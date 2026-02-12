Alonso Alcaraz, y la historia del Ave Fénix

Este jueves Fernando Alonso ha vuelto a los mandos del AMR26 en la segunda jornada de los entrenamientos de Baréin después de que ayer lo hiciera su compañero de equipo Lance Stroll.

El asturiano, que ha firmado una mañana aceptable, ha conseguido superar la barrera de los 300 kilómetros por hora y se ha enfrentado a la sesión vespertina con el objetivo de superar las 55 vueltas que ha logrado dar sin problemas al trazado por la mañana.

Antes de volver al trabajo, durante el descanso para comer, el bicampeón del mundo ha estado con otro de nuestros números uno, Carlos Alcaraz, actual líder del ranking ATP. El murciano, que jugará en Doha esta semana y que viralizó la celebración de su pase a la final del Abierto de Australia imitando la icónica postura del ave fénix que hizo famosa Fernando Alonso tras ganar su segundo Mundial de F1, no ha querido perder la oportunidad de acercarse para desearle la mejor suerte del mundo al piloto de Aston Martin.

Alcaraz, que resurgió, casi de sus cenizas, para poder colarse en la final que terminaría ganando al serbio Novak Djokovic, mostró con aquel gesto en Australia la admiración por Fernando Alonso quien le ha recibido en el garaje de Aston Martin donde seguro ambos han comentado la ya icónica imagen del murciano en Melbourne.

El tenista español, tras su llegada al circuito, se acercó primero al hospitality de Williams donde estaba Carlos Sainz para después acudir a los boxes de Aston Martin al término de la sesión matutina.