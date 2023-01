La respuesta de Ancelotti a las palabras de Gil Marín

Carlo Ancelotti, elegante como de costumbre en las ruedas de prensa, se pronunció sobre la carta de Miguel Ángel Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que tras el derbi de Copa del Rey aseguró que "el sistema es así", denunciando que "dejar al Madrid con 10 en su estadio son palabras mayores". El técnico del Madrid tiró de ironía, afirmando que "el único sistema" que conoce es el que pondrá mañana en Liga ante la Real Sociedad.

Tras la carta de Gil Marín en la que denunció que "el sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos", tras hacer referencia a la acción de Dani Ceballos en una falta al borde del área a Lemar. "La segunda amarilla de ayer era obvia, indudable, ajustada a reglamento. Pero con 0-1, en el minuto 71, jugándose el pase para semifinales de Copa en su propio estadio, dejar al Real Madrid con 10 jugadores son palabras mayores", rezaba la carta.

Ancelotti recibió dos preguntas al respecto: "Ha sido un partido competido, igualado, creo que por parte nuestra hemos merecido ganar, el resto son asuntos de los que no voy a hablar. El único sistema que conozco es el que tengo que meter mañana, ojalá acierte", respondió en primera instancia optando por la ironía en su respuesta.

Ancelotti confesó que no ha leído la carta de Gil Marín, centrado en el partido ante la Real Sociedad de LaLiga Santander. "No he leído nada, he oído algo y ya está, de este tema prefiero no hablar. Lo único que puede decir es que mi carácter es respetar todas las opiniones". Unas palabras que pretenden apagar la polémica del derbi de Copa del Rey.

Además, el entrenador italiano confirmó el regreso de Dani Carvajal y aseguró que Alaba y Tchouaméni estarán disponibles para el partido del jueves ante el Valencia. La enfermería de Valdebebas se va vaciando.