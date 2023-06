Marco Asensio dice adiós al Real Madrid. El balear ha trasmitido este mensaje a través de sus redes sociales este sábado. El centro campista deja el club blanco tras siete temporadas vistiendo su camiseta. En estos años el jugador ha vivido de todo, desde grandes títulos a goles para el recuerdo. Pero no todo han sido momentos felices, el mallorquín pasó por una grave lesión y a raíz de eso perdió protagonismo en el once del equipo.

El contrato de Asensio es uno de los que finalizaban el próximo 30 de junio de 2023 y tras rechazar la oferta de renovación, Asensio se va gratis del Santiago Bernabéu, tras su fichaje en 2015 por 3,9 millones de euros.

El balear ya no se conformaba con no ser parte del once, y tras haberse quedado atrás por futbolistas como Rodrygo o Fede Valverde, han sido uno de los detonantes para finalmente abandonar el club blanco.

En esta temporada Asensio ha firmado 12 goles y 8 asistencias, a falta del último partido de LaLiga que será el próximo domingo en el Santiago Bernabéu. En cuanto a títulos ganados con el club, 62 goles y 32 asistencias en 285 partidos, además de 3 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.