Messi: "Sergio Ramos es un espectáculo como compañero"

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Marca en la que habla de varios asuntos, entre ellos su relación con Sergio Ramos, ahora compañero suyo en el París Saint-Germain después de que ambos hayan sido grandes rivales en los Clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

No esconde el argentino que "al principio fue raro" tener a Ramos como compañero. "Ahora ya nada, pero al principio sí que fue raro después de tantos años de rivalidad, siendo los dos capitanes de Barça y Madrid, después de tantos Clásicos jugados, tantas peleas que tuvimos dentro de la cancha... Pero todo eso quedaba ahí dentro y siempre nos hemos respetado mucho por más que hayamos sido grandes rivales en esos Clásicos", asegura Messi.

El argentino dedica palabras de elogio al sevillano, que todavía no ha podido debutar con la camiseta del PSG desde su fichaje en julio pasado. "Tenerlo hoy de compañero es un espectáculo. Poco a poco se va incorporando con nosotros y ojalá juegue lo más rápido posible porque va a ser un futbolista fundamental para pelear por los objetivos. Ya le conocía. Es verdad que no habíamos tenido grandes charlas, pero son muchos años cruzándonos en la Liga y habíamos hablado más de una vez. Ya tenía una idea de cómo era. Tenía excompañeros que habían estado con él en la selección española así que ya le conocía. Y ahora cuando hemos tenido más trato aquí en París he visto que es una gran persona", ha dicho.

Messi destaca también la buena convivencia dentro del vestuario del París Saint-Germain: "He tenido la suerte de llegar a un vestuario con muy buenos jugadores y muy buenas personas. Esto es lo más importante. Mi adaptación ha sido rapidísima. Es verdad que al principio fue muy raro. Por una parte, está la dificultad del cambio a un sitio nuevo después de tantos años en el mismo lugar, pero por otra fue muy fácil porque conocía a muchos jugadores y ahí dentro se habla mucho español. Hay muy buena gente. Es un vestuario muy unido, eso ya se veía desde fuera y es algo que he podido confirmar al estar dentro".

En cuanto al futuro de Kylian Mbappé, el de Rosario asegura que no sabe dónde jugará la próxima temporada el delantero francés. "La verdad es que no sé. Sólo él sabe lo que tiene en su cabeza y lo que va hacer. Sólo puedo decir que estoy feliz por el hecho de que se haya quedado este año acá. Es un jugador importantísimo para nosotros y para pelear por los objetivos que tenemos. Él tiene la cabeza cien por cien en nuestros objetivos. Y luego él ya decidirá qué hará cuando acabe la temporada. Yo la verdad es que no sé qué pasará", apunta.

Además de su valor como futbolista, Messi destaca la facilidad que tiene Mbappé para los idiomas, incluido el español: "Lo habla perfecto. Pero habla muy bien de todo: español, inglés, obviamente francés...".

Cómo no, Messi también ha hablado en la entrevista a Marca del equipo de toda su vida, el FC Barcelona, que tuvo que abandonar el pasado verano al no poder inscribirlo los azulgranas en LaLiga por el fair play financiero. Todo apunta a que el argentino no volverá a la disciplina culé como jugador (como sí acaba de hacer recientemente Dani Alves), pero sí podría hacerlo como secretario técnico o director deportivo. El delantero se ha referido a la llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barça, confiado en que el equipo "va a crecer" con el técnico de Tarrasa. "Es un entrenador que sabe muchísimo y que conoce la casa a la perfección", subraya. "Xavi ha renovado la ilusión en el Barcelona porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores", añade.

Asimismo, Messi dice que "se fue injusto con (Ronald) Koeman, con (Ernesto) Valverde... Cuando hay malos resultados lo más fácil es apuntar al entrenador, cambiarlo y no a los jugadores", explica.

Sobre su nueva vida y la de su familia en París, el argentino asegura que "al final mis hijos fueron los que más rápido se adaptaron y acostumbraron. Ya van al colegio y seguramente aprenderán francés rapidísimo".