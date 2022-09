¿Fernando Llorente como suplente de Benzema en el Real Madrid?

Triunfó en el Athletic, se fue a la Juventus, pasó por el Tottenham y acabó en el Eibar. Ahora, sin equipo, Fernando Llorente, el mítico delantero tanque que ganó el Mundial 2010 con España, ha repasado su carrera en una entrevista para El Larguero de la Cadena Ser y no ha dudado en reconocer que le gustaría vestir la camiseta del Real Madrid.

"Siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic Club, y bueno... el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento. Me hubiese gustado vestir de blanco. Ahora mismo Real Madrid es el mejor equipo del mundo y es increíble lo que está haciendo en la Champions League. Siempre que llega lejos es capaz de ganarla", comentó Llorente.

Además, Fernando no tendría ningún problema es jugar como suplente de Benzema en el Real Madrid actual. "Si te llama mañana Carlo Ancelotti para ser suplente de Benzema... ¿Te irías gratis?", le preguntaron. Y Llorente respondió: "Por supuesto. Como no".

Por otro lado, Fernando mantiene que pese a no salir de la mejor manera posible adora el Athletic: "Las cosas no salieron como me hubiese gustado con el Athletic. Despedirme del club en el que crecí... desde los 12 años hasta los 28. Lo siento como mi casa".