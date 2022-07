Tan cerca pero tan lejos. España rozó una clasificación histórica ante la anfitriona del torneo, pero cayó cruelmente en la prórroga tras haber ido ganando hasta el minuto 84 del tiempo reglamentario. La selección española se quedó con la miel en los labios pero se puede ir con la cabeza bien alta tras disputar su mejor encuentro de toda la competición.

Inglaterra era favorita en la previa: jugaban en casa, habían hecho mejor torneo y no tenían bajas como las españolas, pero en el césped España fue superior durante gran parte del partido. La selección de Jorge Vilda arrancó el choque con mucha garra, algo que sorprendió a las inglesas y al público de Brighton. Poco a poco, las inglesas se entonaron y arropadas por la grada fueron creando situaciones de peligro cerca del área de Sandra Paños. Le anularon un gol a Helen White en el minuto 36 por fuera de juego tras una falta lateral que la delantera británica remató tras varios errores de la defensa en el despeje.

Descanso, cambio y gol de España

España no se amedentró y supo tener paciencia. Llegó el descanso y Vilda decidió sustituir a una discreta Marta Cardona por Athenea del Castillo. La recompensa no tardó en llegar. En el minuto 53, una gran jugada de Athenea por la banda derecha terminó con gol de Esther González, que no perdonaba en el área pequeña. El tanto hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego. El banquillo de la selección lo celebraba.

Era el primer gol que encajaba la selección inglesa en todo el torneo y tan solo el cuarto desde que Sarina es seleccionadora (desde 2021). Las inglesas no daban crédito y su juego no mejoraba ante el empuje de las españolas.

Empate cerca del final y prórroga

Amenazaba Inglaterra con el paso de los minutos, pero con más ganas que fútbol. La poca contundencia por momentos de España atrás le daba cierta sensación de peligro a la anfitriona.

El gol llegó en el minuto 83 tras un centro mal rechazado por la defensa. Otra vez faltaba determinación a la hora de despejar balones y las inglesas no perdonaban: empataba, tras una posible falta, Ella Toone cuando faltaban 7 minutos para el final. Jarro de agua fría para España. Explotaba en júbilo el Amex Stadium de Brighton con el empate.

La selección llegó a la prórroga fundida física y mentalmente. Inglaterra tenía más energía y Stanway anotó un golazo con un disparo de 30 metros que no pudo atajar Paños. Vilda reaccionó introduciendo a Amaiur y la delantera fue uno de los grandes peligros de la selección. Faltaban fuerzas y eso contra una de las favoritas del torneo jugando en su casa se nota. No se rindió España, que peleó hasta el último minuto con centros y algún que otro saque de esquina peligroso. Llegó el pitido final y con él la andadura de España en esta Eurocopa. Inglaterra avanza a semifinales y se enfrentará en Sheffield la semana que viene a la ganadora del Suecia – Bélgica.

España, por su parte, cae en cuartos de final con honores a pesar de haber tenido un torneo complicado desde la derrota con Alemania. Sin duda, las bajas mermaron las posibilidades de las chicas de Jorge Vilda. La próxima gran cita será el verano que viene en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.