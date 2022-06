Macron presionó a Mbappé: "Es labor de un presidente defender al país"

Era conocida su implicación en el no fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid y su renovación con el PSG, pero ha sido el propio presidente de la república francesa, Emmanuel Macron, el que ha terminado de confirmar esas informaciones. El mandatario galo presionó a Mbappé para que este se quedase en la Ligue 1 y rechazase venir a España para jugar en el Santiago Bernabeú.

"Sí, es cierto que mantuve una conversación con Kylian Mbappé antes de que tomara una decisión en firme sobre su futuro. En ella me limité a aconsejarle, de manera totalmente informal, que siguiera en Francia. Creo que es mi responsabilidad, como presidente, defender al país cuando se le pregunta de manera informal y amistosa", confesó Macron ante la prensa francesa.

Por otro lado, Macron matiza que él no forma parte de ningún traspaso y que ni siquiera es fan del PSG: "Yo jamás he intervenido en ningún traspaso. Simplemente, como cualquier otro ciudadano, cuando se trata de temas deportivos siempre quiero ver buen juego y animar a un equipo, en especial, en mi caso, al Olympique de Marsella".

Además, el presidente francés habló de los hechos que acontecieron en la previa de la final de la Champions jugada en París que nuevamente retrataron a UEFA y autoridades galas: "Me solidarizo con todos aquellos que no pudieron acceder a su localidad pese a haber pagado su entrada, hay que indemnizar a esta gente lo antes posible. Y también quiero máxima transparencia: he pedido al gobierno aclarar qué pasó, determinar responsabilidades y explicarlo todo hasta el más mínimo detalle a los franceses, a los británicos y a los españoles".