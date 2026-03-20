Aston Martin entra en pánico y aparta a Newey de la dirección

El inicio de temporada de Aston Martin F1 Team ha encendido todas las alarmas. Dos carreras, dos fines de semana negros y un monoplaza que no responde a las expectativas han obligado al equipo a tomar decisiones drásticas. La principal pasa por liberar a Adrian Newey de su doble función como director técnico y jefe de equipo. Una situación excepcional que nunca formó parte del plan inicial, pero que ahora se ha convertido en un lastre en un momento crítico.

Recordemos que Newey, considerado uno de los mayores genios de la ingeniería en la historia de la Fórmula 1, fue fichado para liderar el desarrollo técnico del proyecto. Sin embargo, la necesidad le empujó a asumir también el rol de team principal, un cargo más político y mediático que técnico.

El resultado ha sido un desgaste evidente. El británico ha tenido que dar explicaciones públicas, como ocurrió tras el desastre en Australia, y gestionar una crisis que va más allá del diseño del coche.

La decisión ahora es clara: devolverle a su zona de confort. Por ello, Aston Martin quiere que Newey se centre exclusivamente en mejorar el rendimiento del monoplaza y corregir los problemas estructurales del equipo.

Un sustituto con experiencia: Jonathan Wheatley

Al parecer, según la información de Motorsport, el elegido para tomar el mando es Jonathan Wheatley, actualmente vinculado al proyecto de Audi en la Fórmula 1. Wheatley cuenta con una larga trayectoria en el paddock, especialmente en Red Bull Racing, donde formó parte de una de las estructuras más exitosas de la última década.

Su perfil encaja con lo que busca Aston Martin ya que cuenta con un liderazgo operativo, experiencia en gestión de equipos y conocimiento del alto rendimiento. Eso sí, su llegada no será inmediata. El directivo deberá cumplir un periodo de gardening (pausa obligatoria entre equipos), por lo que no se incorporará hasta finales de temporada.

Un inicio de temporada alarmante

El movimiento llega tras un arranque preocupante. Fernando Alonso no ha podido terminar ninguna de las dos primeras carreras, incluida la de Shanghái, donde abandonó tras 35 vueltas. Además, los problemas no se limitan al motor Honda, tanto que desde el propio equipo reconocen que las vibraciones no son el principal fallo, el coche tiene deficiencias estructurales y el rendimiento global está muy por debajo de lo esperado. Todo ello ha convertido lo que prometía ser una temporada ilusionante en un auténtico quebradero de cabeza.

No hay que olvidar que la llegada de Wheatley supondrá el cuarto jefe de equipo en poco más de un año para Alonso. Una rotación que evidencia la falta de estabilidad interna:

Mike Krack

Andy Cowell

Adrian Newey

y próximamente Wheatley

Objetivo: salvar el proyecto

La escudería de Lawrence Stroll no quiere perder el rumbo de un proyecto ambicioso que aspiraba a luchar por el título en los próximos años. La reestructuración busca devolver eficiencia al área técnica, estabilizar la toma de decisiones y reconstruir la confianza dentro del equipo.

El problema para Aston Martin es el tiempo. Wheatley no llegará hasta dentro de varios meses, lo que obliga a Newey a seguir en un rol que nunca quiso mientras intenta arreglar un coche profundamente defectuoso.

En un campeonato tan exigente como la Fórmula 1, cada semana cuenta. Y para Alonso, que ya ha visto cómo se esfuman dos oportunidades, el margen de error empieza a ser mínimo. La escudería británica ha movido ficha. Ahora queda por ver si este cambio será suficiente para transformar un inicio desastroso en una temporada competitiva.