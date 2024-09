Previa del partido de Champions ante el Leipzig, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y entrevista al capitán, Koke. Pese a ser un encuentro alejado aún del derbi de finales de este mes, a ambos le han preguntado si uno vio el Real Madrid-Sttutgart y si el otro ve bien o mal las polémicas con Vinícius. Tanto Simeone como Koke obviaron estos temas, esquivaron las ‘trampas’ y prefirieron centrarse en lo que verdaderamente importa, el partido a partido habitual.

Koke, en la Cadena SER, pasó palabra con el tema Vinícius ya que hace unos años sus palabras "se sacaron de contexto":

🤫 ¿Censura? ¿Miedo? ¿Consecuencias? Koke evita el asunto Vinicius en @ellarguero: 😓 "Luego ponen en mi boca lo que NO es y me dicen cosas que ni yo ni mi familia nos merecemos"pic.twitter.com/gcge8upGqw — Ismael - LaVozdelAtleti (@lavozdelatleti_) September 18, 2024

"Prefiero no hablar de esto. Luego ponen en mi boca lo que no es y me dicen cosas que ni yo ni mi familia nos merecemos", sentenció Koke en la entrevista con Manu Carreño.

Por su parte, Simeone prefiere hablar del Leipzig y cuando le preguntaron si había visto al Real Madrid este martes, él habló del Milan-Liverpool: "Me vi el Liverpool - Milan, un partido entretenido. Vamos a ver una Champions más entretenida para la gente porque los equipos necesitan ganar, los empates sirven hasta cierto punto y habrá que competir fuerte, cualquier rival ha crecido mucho en Europa y generará dificultades".

El Cholo solo quiere ganar el jueves. Lo demás no le importa: "Es la número 12 y para el club y los hinchas ha sido un paso enorme y cada día nos tenemos que poner a la altura, exigirnos más a nosotros pero sin salirnos del partido a partido".

El Atlético ensayó hoy con el siguiente once de cara a este jueves: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme; DePaul, Koke, Lino; Griezmann y Julián Álvarez.