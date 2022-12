José Castro sigue como presidente mientras acusa a Del Nido de ser "el cáncer del Sevilla"

La Junta General de Accionistas del Sevilla ha rechazado este jueves el cese del actual consejo y el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores en medio de una gran crispación, con lo que José Castro se mantiene en la presidencia al impedirse el voto de las acciones agrupadas del expresidente José María del Nido en virtud del pacto entre los máximos accionistas.

En un ambiente muy encrespado y con gritos de "¡fuera, fuera!", la junta rechazó esos dos puntos planteados por el fondo inversor estadounidense '777 Partners', aliado con Del Nido, con el 63,51 por ciento de los votos en contra frente al 21,40 a favor en el caso de la petición de revocación del actual consejo de administración.

Esta votación desató la mayor polémica en una junta muy crispada por la disputa entre los dos grupos radicalmente enfrentados, el de Castro con el apoyo del primogénito de Del Nido y actual vicepresidente, José María del Nido Carrasco, y en ella sólo pudieron participar 59.822 acciones de las 91.685 representadas, al no permitirse votar a las 32.000 que el expresidente agrupó en diciembre de 2018 con los actuales rectores por el derecho de las minorías.

En medio de un revuelo que obligó a mediar a la seguridad privada, con un enfrentamiento verbal entre Castro y Del Nido y la protesta del consejero Enrique de la Cerda, el único afín al expresidente, porque no se le dejó intervenir por alusiones tras la argumentación previa de Castro, la acción de responsabilidad contra los administradores fue rechazada por un 63,57 % de los votos frente a un 33,48 % de los adeptos al abogado sevillano.

En cambio, al igual que en el rechazo de las cuentas presentadas por el equipo de Pepe Castro (24,81 millones de pérdidas) y de la gestión del consejo en la campaña 2021-22, el grupo opositor también ganó la votación al rechazar la delegación de facultades en el presidente y el secretario en todo lo relativo a los acuerdos aprobados en esta polémica asamblea, que duró poco más de cuatro horas.

Antes de la votación, Castro se basó en informes de los abogados del club y de juristas externos para justificar que Del Nido no podía votar la remoción del actual consejo ni formular, sin motivación suficiente, la acción de responsabilidad contra los administradores y le acusó de intentar "romper la agrupación de acciones" suscrita en diciembre de 2018, conforme al derecho de las minorías, "en fraude de ley" y "con mala fe y abuso de derecho".

"La única causa es su mera y única voluntad, sin respetar el pacto de agrupación. No tiene causa legal contra el consejo. Es una acción propuesta con mala fe y abuso de derecho. Sus acciones agrupadas no podrán votar en este punto. De esta manera, los consejeros de la minoría no tendrán peligro de destitución", arguyó.

El presidente defendió que ésta es "una decisión plenamente acomodada a la ley y al ordenamiento jurídico", y puntualizó, en cualquier caso, que "nada obsta para que Del Nido presente las acciones que considere en el Juzgado de lo Mercantil".

Castro censuró la actitud de Del Nido, un aspirante a recuperar las riendas del club del que dijo que "ha estado torpedeando siempre al consejo y ahora solo se trata de entorpecer la gobernabilidad del Sevilla FC", además de acusarle de intentar "asaltar ilegítimamente el poder".

Como respuesta, Del Nido replicó que Castro "está haciendo un juego de trileros", lo que molestó al presidente hasta el punto de interrumpirle en su discurso, aseveró que dicha Agrupación de acciones "ha desaparecido, y la prueba es que sólo tengo ya un consejero", y sostuvo que la Junta ha demostrado que el dirigente de Utrera "no tiene el apoyo del accionariado del Sevilla". "Por ello, cualquier acto que realice, si supero el test de resistencia, es ilegal y, además, le voy a exigir en los tribunales toda la responsabilidad que corresponda a él y a los que le apoyan", advirtió Del Nido.

Según Del Nido, "la ley no exige que se expliquen los motivos para presentar una acción de responsabilidad", con lo que le inquirió, sin éxito, a que votaran dicho punto y se viera qué mayoría había, e insistió en la "desastrosa" gestión económica del consejo desde hace varias temporadas y en que "la sociedad es un caos, porque no tiene capitán ni tiene dirigente alguno".