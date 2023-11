Marcelo prefiere la Copa Libertadores a las Champions: "El madridismo me entenderá"

Marcelo es uno de los jugadores más laureados de la historia del fútbol porque aparte de ganarlo todo, varias veces, con el Real Madrid, el lateral brasileño acaba de ganar la Copa Libertadores de Sudamérica con el equipo de su corazón, el Fluminense. El conjunto carioca ganó en la gran final a Boca por 2-1 en la prórroga.

Cuando le preguntaron a Marcelo con qué título se quedaba, si con la Champions o con la Libertadores, el exmadridista dejó claro claro que prefería la segunda y además añadió que los aficionados del Real Madrid le perdonarías tales palabras.

"El Real Madrid lo entenderá, es el título más importante a nivel de clubes, porque es el equipo en el que me crie. El Real Madrid está en mi corazón, pero de Fluminense es hasta difícil hablar", comentó Marcelo después de la final.

El campeón con Fluminense se mostró muy feliz y reconoció que ha cumplido el sueño de su infancia y encima en su país natal ya que la final se jugó en Río: "Yo no me fui de Río de Janeiro, eso está pegado en nosotros. Es imposible que te vayas. Yo no estoy ahora en el Madrid, pero no me he ido. Me veo regresando al Real Madrid, intentando ayudar a los niños. No me veo volviendo sin hacer nada, pero sí ayudando, igual que cuando llegué con 18 años, aportando mi granito de arena"