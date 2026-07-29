La gran esperanza de Aston Martin se pone a prueba

El nuevo motor de Honda, a prueba. Este miércoles Honda realizará la primera prueba en un filming day del nuevo propulsor creado por el fabricante japonés. El objetivo que se busca con las mejoras introducidas para el Aston Martin es aumentar el rendimiento y la potencia de manera que no sufra de tanta falta de velocidad en las rectas respecto a sus contrincantes.

El piloto estadounidense Jack Crawford será el encargado de poner a prueba este motor renovado siguiendo las instrucciones para comprobar el correcto funcionamiento y transmitir sus sensaciones. Además, se sacarán los datos de rendimiento y fiabilidad.

"Es una buena oportunidad para comprobar una nueva unidad de potencia con el nuevo chasis, aprovechando un día de rodaje de 200 kilómetros. Es una buena ocasión para comprobar cómo funciona nuestro nuevo motor con el chasis", dijo Shintaro Orihara, responsable de pista de Honda, sobre esta primera prueba.

Fernando Alonso ya pudo experimentar algunas de las mejoras en el chasis AMR26 durante el GP de Hungría, pero el fabricante japonés lo ha continuado perfeccionando. Según BBC Sport, en la actualidad opera con un déficit de motor de 1,5 segundos en comparación con otros motores de la parrilla, pero esperan reducir esa diferencia a 0,5 segundos.

Asimismo, algunos medios señalan que la actualización de CV —entre 30 y 40 CV— podría otorgar una mejoría media en función del circuito de 0,5 segundos por vuelta. El estreno en competición está previsto para el Gran Premio de los Países Bajos que está fijado para el fin de semana del 21 de agosto y será cuando Fernando Alonso pueda sentir las nuevas mejoras del monoplaza después de los cambios ya experimentados en aerodinámica, suspensión y fondo plano en Budapest.