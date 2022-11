Tras dos encuentros con victorias fáciles para empezar este Mundial, el duelo entre Senegal y Holanda ha sido el primer enfrentamiento equilibrado de la competición. Los Leones de Teranga y la Oranje ofrecieron un duelo intenso de principio a fin. Gracias a los tardíos goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen los holandeses se hacen con una valiosa victoria y arrancan este Mundial con buen pie.

Discreta Holanda

Los de Louis Van Gaal volvían a un Mundial tras haberse perdido la edición de Rusia 2018. El veterano seleccionador ya llevó a su país a ser tercera en Brasil 2014 y quiere volver a hacer grandes cosas en la que va a ser su última aventura en los banquillos. De momento, Holanda se puede dar con un canto en los dientes tras su actuación ante Senegal.

La Oranje se vio superada por la intensidad física y la presión de los senegaleses en los primeros compases. A los europeos le costó ofrecer muestras de peligro en los últimos 30 metros mientras los africanos se mostraron superiores en la primera parte. Ismaïla Sarr fue la gran amenaza de una Senegal que echó en falta la creatividad y la definición del añorado Sadio Mané.

Senegal, inocente

Los campeones de África no aflojaron tras el descanso y obligaron a Andries Noppert, sorpresa del once holandés, a realizar dos paradas decisivas en el ecuador de la segunda mitad. Senegal no hincó el colmillo y Holanda lo aprovechó. Los de Aliou Cissé, mermados por las dos nuevas lesiones de Diallo y de Kouyaté, encajaron el decisivo gol de Cory Gakpo en el minuto 85 tras una genialidad de Frenkie De Jong. Gakpo batió a un flojo Edouard Mendy, que pudo hacer más en los dos goles holandeses. Con Senegal volcada en busca del empate, Holanda hizo el definitivo 0-2 gracias a un error de Mendy, que supo aprovechar Davy Klaassen. Memphis Depay jugó media hora y fue protagonista en la acción del segundo tanto. Holanda fue definitivamente de menos a más.

La selección holandesa, una de las "tapadas" de este Mundial, tendrá la oportunidad de ponerse primera de grupo y tomar las riendas del Grupo A el viernes contra Ecuador (17:00 horas). Ambas selecciones están igualadas a goles y a puntos. Pero Senegal, que mereció más, no ha dicho su última palabra.

FICHA TÉCNICA:

SENEGAL: E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, P.A Cissé, Diallo (Jakobs, min.62); N.Mendy, G.Gueye, Kouyaté (P.Gueye, min.74); Diatta (Jackson, min.74), Dia (Dieng, min.69) y Sarr.

HOLANDA: Noopert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Gapko (De Roon, min.94), De Jong, Berghuis (Koopmeiners, min.79), Blind; Bergwijn (Klaasen, min.79) y Janssen (Memphis, min.62).

GOLES.

0-1, minuto 85. Gapko.

0-2, minuto 98. Klaasen.