El culebrón Mbappé de nunca acabar: el PSG estudia venderle este mismo verano

Bombazo de última hora sobre el futuro de Kylian Mbappé. Según adelanta el diario L’Équipe, el delantero ha informado al París Saint-Germain mediante una carta que no renovará el contrato que de momento le liga al club hasta el 30 de junio de 2024.

El jugador tiene hasta el próximo día 31 de julio para comunicar si renueva o no hasta 2025, pero con esta misiva ya ha mostrado claramente cuáles sus intenciones. Al menos por el momento. La entidad parisina no entiende esta decisión de Mbappé y, si no amplía su contrato, lo pondrá en el mercado este mismo verano con el fin de poder sacar dinero con un traspaso.

¿Por cuánto dinero lo traspasaría? Medios cercanos a la cúpula del PSG hablan de una cifra cercana a los 200 millones de euros. Una cifra astronómica sólo superada por el traspaso de Neymar del FC Barcelona al conjunto francés por 222 millones en el verano de 2017.

El Real Madrid es el principal interesado en hacerse con los servicios del astro francés, pero en principio no está dispuesto a pagar un traspaso tan elevado. Además, Florentino Pérez no olvida lo ocurrido hace un año con Mbappé, cuando el delantero le dio su palabra de fichar por la entidad merengue y acabó renovando con el PSG, lo que fue considerado como una alta traición por parte del futbolista.

Pero el tiempo parece curarlo todo, también con Mbappé. El Madrid se mantiene al acecho por si finalmente el PSG acaba poniendo en el mercado a su jugador estrella, aunque tampoco estaría dispuesto a pagar esa cantidad.

Cabe recordar que Leo Messi y Sergio Ramos ya han anunciado que no seguirán en el PSG la próxima temporada: el argentino jugará en el Inter de Miami de la MLS y el sevillano podría ir a Arabia Saudí. También la liga saudí parece tentar a Neymar, que se quedaría como la indiscutible estrella del equipo galo si finalmente se acaba marchando Mbappé y tras el adiós confirmado de Messi, mientras que otros dos jugadores como Marco Verratti y Achraf Hakimi parecen tener ahora mismo claro su futuro en la capital francesa.