Laporta explica por qué no echa ahora a Xavi

"Xavi me comunicó ayer que se iría a final de temporada, pero que quería acabarla. Es una fórmula que acepto porque es Xavi, es honesto, digno, quiere el Barça y es una leyenda". Con estas palabras arranca Joan Laporta, presidente del Barcelona, un comunicado lanzado a los medios que sigue al club sobre su entrenador.

El máximo mandatario azulgrana perdona la ‘vida’ en los banquillos a Xavi porque es una leyenda. En otro caso ya estaría fuera del club.

Este es el comunicado completo de Laporta para los medios:

"Xavi me comunicó ayer que se iría a final de temporada, pero que quería acabarla. Es una fórmula que acepto porque es Xavi, es honesto, digno, quiere el Barça y es una leyenda. Sé que estará comprometido. LaLiga está difícil, pero no perdida, no descarto ganarla y hay que ponerlo todo para ganar la Champions, con más compromiso, más carácter y dándolo todo podremos conseguir alguno de los objetivos que nos hemos marcado. La situación no es agradable para nadie y hace falta unión ante este momento. El club está controlado social y económicamente. Deportivamente no nos salen las cosas. Venimos de una temporada en la que ganamos LaLiga y mejoramos la plantilla y por tanto las expectativas no se están cumpliendo. Quiero mandar un mensaje a los culés: es una temporada complicada, hemos tenido que ir a Montjuïc pero volveremos en noviembre al Spotify Camp Nou. Quiero agradecer a la gente por la entrada de ayer en el Estadi, la mejor de la temporada y por el compromiso que demostraron. Que sigan animando al Barça ante Osasuna. La afición demuestra que quiere al Barça. Con el apoyo de la afición podemos revertir la situación, pero necesitamos vuestro apoyo".

"Me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando, la situación se merece un cambio de rumbo, y no puedo permitir esta situación como culé. Lo tenía decidido hace unos días. Tal y como ha ido, es el momento. El club necesita un cambio de dinámica. Pensando en el club, en los jugadores... juegan con demasiada tensión. Lo mejor es irme. Daré todo lo mejor de mí. Creo que podemos hacer una gran temporada", confirmó Xavi en sala de prensa en la noche de ayer.

De momento, Xavi seguirá en el banquillo aunque la mala racha podría sacarla de ahí de manera inminente.