El Sporting fulmina al Pitu Abelardo

Se terminó la etapa de Abelardo como entrenador del Sporting de Gijón. La dura derrota contra el Racing de Santander (2-0) fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del consejo de administración que en la mañana de este domingo anunciaba la destitución del Pitu: "Con el fin de mejorar la marcha deportiva del equipo con 19 partidos aún por delante en la Liga Smartbank además de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey".

La relación del entrenador asturiano con la directiva era inexistente. Abelardo siempre había manifestado que la plantilla no tenía nivel suficiente como para exigir la clasificación para el play off de ascenso, mientras el dueño del Sporting, Alejandro Irarragorri, manifestó recientemente que "no clasificarse para el play off de ascenso será un gran fracaso".

Abelardo, que además de estar enfrentado con la directiva había perdido la confianza del vestuario, se quejó amargamente en público tras el fichaje del delantero brasileño del Santos Ignacio Jeraldino , manifestó que él no había pedido ningún refuerzo y que Jeraldino "es un fichaje del club".

Los malos resultados de las últimas semanas, con una sola victorias en los últimos 12 partidos en Liga, sitúan al Sporting a solo tres puntos de las posiciones de descenso. La última etapa del Pitu en su querido Gijón no ha terminado de la mejor manera.