Sergio Ramos quiere a Brad Pitt para interpretarle a él

Si hace unos días comentamos que, según informaba el medio estadounidense 'The Hollywood Reporter', Brad Pitt y Lewis Hamilton están muy cerca de sacar a la luz un proyecto cinematográfico, ahora ha sido un jugador español el que quiere darle más trabajo aún al oscarizado actor de Hollywood. Al menos le gustaría dárselo, que es muy diferente a que pueda ocurrir de verdad.

Hablamos de Sergio Ramos, excentral del Real Madrid y ahora defensor del PSG, que no ha dudado en elegir a Brad Pitt como el actor que sería el indicado para interpretarle a él en la gran pantalla. Ramos ha dado a conocer su elección en un cuestionario que le hizo Amazon Prime France. "Brad Pitt" comentó entre risas el campeón del mundo con España.

Además, Amazon ha sacado más titulares sobre la nueva vida de Ramos en París y le ha preguntado por la ciudad y su adaptación familiar: "Me he enamorado de la esencia de París, los monumentos y los museos". Pese a esto, Ramos reconoce que aún no conoce el monumento más importante de Francia: "Aún no he estado en la Torre Eiffel, aunque paso mucho por los alrededores. Aún no he subido".

Por último cabe destacar que Ramos cree que "guarda la elegancia de David Beckham", que hubiese sido tenista si el fútbol no entrase en la ecuación de su vida y que lo mejor que se le da es la música: "De no ser futbolista sería tenista. Aunque mi mayor habilidad es la música. De vez en cuando compongo y me da por cantar".