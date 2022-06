Bale dice que tiene "muchas ofertas" sin descartar su retirada

"Creo que es muy improbable". Esto es lo que dijo el jugador galés Gareth Bale cuando le preguntaron por su retirada en la previa del duelo de clasificación para el Mundial que jugará su selección contra Ucrania. Es algo que no ha descartado nunca Bale ya que muchos rumores hablan de que solo quiere seguir jugando para estar en forma de cara al Mundial de este próximo invierno.

"Tenemos un partido muy importante y todo mi enfoque está ahí puesto. Realmente no necesito pensar o preocuparme por nada más. No tengo otras preocupaciones, sólo me centro en Ucrania. Tengo un montón de ofertas", sentención Bale en declaraciones para la agencia AFP.

Ahora la pelota está sobre el tejado de Bale, pero todo dependerá de lo que ocurra ante Ucrania. La decepción de no estar en el que podría ser su último Mundial podría desencadenar los acontecimientos que propicien la retirada de Gareth, pero en caso de que Gales logre su pase, lo más seguro es que el ex del Real Madrid encuentre rápidamente un equipo en el que jugar.

Bale lleva menos de una semana sin ser jugador del Real Madrid y ya puede negociar libremente su futuro con cualquier institución.