honda se posiciona en la F1 como símbolo de cambio e innovación. La Fórmula 1 sufrirá un cambio importante en la normativa tanto para el chasis como para la unidad de potencia. La producción de energía eléctrica producida por el motor y la batería aumentará a aproximadamente tres veces su producción actual, y será necesario el uso de combustible sostenible avanzado para el motor", afirmó Toshihiro Mibe quien añadió, para simplificarlo que, "la fórmula 1 está evolucionando hacia un deporte de próxima generación que asume los desafíos tanto de la electrificación como de la descarbonización". Y es que la aportación eléctrica se acercará al 50% de la potencia total y ya no se recupera energía a través de los escapes.
En este sentido, parece que Aston Martín toma la delantera respecto a sus competidores. A partir del 2026, el cómbustible por primera vez en la Fórmula 1, debe ser 100 por cien sostenible. Aramco, su proveedor de gasolina, ya empleaba fuel sintético en F2 y F3. Shell, proveedor de Ferrari o Haas, o Petronas que es socio preferente de Mercedes podrían no llegar a tiempo a los entrenamientos de pretemporada de Barcelona.
🚨 VÍDEO OFICIAL | Así ha presentado Honda el motor que llevará en el Aston Martin#F1 pic.twitter.com/TuhyXdpEvz— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 20, 2026
Lawrence Stroll, en dicho evento, afirmó que "el equipo Aston Martin y Honda comparten muchos valores. La sólida colaboración entre el Centro Tecnológico AMR en Silverstone y Honda Racing Corporation (HRC) en Sakura demuestra la solidez de nuestra colaboración. Confiamos en que contamos con todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro y tenemos una fe inquebrantable en la unidad de potencia de Honda y en los ingenieros que la respaldan.
Andy Cowell, Director Ejecutivo del Grupo de Aston Martin, conocido por ser el Adrian Newey de los motores, dejó dos frases a tener en cuenta. La primera que "la compresión es clave y siempre quieres ir al limite con ello, todos vamos al límite con ello. Nosotros también" y la segunda que "queremos ganar, pero esta es la cima del automovilismo, no es fácil, y no podemos celebrar nada desde la fábrica". Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto de F1 de Honda añadió que "la parte eléctrica progresa según lo previsto" y que "hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano".
Las escuderías de Fórmula 1 están presentando desde hace unos días sus nuevos monoplazas. Red Bull, de las que aspiran a ganar el campeonato, fue la primera en hacerlo. Para Aston Martín habrá aún que esperar al próximo 9 de febrero, un mes antes de que comience la temporada con el Gran Premio de Australia en Melbourne.