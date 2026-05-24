Antonelli gana la batalla de Mercedes y Alonso acaba de vuelta al garaje

El Gran Premio de Canadá ha demostrado que la superioridad de Mercedes sigue siendo un hecho y que, de momento, no hay equipo que pueda plantarles cara como para arrebatarles la victoria. Sin embargo, a pesar de que las estrellas plateadas han dominado de tal manera que en la vuelta 21 ya habían doblado hasta al coche que rodaba en decimotercera posición, el espectáculo ha merecido la pena. El pique entre Kimi Antonelli y George Russell en la sprint del sábado ha permitido ver una de las peleas más bonitas y agresivas de lo que llevamos de temporada durante la carrera del domingo.

El gran mérito de la emoción vivida al inicio de la carrera ha sido del líder del Mundial, el jovencísimo Kimi Antonelli, que está demostrando hambre de título y mucha habilidad con estos coches híbridos. Sus ataques sobre su compañero de equipo y su agresividad, que llevaron a los dos monoplazas plateados a rebasar los límites de la pista, han dejado muy buen sabor de boca a los aficionados. Solo un fallo en el coche de Russell nos ha robado la batalla completa hasta el final del gran premio y ha dejado a Antonelli con el triunfo en las manos antes siquiera de realizar la primera parada. Un nuevo triunfo, y ya van cuatro consecutivos, lo que coloca al italiano como el favorito de una parrilla que solo puede optar, por el momento, a acercarse a los Mercedes y esperar a que alguno falle para repartirse las migajas.

El abandono de Russell por un problema mecánico ha provocado un virtual safety car y ha permitido que Max Verstappen y Lewis Hamilton, dos de los pilotos más veteranos de la parrilla, hayan vuelto al podio. Un regalo de Russell, pero también de los McLaren, que cometieron un error garrafal al arriesgar y tomar la salida con neumáticos intermedios cuando vieron que caían algunas gotas sobre el trazado de Gilles Villeneuve minutos antes de darse la salida.

Descartados para el podio, los McLaren firmaron una actuación bastante mejorable en carrera. Mientras que Piastri era penalizado con 15 segundos por un choque contra Alex Albon, Lando Norris se veía obligado a abandonar a mitad del gran premio. Sin los coches papaya en la batalla, Red Bull y Ferrari se lanzaron sin cuartel a por los peldaños del podio a los que podían optar. Un final de carrera entre dos grandes campeones como Max Verstappen y Lewis Hamilton puso la guinda a un gran premio donde los pilotos han tenido algo más de protagonismo, y eso se ha notado en el espectáculo. Es una de las primeras veces que hemos podido ver luchar con el Ferrari a Lewis Hamilton esta temporada, y eso se ha notado en su batalla con Max Verstappen, que, pese a haberse estrenado en el podio, lo ha hecho en la tercera posición después de un adelantamiento memorable del siete veces campeón del mundo.

Y sin opciones se quedó Fernando Alonso. Pese a que firmó una de sus mejores salidas, remontando hasta la decimosegunda posición, la falta de potencial del Aston Martin no solo le hizo perder todo lo ganado tras apagarse los semáforos, sino que, aún peor, el coche tuvo que ser retirado cuando todavía no se habían completado siquiera 30 vueltas. Al parecer, un problema en el asiento del asturiano le obligó a llevar el coche hasta el garaje.

La historia de Carlos Sainz en el GP de Canadá fue al contrario. Pese a que el piloto madrileño cayó a la decimoséptima posición tras la salida, los abandonos y el pasito a pasito del Williams permitieron que volviera a meterse en los puntos al cruzar noveno la bandera a cuadros. Un éxito de Sainz teniendo en cuenta el potencial de su monoplaza, en el que el madrileño está trabajando duro, y se está notando, y mucho, en su rendimiento. De hecho, en la batalla con su compañero de equipo, el español está demostrando su calidad y fiabilidad, quedando casi siempre por delante de él.