Joan Laporta y Aleksander Ceferin se verán las caras este sábado cuando el presidente del FC Barcelona viaje a Eindhoven para acompañar al primer equipo femenino en la final de la Champions. Allí se verá las caras con el presidente de la UEFA, que el pasado viernes habló con la vicepresidenta del Barça, Elena Fort. Ella dijo que habían hablado solo de fútbol femenino, pero también quiso dejar claro que el equipo está tranquilo: "El Barça no ha hecho nada, no ha cometido ninguna irregularidad y por tanto entendemos que el club no tiene que ser sancionado y que jugaremos la próxima Champions. Estamos muy tranquilos", explicó.

La UEFA le envió un documento con 70 preguntas al Barça donde le consultaban acerca del ‘Caso Negreira’. Las respuestas deben de enviarlas como muy tarde la semana que viene, porque el 12 de junio la UEFA debe anunciar los equipos que se han inscrito en la competición.

Por otro lado, los inspectores Jean-Samuel Leuba y Mirjam Koller Trunz elaboran un informe que lo encargó el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA del que deben emitir una conclusiones para el Comité o para la Corte de Apelación de la UEFA, con esto se verá si finalmente se sanciona o no al club azulgrana por el ‘Caso Negreira’.

En el club piensan con optimismo por cómo se está desarrollando la investigación, porque creen que se está dirigiendo más hacia el dinero que recibió Negreira que a la posible compra de partidos.