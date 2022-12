Valdano explica qué diferencia a Messi de Maradona

Desde que Messi alzó la copa del mundo en Qatar, la comparación con Maradona, siempre eterna en Argentina y en el resto del planeta, ha vuelto a salir a la luz y una de las últimas personas en dar su opinión ha sido Jorge Valdano. El exfutbolista y campeón del mundo con Argentina habló de las dos leyendas de la albiceleste.

"La similitud de Maradona y Messi es que son dos genios. La diferencia es que en México 86, Diego estaba en su plenitud física (26 años) y Leo tiene 35 años y tuvo que sacar el genio y la sabiduría. Cada intervención suya era determinante para decir que estamos ante un jugador de categoría superior", comentó Valdano en la Cadena Cope.

En cuanto a la final, Valdano reconoce que la vivió con más tensión incluso que la que jugó él en el año 1986: "Viví el partido con más tensión que en el 86 porque cuando juegas, liberas pero ayer fue de una tensión tremenda, cuando solo observas, acumulas. Para mí fue un partido de nivel superior, pero hay que ver el compromiso emocional que yo tenía. Fue una gran final".

Por último el exentrenador de Real Madrid y Tenerife analizó la experiencia de ser campeón del mundo a las primeras de cambios, como lo han sido varios jugadores en su primer Mundial: "Ser campeón del mundo en su primera experiencia me parece extraordinario. Encontró el tono, no ha robado el escenario a los jugadores, ha sido muy discreto. Los jugadores le quieren y le creen, algo muy importante para un seleccionador. Tomó muy buenas sensaciones a lo largo del Mundial. Introducir a Enzo Fernández, a Julián Álvarez, a Mac Allister, jugadores que no existían hace seis meses. Se los encontró en el camino".