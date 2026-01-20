Es probable que el 2026 sea el último año de Fernando Alonso en la Fórmula 1 y la intención de todas las partes es la de que el piloto español se despida compitiendo entre los mejores. Para ello va a necesitar que el nuevo socio de Aston Martin, Honda, esté a la altura. La marca japonesa vuelve a la Fórmula 1 tras 4 años ausente y trabajara en exclusiva para la escudería británica.

Este martes, en Tokio, han presentado la nueva unidad de potencia RA626H, propulsor híbrido que impulsará al Aston Martin AMR26, y Toshihiro Mibe, su presidente, ha aceptado "el desafío de Aston Martin para ser el número uno del mundo". En el evento estuvieron Lawrence Stroll, principal accionista del equipo de Silverstone, y Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1.

"Honda se posiciona en la F1 como símbolo de cambio e innovación. La Fórmula 1 sufrirá un cambio importante en la normativa tanto para el chasis como para la unidad de potencia. La producción de energía eléctrica producida por el motor y la batería aumentará a aproximadamente tres veces su producción actual, y será necesario el uso de combustible sostenible avanzado para el motor", afirmó Toshihiro Mibe quien añadió, para simplificarlo que, "la fórmula 1 está evolucionando hacia un deporte de próxima generación que asume los desafíos tanto de la electrificación como de la descarbonización". Y es que la aportación eléctrica se acercará al 50% de la potencia total y ya no se recupera energía a través de los escapes.

En este sentido, parece que Aston Martín toma la delantera respecto a sus competidores. A partir del 2026, el cómbustible por primera vez en la Fórmula 1, debe ser 100 por cien sostenible. Aramco, su proveedor de gasolina, ya empleaba fuel sintético en F2 y F3. Shell, proveedor de Ferrari o Haas, o Petronas que es socio preferente de Mercedes podrían no llegar a tiempo a los entrenamientos de pretemporada de Barcelona.

🚨 VÍDEO OFICIAL | Así ha presentado Honda el motor que llevará en el Aston Martin#F1 pic.twitter.com/TuhyXdpEvz — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 20, 2026

Lawrence Stroll, en dicho evento, afirmó que "el equipo Aston Martin y Honda comparten muchos valores. La sólida colaboración entre el Centro Tecnológico AMR en Silverstone y Honda Racing Corporation (HRC) en Sakura demuestra la solidez de nuestra colaboración. Confiamos en que contamos con todos los elementos necesarios para luchar por la victoria en el futuro y tenemos una fe inquebrantable en la unidad de potencia de Honda y en los ingenieros que la respaldan.

La nueva unidad de potencia

Andy Cowell, Director Ejecutivo del Grupo de Aston Martin, conocido por ser el Adrian Newey de los motores, dejó dos frases a tener en cuenta. La primera que "la compresión es clave y siempre quieres ir al limite con ello, todos vamos al límite con ello. Nosotros también" y la segunda que "queremos ganar, pero esta es la cima del automovilismo, no es fácil, y no podemos celebrar nada desde la fábrica". Tetsushi Kakuda, responsable del proyecto de F1 de Honda añadió que "la parte eléctrica progresa según lo previsto" y que "hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano".

Las escuderías de Fórmula 1 están presentando desde hace unos días sus nuevos monoplazas. Red Bull, de las que aspiran a ganar el campeonato, fue la primera en hacerlo. Para Aston Martín habrá aún que esperar al próximo 9 de febrero, un mes antes de que comience la temporada con el Gran Premio de Australia en Melbourne.